हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडThe Bads Of Bollywood में कैमियो पर इमरान हाशमी ने किया रिएक्ट, बोले- 'फैंस को मेरी ये ही इमेज पसंद है'

The Bads Of Bollywood में कैमियो पर इमरान हाशमी ने किया रिएक्ट, बोले- 'फैंस को मेरी ये ही इमेज पसंद है'

Emraan Hashmi On The Bads Of Bollywood: इमरान हाशमी इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म हक को लेकर छाए हुए हैं. वो हाल ही में आर्यन खान की द बैड्स ऑफ बॉलीवुड में भी नजर आए थे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 30 Oct 2025 10:09 AM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी अपनी शानदार एक्टिंग की वजह से जाने जाते हैं. इमरान अब साउथ में भी कदम रख चुके हैं और उनकी एक्टिंग की हर जगह तारीफ हो रही है. जल्द ही वो यामी गौतम के साथ फिल्म हक में नजर आने वाले हैं. इमरान इन दिनों अपनी फिल्म के प्रमोशन में बिजी हैं. कुछ समय पहले इमरान आर्यन खान की डेब्यू सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड में कैमियो में नजर आए थे. अपने इस कैमियो के लेकर इमरान ने बात की है.

सीरीज में इमरान हाशमी और राघव जुयाल का एक सीन खूब वायरल हुआ था. जिसमें इमरान को देखने के बाद राघव उनका गाना गाने लगते हैं. इमरान ने पीटीआई से खास बातचीत में इस सीन के साथ अपने कैमियो को लेकर बात की.

इमरान ने सीन को लेकर कही ये बात

इमरान हाशमी ने कहा- 'यह एक मज़ेदार सीन था... इसे वो पहचान और ध्यान मिला जिसके बारे में मुझे अंदाजा भी नहीं था, लेकिन यह बहुत अच्छा है. मैं इस शो का हिस्सा बनने वाले सभी लोगों के लिए खुश हूं. यह बहुत पॉपुलर हो गया है और वायरल हो गया है.' वायरल सीन में इमरान मर्डर, ज़हर, आशिक बनाया आपने, कलयुग, अक्सर और गैंगस्टर जैसी फिल्मों में लवर बॉय का किरदार निभाने की वजह से इंटीमेसी कॉर्डिनेटर बनकर आते हैं.

इमरान ने आगे कहा- यही वो इमेज है जिसके लिए लोग मुझे पसंद करते थे, कुछ समय तक उन्हें इसकी कमी खल रही थी, फिर उन्होंने इसकी एक झलक देखी और देखते ही देखते सब कुछ धूम मचा गया. तो हां, ये मज़ेदार है.

बता दें इमरान हाशमी को द बैड्स ऑफ बॉलीवुड में काफी पसंद किया गया है. उनका रोल बहुत कम था लेकिन उन्हें लोगों का खूब प्यार मिला है. अब उनकी फिल्म हक 7 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है.

ये भी पढ़ें: Anupama Spoiler: अनुज नहीं अनुपमा की जिंदगी में होगी मिस्ट्री मैन की एंट्री? शो में एक के बाद एक आएंगे कई बड़े ट्विस्ट, यहां पढ़ें

Published at : 30 Oct 2025 10:09 AM (IST)
Tags :
Emraan Hashmi The Bads Of Bollywood
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Phalodi Satta Bazaar Prediction: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पर फलोदी सट्टा बाजार का चौंकाने वाला सर्वे, जानें किसको दीं कितनी सीटें
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पर फलोदी सट्टा बाजार का चौंकाने वाला सर्वे, जानें किसको दीं कितनी सीटें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गाजियाबाद में BJP पार्षद की कार पर फायरिंग, बाल-बाल बचीं; गोली चलाकर भागे बाइक सवार
गाजियाबाद में BJP पार्षद की कार पर फायरिंग, बाल-बाल बचीं; गोली चलाकर भागे बाइक सवार
विश्व
चीन में जाकर कमाया 1 लाख तो भारत में आकर कितनी हो जाएगी कीमत? वैल्यू जानकर उड़ जाएंगे होश
चीन में जाकर कमाया 1 लाख तो भारत में आकर कितनी हो जाएगी कीमत? वैल्यू जानकर उड़ जाएंगे होश
क्रिकेट
टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज, रोहित के साथ सूर्यकुमार यादव भी हुए शामिल
टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज, रोहित के साथ सूर्यकुमार यादव भी हुए शामिल
Advertisement

वीडियोज

धोखे की 'डर्टी पिक्चर' का खूनी फंदा!
Tej Pratap Yadav पर किसने चलाए पत्थर?
तेजी से तेजस्वी..बुझे से राहुल गांधी!
बिहार में 'ओसामा शहाब' पर सियासी घमासान
Rahul-Tejashwi का क्या है 'N' फॉर्मूला?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Phalodi Satta Bazaar Prediction: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पर फलोदी सट्टा बाजार का चौंकाने वाला सर्वे, जानें किसको दीं कितनी सीटें
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पर फलोदी सट्टा बाजार का चौंकाने वाला सर्वे, जानें किसको दीं कितनी सीटें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गाजियाबाद में BJP पार्षद की कार पर फायरिंग, बाल-बाल बचीं; गोली चलाकर भागे बाइक सवार
गाजियाबाद में BJP पार्षद की कार पर फायरिंग, बाल-बाल बचीं; गोली चलाकर भागे बाइक सवार
विश्व
चीन में जाकर कमाया 1 लाख तो भारत में आकर कितनी हो जाएगी कीमत? वैल्यू जानकर उड़ जाएंगे होश
चीन में जाकर कमाया 1 लाख तो भारत में आकर कितनी हो जाएगी कीमत? वैल्यू जानकर उड़ जाएंगे होश
क्रिकेट
टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज, रोहित के साथ सूर्यकुमार यादव भी हुए शामिल
टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज, रोहित के साथ सूर्यकुमार यादव भी हुए शामिल
टेलीविजन
क्या बिग बॉस 19 होस्ट करने के लिए सलमान खान को मिल रही 150-200 करोड़ फीस? प्रोड्यूसर ने बताया सच
क्या बिग बॉस 19 होस्ट करने के लिए सलमान खान को मिल रही 150-200 करोड़ फीस? प्रोड्यूसर ने बताया सच
यूटिलिटी
गजब है PPF में 1.5 लाख के इनवेस्टमेंट की ताकत, इतने साल बाद हर महीने मिलेंगे टैक्स फ्री 99 हजार रुपये
गजब है PPF में 1.5 लाख के इनवेस्टमेंट की ताकत, इतने साल बाद हर महीने मिलेंगे टैक्स फ्री 99 हजार रुपये
शिक्षा
GATE एग्जाम के आवेदन फॉर्म में सुधार का अंतिम मौका, जानें किन जानकारियों में कर सकते हैं बदलाव
GATE एग्जाम के आवेदन फॉर्म में सुधार का अंतिम मौका, जानें किन जानकारियों में कर सकते हैं बदलाव
ट्रेंडिंग
भोजपुरी गाने पर देसी भाभी ने दिखाया जवानी का जलवा, वायरल वीडियो देख होश खो बैठे यूजर्स
भोजपुरी गाने पर देसी भाभी ने दिखाया जवानी का जलवा, वायरल वीडियो देख होश खो बैठे यूजर्स
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
ABP NEWS
Bihar election 2025: हसीन सपने पूरे करने के लिए Tejashwi कहां से लाएंगे 10 लाख करोड़? | ABP NEWS SHORTS
Bihar election 2025: हसीन सपने पूरे करने के लिए Tejashwi कहां से लाएंगे 10 लाख करोड़? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'बतौर CM जेल जाकर बिहारियों का मस्तक नीचा कर दिया' - Rajnath Singh | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'बतौर CM जेल जाकर बिहारियों का मस्तक नीचा कर दिया' - Rajnath Singh | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: इंडिया गठबंधन पर Shehzad Poonawalla ने कविताओं से कस दिया तंज | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: इंडिया गठबंधन पर Shehzad Poonawalla ने कविताओं से कस दिया तंज | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: RJD के प्रत्याशी तो अपराध के चलते दुनिया में विख्यात | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: RJD के प्रत्याशी तो अपराध के चलते दुनिया में विख्यात | ABP NEWS SHORTS
Embed widget