फरवरी 2027 में कई शानदार फिल्में रिलीज होने वाली हैं. हालांकि, रोमांटिक जॉनर लवर्स थोड़ा निराश हो सकते हैं, क्योंकि फरवरी 2027 में एक्शन, सुपरनैचुरल, कॉमेडी और फेंटेसी एडवेंचर जॉनर की फिल्में ज्यादा रिलीज हो रही हैं. आइए जानते हैं फरवरी में रिलीज होने वाली फिल्मों के बारे में.

'सिला'

हर्षवर्धन राहाणे की 'सिला' 5 फरवरी को रिलीज होने वाली है. इस फिल्म के पोस्टर रिलीज हो गए हैं. फिल्म को ओमंग कुमार डायेरक्ट कर रहे हैं. फिल्म को समीर जोशी और आरंभ एम सिंह ने लिखा है. फिल्म में हर्षवर्धन के अलावा करण वीर मेहरा और सादिया खातीब जैसे स्टार्स दिखेंगे.

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'हीरो की हीरोइन'

'सिला' का बॉक्स ऑफिस क्लैश 'हीरो की हरोइन' से होगा. इस फिल्म से गोविंदा के बेटे यशवर्धन आहूजा डेब्यू कर रहे हैं. वहीं फिल्म में गोविंदा की पत्नी सुनीता भी दिखेंगी. सुनीता की भी ये डेब्यू फिल्म है. फिल्म को साजिद खान डायरेक्ट कर रहे हैं. ये सुपरनैचुरल फिल्म है. इस फिल्म को एकता कपूर प्रोड्यूस कर रही हैं. फिल्म 5 फरवरी 2027 को रिलीज होगी. फिल्म में नितांशी गोयल, बृजेंद्र काला, चंकी पांडे जैसे स्टार्स नजर आएंगे.

'तेरा साईं'

ये फिल्म भी 5 फरवरी को रिलीज हो रही है. फिल्म में संजय मिश्रा लीड रोल में हैं. फिल्म को पलाश मुच्छल डायरेक्ट कर रहे हैं.

'आइस एज: बॉइलिंग पॉइंट' भी 5 फरवरी को रिलीज हो रही. फिल्म को इंग्लिश और हिंदी में देख पाएंगे.

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'नागजिला'

फिल्म 12 फरवरी को रिलीज हो रही है. ये फिल्म वैलेंटाइन वीक में रिलीज हो रही है. फिल्म का जॉनर कॉमेडी फेंटेसी है. इस फिल्म को धर्मा प्रोडक्शन और महावीर जैन फिल्म्स प्रोड्यूस कर रहे हैं. फिल्म में कार्तिक आर्यन के अलावा Preity Mukhundhan, रवि किशन जैसे स्टार्स दिखेंगे. फिल्म से अभी तक सिर्फ एक पोस्टर रिलीज हुआ है. फिल्म को मृगदीप सिंह लांबा ने डायरेक्ट किया है.

'नार्निया: द मैजिशियन्स नेफ्यू'

'नागजिला' का क्लैश 'नार्निया: द मैजिशियन्स नेफ्यू' से हो रहा है. 'नार्निया: द मैजिशियन्स नेफ्यू' भी 12 फरवरी को रिलीज हो रही है. इस फिल्म में एम्मा मैकी, डैनियल क्रेग, मेरिल स्ट्रीप जैसे स्टार्स हैं. फिल्म को ग्रेटा गेरविग ने डायरेक्ट किया है. ये फिल्म थिएटर रिलीज के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी. खबरें हैं कि फिल्म नेटफ्लिक्स पर 2 अप्रैल 2027 को रिलीज होगी. फिल्म के इंटरनेशनल डिस्ट्रिब्यूटर सोनी पिक्चर्स हैं. फिल्म का जॉनर फेंटेसी एडवेंचर है.

वैलेंटाइन वीक में दो फिल्में आ रही हैं और दोनों का ही जॉनर रोमांस नहीं है. अब देखना होगा फरवरी में कौनसी फिल्म धमाका करेगी.