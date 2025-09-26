पंजाबी सिंगर-एक्टर दिलजीत दोसांझ दुनियाभर में छाए हुए हैं. दिलजीत दोसांझ की फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी है. उनके लाइव कॉन्सर्ट के लिए लोग दीवाने रहते हैं वहीं जब उनकी कोई फिल्म आती है तो फैंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं. अब दिलजीत के फैंस के लिए खुशखबरी है. एक्टर को एमी अवॉर्ड्स के लिए नॉमिनेट किया गया है. इसकी जानकारी दिलजीत ने सोशल मीडिया पर दी है.

दिलजीत की परिणीति चोपड़ा के साथ फिल्म अमर सिंह चमकीला नेटफ्लिक्स पर आई थी. इस फिल्म को लोगों ने बहुत पसंद किया था. नेटफ्लिक्स पर इनसे कई रिकॉर्ड भी तोड़ दिए थे. अब इसी फिल्म के लिए दिलजीत दोसांझ को नॉमिनेट किया गया है.

किस कैटेगरी में हुए नॉमिनेट

दिलजीत दोसांझ ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट शेयर किया है. जिसमें लिखा है कि एमी अवॉर्ड्स में बेस्ट एक्टर कैटेगरी में उन्हें अमर सिंह चमकीला के लिए नॉमिनेट किया गया है. दिलजीत ने ये पोस्ट शेयर करते हुए लिखा- ये सिर्फ इम्तियाज अली सर की वजह से हुआ है. बेस्ट एक्टर कैटेगरी के साथ एक और कैटेगरी में इस फिल्म को नॉमिनेट किया गया है. अमर सिंह चमकीला को टीवी मूवी/मिनी सीरीज की कैटेगरी में भी नॉमेनेट किया गया है. ये फिल्म पंजाबी सिंगर अमर सिंह चमकीला की बायोपिक है.





दिलजीत दोसांझ की चमकीला को लेकर विवाद भी हुआ था. उसके बावजूद इस फिल्म को खूब पसंद किया गया. दिलजीत चमकीला के किरदार में एकदम रम गए थे. उनके काम की खूब तारीफ हुई है.

वर्कफ्रंट की बात करें तो दिलजीत दोसांझ जल्द ही बॉर्डर 2 में नजर आने वाले हैं. वो फिल्म की शूटिंग में बिजी हैं. हाल ही में उनका एक शेड्यूल पूरा हुआ है. उन्होंने सोशल मीडिया पर शेड्यूल पूरा होने की जानकारी दी थी. दिलजीत के साथ इस फिल्म में सनी देओल, अहान शेट्टी और वरुण धवन अहम किरदार निभाते नजर आएंगे.

