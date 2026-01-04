एक्टर रणवीर सिंह धुरंधर की सक्सेस एंजॉय कर रहे हैं. वो न्यू यॉर्क में वेकेशन एंजॉय कर रहे हैं. उन्होंने यहीं पर न्यू ईयर का जश्न मनाया था. अब दोनों को NBA गेम्स में देखा गया. मैच डेट नाइच के दौरान दोनों शानदार दिख रहे थे. वो मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में नजर आए. सोशल मीडिया पर उनकी वीडियोज और फोटोज वायरल हैं.

दीपिका और रणवीर ने फैंस संग दिए पोज

यहां पर उन्होंने फैंस के साथ फोटो भी क्लिक करवाई. एक कपल ने रणवीर और दीपिका के साथ सेल्फी क्लिक की. उन्होंने फोटो के कैप्शन में लिखा- यूनिवर्स असाइनमेंट को समझ गया है. अगर आप मुझे जानते हैं तो आपको पता होगा कि मैं पूरी जिंदगी दो बॉलीवुड एक्ट्रेसेस की दीवानी रही हूं और वो हैं ऐश्वर्या राय और दीपिका पादुकोण. मैं स्टार स्ट्रक होने वाली शख्स हूं. जब मैंने उन्हें देखा तो मेरी धकड़न कुछ समय के लिए रुक गई थीं.

इस दौरान दीपिका को लॉन्ग लेदर जैकेट और जींस में देखा गया. उन्होंने स्मोकी आई मेकअप लुक कैरी किया था. उन्होंने मिडिल पार्टेड हेयरस्टाइल बनाई. दीपिका पूरे लुक में बहुत गॉर्जियस लग रही थीं. वहीं रणवीर को कूल फैशनेबल स्टाइल में देखा गया. वो ब्लैक कोट और टोपी लगाए दिखे. उन्होंने काला चश्मा भी लगाया हुआ था.

रणवीर और दीपिका की फिल्में

दीपिका और रणवीर के वर्क फ्रंट की बात करें तो दीपिका को शाहरुख खान की किंग में देखा जाएगा. इसके अलावा वो एटली की भी फिल्म में नजर आएंगी. वहीं रणवीर सिंह इन दिनों फिल्म धुरंधर में दिख रहे हैं. धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है. फिल्म ने वर्ल्डवाइड 1100 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है. वहीं फिल्म घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 750 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है. फिल्म एक महीने की रिलीज के बाद भी बॉक्स ऑफिस पर थमने का नाम नहीं ले रही है. रणवीर सिंह को फैंस ने काफी पसंद किया.