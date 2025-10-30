बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी अपनी शानदार एक्टिंग की वजह से जाने जाते हैं. इमरान अब साउथ में भी कदम रख चुके हैं और उनकी एक्टिंग की हर जगह तारीफ हो रही है. जल्द ही वो यामी गौतम के साथ फिल्म हक में नजर आने वाले हैं. इमरान इन दिनों अपनी फिल्म के प्रमोशन में बिजी हैं. कुछ समय पहले इमरान आर्यन खान की डेब्यू सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड में कैमियो में नजर आए थे. अपने इस कैमियो के लेकर इमरान ने बात की है.

सीरीज में इमरान हाशमी और राघव जुयाल का एक सीन खूब वायरल हुआ था. जिसमें इमरान को देखने के बाद राघव उनका गाना गाने लगते हैं. इमरान ने पीटीआई से खास बातचीत में इस सीन के साथ अपने कैमियो को लेकर बात की.

इमरान ने सीन को लेकर कही ये बात

इमरान हाशमी ने कहा- 'यह एक मज़ेदार सीन था... इसे वो पहचान और ध्यान मिला जिसके बारे में मुझे अंदाजा भी नहीं था, लेकिन यह बहुत अच्छा है. मैं इस शो का हिस्सा बनने वाले सभी लोगों के लिए खुश हूं. यह बहुत पॉपुलर हो गया है और वायरल हो गया है.' वायरल सीन में इमरान मर्डर, ज़हर, आशिक बनाया आपने, कलयुग, अक्सर और गैंगस्टर जैसी फिल्मों में लवर बॉय का किरदार निभाने की वजह से इंटीमेसी कॉर्डिनेटर बनकर आते हैं.

इमरान ने आगे कहा- यही वो इमेज है जिसके लिए लोग मुझे पसंद करते थे, कुछ समय तक उन्हें इसकी कमी खल रही थी, फिर उन्होंने इसकी एक झलक देखी और देखते ही देखते सब कुछ धूम मचा गया. तो हां, ये मज़ेदार है.

बता दें इमरान हाशमी को द बैड्स ऑफ बॉलीवुड में काफी पसंद किया गया है. उनका रोल बहुत कम था लेकिन उन्हें लोगों का खूब प्यार मिला है. अब उनकी फिल्म हक 7 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है.

