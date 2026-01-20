महाभारत कब लेकर आएंगे आमिर खान? बोले- ये बड़ी जिम्मेदारी, खराब काम नहीं करना चाहता

एक्टर आमिर खान का 'महाभारत' ड्रीम प्रोजेक्ट है. वो इस फिल्म को बनाना चाहते हैं. हालांकि, इसके लिए आमिर खान प्रपॉर तैयारी के साथ काम करना चाहते हैं. आमिर ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा कि वो इसे लेकर खराब काम नहीं करना चाहते हैं.

न्यूज 18 से बात करते हुए आमिर खान ने कहा कि महाभारत इंडियन्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. उन्होंने कहा, 'ये मेरा सपना है. देखते हैं कि ये एक दिन रियलिटी बनती है या नहीं. मैं इस फिल्म को बनाना चाहता हूं, लेकिन ये बड़ी जिम्मेदारी है. इंडियन इससे बहुत कनेक्टेड हैं. ये हमारे खून में है. मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा इंडियन है जिसने भगवत गीता न पढ़ी हो. ऐसे बहुत कम लोग होंगे. अपनी दादी से इसके बारे में सुना होगा.

'महाभारत बनाना बड़ी जिम्मेदारी'

आमिर खान ने कहा, 'ऐसे टॉपिक पर फिल्म बनाना, जो इंडियंस के लिए इतना जरुरी है. तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. मैं अक्सर ये कहता हूं, 'आप महाभारत को निराश कर सकते हैं, महाभारत आपको कभी निराश नहीं करेगी. अगर आप खराब काम करेंगे, तो आप इसे खराब कर देंगे. मैं ये चाहता हूं कि अगर मैं कभी ये फिल्म बनाऊं, तो उसे इस तरह से बनाऊं कि सभी इंडियन को सच में गर्व महसूस हो.'

आगे उन्होंने कहा कि महाभारत सभी हॉलीवुड फेंटेसी की मां है. उन्होंने कहा, 'इतने सालों से हमने इतनी हॉलीवुड फिल्में देखी हैं जो बड़ी एंटरटेनर रही हैं. जैसे अवतार. दुनिया ने इसे देखा है. लेकिन महाभारत इन सबकी मां है. तो मुझे लगता है कि इंडियंस को इसे लेकर गर्व करना चाहिए. मैं अपना समय ले रहा हूं क्योंकि मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूं कि ये सही से बने.'

वर्क फ्रंट पर आमिर खान को पिछली बार फिल्म सितारे जमीन पर में देखा गया था. ये फिल्म हिट रही थी.