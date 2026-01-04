बॉलीवुड एक्टर गोविंदा ने रिवाल्वर साफ करते हुए साल 2024 में गलती से खुद को शूट कर लिया था. इसके बाद कई तरह की अफवाहें उड़ी थीं. अब उनकी भांजी रागिनी खन्ना ने पूरी घटना को लेकर खुलकर बात की है. रागिनी ने कहा कि इस घटना को लेकर उनकी मां को पहली जानकारी मिली. उन्होंने तुरंत मुझे फोन करके कहा, 'मेरी मां ने कहा कि उन्हें फोन आया है कि चीची मामा ने खुद को शूट कर लिया है. हम सभी लोग उस वक्त सकते में आ गए. इस फोन के बाद हम सभी असमंजस में थे. किसी को भी नहीं पता था कि मसला क्या है, क्या हुआ है.'

कैसा था फैमिली का हाल?

रागिनी ने बताया कि इसकी जानकारी मिलने के बाद फैमिली का रिएक्शन कैसा था. उन्होंने कहा, 'मेरी मां ने थोड़ा भी इंतजार नहीं किया. वो सीधे मेरे भाई के साथ हॉस्पिटल पहुंची. हालांकि, रागिनी ने इस हालात को शांति से डील करने की कोशिश की.' उन्होंने कहा, 'मेरी मां अस्पताल पहुंच चुकी थी, मैं शॉक में थी. मैं इमोशनली बहुत ज्यादा रिएक्टिव हूं, इसलिए मैंने हालात को आराम से हैंडल करने की कोशिश की. मैं और टेंशन नहीं बढ़ाना चाहती थी. मैं वहां तीन घंटे बाद गई, जबकि मेरी मां और भाई तुरंत पहुंच गए थे'.

बता दें कि 2024 में अक्टूबर के महीने में अचानक सुबह खबर आती है कि गोविंदा को पैर में गोली लगी है. ये घटना एकदम सुबह होती है. इसके बाद गोविंदा को अस्पताल में भर्ती कराया गया था. बाद में ये कन्फर्म हुआ कि रिवॉल्वर साफ करते हुए गोविंद के साथ ये हादसा हो गया था. इस घटना में किसी की कोई साजिश नहीं थी.

अफवाहों ने बढ़ाई टेंशन

इस घटना के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर अफवाहें शुरू हो गई थीं. सभी लोग इस बात का अंदाजा लगा रहे थे कि कहीं कोई साजिश तो नहीं हुई है. रागिनी ने कहा कि उन्हें पूरी तरह से पुलिस की जांच पर भरोसा है. उन्होंने कहा- अस्पताल में 200 से ज्यादा पुलिस वाले थे, घर के बाहर भी 50 पुलिसकर्मी थे. सभी को पता लगाना था कि आखिर क्या हुआ. मुझे पुलिस पर पूरा भरोसा है, उन्होंने अच्छे से जांच की. उन्हें संतोषजनक जवाब मिले. क्योंकि अगर कोई दूसरा इस घटना में शामिल होता तो वो बच नहीं पाता.