Happy Patel BO Day 5: वीर दास की हैप्पी पटेल ने बॉक्स ऑफिस पर तोड़ा दम, 5वें दिन किया इतना कलेक्शन
हैप्पी पटेल बॉक्स ऑफिस पर खास परफॉर्म नहीं कर रही है. फिल्म को रिव्यूज भी अच्छे नहीं मिले थे. आइए जानते हैं अभी तक का हैप्पी पटेल का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना रहा.
वीर दास की फिल्म हैप्पी पटेल काफी चर्चा में रही. फिल्म को आमिर खान ने प्रोड्यूस किया है. उन्होंने जमकर इस फिल्म को प्रमोट किया. हालांकि, बॉक्स ऑफिस पर फिल्म वैसा परफॉर्म नहीं कर पाई है. आइए जानते हैं हैप्पी पटेल का अबतक का कलेक्शन कितना रहा है.
हैप्पी पटेल ने 5वें दिन किया कितना कलेक्शन?
Sacnilk के मुताबिक, फिल्म ने मंगलवार को 8 बजे तक 17 लाख की कमाई की है. फिल्म के रात के शोज के कलेक्शन के आंकड़े अभी आने बाकी हैं. बता दें कि फिल्म के कलेक्शन के आंकड़े अभी ऑफिशियल सामने नहीं आए हैं.
फिल्म ने अभी तक टोटल 4.97 करोड़ का कलेशन किया है.
हैप्पी पटेल का डे वाइज का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
फिल्म ने 1.25 करोड़ की ओपनिंग की थी. इसके बाद दूसरे दिन फिल्म ने 1.6 करोड़ का बिजनेस किया. तीसरे दिन फिल्म ने 1.5 करोड़ का बिजनेस किया. सोमवार को फिल्म ने 45 लाख की कमाई की. बता दें कि फिल्म का बजट बहुत ज्यादा नहीं है. हालांकि, बजट का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है. लेकिन फिल्म एक्टर वीर दास ने कहा था, 'हैप्पी पटेल एक ऑफबीट फिल्म है. ये ऑफ बजट फिल्म भी है. मेरी पूरी फिल्म का खर्चा धुरंधर और इक्कीस के केटरिंग बजट से भी कम है.'
हैप्पी पटेल को वीर दास और कवि शास्त्री ने डायरेक्ट किया है. इस फिल्म में वीर दास लीड रोल में हैं. फिल्म में Ellie Flory Fawcett, मोना सिंह, मिथिला पालकर, सृष्टि तावड़े जैसे स्टार्स हैं. इस फिल्म की कहानी एक जासूस के इर्द-गिर्द घूमती है. फिल्म को वीर दास और अमोघ रणदिवे ने लिखा है. इस फिल्म से आमिर खान के भांजे इमरान खान ने कमबैक किया है. आमिर खान ने भी फिल्म में कैमियो किया है. उन्होंने फिल्म को प्रमोट भी किया था. आमरि और वीर दास के कई वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल भी हुए थे.
