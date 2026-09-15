गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडEmmy Awards 2026: मैथ्यू बने बेस्ट एक्टर तो जीन स्मार्ट ने जीता लीड एक्ट्रेस का अवॉर्ड, यहां चेक करें विनर्स की पूरी लिस्ट

Emmy Awards 2026: मैथ्यू बने बेस्ट एक्टर तो जीन स्मार्ट ने जीता लीड एक्ट्रेस का अवॉर्ड, यहां चेक करें विनर्स की पूरी लिस्ट

78वें प्राइमटाइम एमी अवॉर्ड्स में 2025-26 के बेहतरीन टीवी शोज और कलाकारों को सम्मानित किया गया. इस साल कई बड़े सितारों और शोज ने अपने नाम अवॉर्ड किए हैं.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 15 Sep 2026 10:53 AM (IST)
Preferred Sources

78वें प्राइमटाइम एमी अवॉर्ड्स का आयोजन सोमवार को लॉस एंजिल्स के डाउनटाउन स्थित पीकॉक थिएटर में हुआ. इस साल 'लॉ एंड ऑर्डर: स्पेशल विक्टिम्स यूनिट' की स्टार मारिस्का हार्गिटे ने पहली बार एमी अवॉर्ड्स की मेजबानी की. 2025-26 के टीवी सीजन के बेहतरीन शोज और कलाकारों को सम्मानित करने वाली इस सेरेमनी में एचबीओ मैक्स का 'द पिट' सबसे ज्यादा 25 नॉमिनेशन के साथ सबसे आगे था, जबकि एप्पल टीवी के 'विधोज बे' को 19 नॉमिनेशन मिले. 

मैथ्यू राइस ने जीते दो अवॉर्ड्स
सोमवार को हुई सेरेमनी में मैथ्यू ने पहले नेटफ्लिक्स की 'द बीस्ट इन मी' में अपने काम के लिए 'लीड एक्टर (लिमिटेड)' का अवॉर्ड जीता. इसके बाद उन्होंने 'विडोज बे' के लिए 'लीड कॉमेडी एक्टर' का अवॉर्ड अपने नाम किया.

ये भी पढ़ेंः अंबानी फैमिली का गणेश चतुर्थी सेलिब्रेशन, फैमिली संग दिखे सैफ, सलमान भी पहुंचे, नीता अंबानी का लुक वायरल

2026 एमी अवॉर्ड्स की विनर्स लिस्ट
78वें प्राइमटाइम एमी अवॉर्ड्स में 2025-26 के बेहतरीन टीवी शोज और कलाकारों को सम्मानित किया गया. यहां देखें अलग-अलग कैटेगरी में जीतने वाले सितारों और शोज की पूरी लिस्ट.

ड्रामा कैटेगरी

  • बेस्ट ड्रामा एक्टर: नोहा वाइल - 'द पिट'
  • बेस्ट ड्रामा एक्ट्रेस: रिया सीहॉर्न - 'प्लूरिबस'
  • बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस: एलिसन जैनी - 'द डिप्लोमैट'
  • बेस्ट गेस्ट एक्टर: अर्नेस्ट हार्डन जूनियर - 'द पिट'
  • बेस्ट गेस्ट एक्ट्रेस: शैलेन वुडली - 'पैराडाइज'

कॉमेडी कैटेगरी

  • बेस्ट कॉमेडी एक्ट्रेस: जीन स्मार्ट - 'हैक्स'
  • बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर: स्टीफन रूट - 'विधोज बे'
  • बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस: केट ओ'फ्लिन - 'विधोज बे'
  • बेस्ट गेस्ट एक्टर: रॉब रेनर - 'द बियर'
  • बेस्ट गेस्ट एक्ट्रेस: बेट्टी गिलपिन - 'विधोज बे'

लिमिटेड या एंथोलॉजी सीरीज कैटेगरी

  • बेस्ट लीड एक्टर: मैथ्यू राइस - 'द बीस्ट इन मी'
  • बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर: डेविड हार्बर - 'डीटीएफ सेंट लुइस'
  • बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस: लिंडा कार्डेलिनी - 'डीटीएफ सेंट लुइस'
  • बेस्ट डायरेक्शन: 'डीटीएफ सेंट लुइस'
  • बेस्ट राइटिंग: 'डीटीएफ सेंट लुइस'

रियलिटी, वैरायटी और अन्य कैटेगरी

  • बेस्ट रियलिटी कॉम्पिटिशन सीरीज: 'द ट्रेटर्स'
  • बेस्ट टेलीविजन मूवी: 'रिमार्केबली ब्राइट क्रिएचर्स'
  • बेस्ट लाइव वैरायटी स्पेशल: 'द एप्पल म्यूजिक सुपर बाउल LX हाल्फटाइम शो स्टारिंग बैड बनी'
  • बेस्ट प्री-रिकॉर्डेड वैरायटी स्पेशल: 'द मपेट शो'
  • बेस्ट राइटिंग फॉर वैरायटी सीरीज: 'द लेट शो विद स्टीफन कोलबर्ट'
  • बेस्ट एनिमेटेड प्रोग्राम: 'साउथ पार्क'

ये भी पढ़ेंः 'रंगस्थलम' की शूटिंग के दौरान राम चरण को परेशान करते थे श्रीकांत ओडेला, फिर एक्टर ने दिया था खास तोहफा

और पढ़ें

About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
Read More
Published at : 15 Sep 2026 10:53 AM (IST)
Tags :
Emmy Awards 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
मंडे को 'मिर्जापुर द मूवी' पर भी भारी पड़ी 'हनुमान अंश', 'हैवान' ने तोड़ा दम, जानें- कलेक्शन
मंडे को 'मिर्जापुर द मूवी' पर भी भारी पड़ी 'हनुमान अंश', 'हैवान' ने तोड़ा दम
बॉलीवुड
मंडे टेस्ट में बुरी तरह फेल हुई अक्षय-सैफ की 'हैवान', चौथे दिन का कलेक्शन जान लगेगा झटका
मंडे टेस्ट में बुरी तरह फेल हुई 'हैवान', शाकिंग है कलेक्शन
बॉलीवुड
दूसरे मंडे घटी 'मिर्जापुर द मूवी' की कमाई, लेकिन बनी साल की चौथी हिट फिल्म, जानें- 11 दिनों का कलेक्शन
दूसरे मंडे घटी 'मिर्जापुर द मूवी' की कमाई, लेकिन बनी साल की चौथी हिट फिल्म
बॉलीवुड
Video: सोहेल खान के घर बप्पा के दर्शन करने पहुंचे सलमान, 'वॉन्टेड' लुक ने खींचा ध्यान
भाई सोहेल के घर बप्पा के दर्शन करने पहुंचे सलमान खान, लुक ने खींचा ध्यान
Advertisement

वीडियोज

Gurugram Accident Viral Video: गुरुग्राम की फीयर फाइल्स ! | ABP News | Sansani
Gujarat के Vadodra से कंपा देने वाली खबर..पानी से भरा सड़क.. गड्ढे में गिरी महिला और फिर..
Gurugram Accident Viral Video: गुरुग्राम में ना महिलाएं सुरक्षित ना 'वॉर वेटरन'! | Janhit | Delhi
Jaipur में चमत्कारी मेंहदी के लिए मारामारी !। Janhit With Chitra Tripathi
BRICS Summit के घोषणा पत्र का असर !, पीछे हटा चीन !। ABP Report
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
IPS बुशरा के इंशाअल्लाह कहने पर बवाल, महुआ बोलीं- 'मुस्लिम अधिकारी को...'
IPS बुशरा के इंशाअल्लाह कहने पर बवाल, महुआ बोलीं- 'मुस्लिम अधिकारी को...'
महाराष्ट्र
मुंबई जाने पर अड़े मनोज जरांगे, आज अकेले करेंगे कूच; कोर्ट जाने की तैयारी
मुंबई जाने पर अड़े मनोज जरांगे, आज अकेले करेंगे कूच; कोर्ट जाने की तैयारी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा का दलित महासम्मेलन आगरा से शुरू क्यों? जानें अखिलेश यादव का प्लान
सपा का दलित महासम्मेलन आगरा से शुरू क्यों? जानें अखिलेश यादव का प्लान
इंडिया
कर्नाटक के सीएम डीके शिवकुमार का दावा, 'ट्रंप ने हमारी नकल की'
कर्नाटक के सीएम डीके शिवकुमार का दावा, 'ट्रंप ने हमारी नकल की'
क्रिकेट
किसके नाम है T20I में सबसे तेज अर्धशतक, वैभव-अभिषेक के लिए भी मुश्किल है ये रिकॉर्ड तोड़ना
किसके नाम है T20I में सबसे तेज अर्धशतक, वैभव-अभिषेक के लिए भी मुश्किल है ये रिकॉर्ड तोड़ना
बॉलीवुड
पहले क्या करती थीं रिद्धिमा कपूर? 45 की उम्र में किया था बॉलीवुड डेब्यू
पहले क्या करती थीं रिद्धिमा कपूर? 45 की उम्र में किया था बॉलीवुड डेब्यू
इंडिया
'बड़ी मुसीबत में हूं...', केरल से घूमने गई अरुणिमा, अफगानिस्तान में गिरफ्तार
'बड़ी मुसीबत में हूं...', केरल से घूमने गई अरुणिमा, अफगानिस्तान में गिरफ्तार
बिहार
बिहार के बाढ़ पीड़ितों को बड़ी राहत, CM सम्राट आज खाते में भेजेंगे 7 हजार रुपये
बिहार के बाढ़ पीड़ितों को बड़ी राहत, CM सम्राट आज खाते में भेजेंगे 7 हजार रुपये
ENT LIVE
Karan Kundrra Takes A Dig At Elvish Yadav & Tejasswi Prakash’s Viral Clash
Karan Kundrra Takes A Dig At Elvish Yadav & Tejasswi Prakash’s Viral Clash
ENT LIVE
Neena Gupta Pregnancy Rumours: Actress Gives Savage Reply To Viral Pregnancy Claims
Neena Gupta Pregnancy Rumours: Actress Gives Savage Reply To Viral Pregnancy Claims
ENT LIVE
Kareena Kapoor Khan’s ‘100 Expressions’ Go Viral, Actress Reveals The Funny Reason Behind Them
Kareena Kapoor Khan’s ‘100 Expressions’ Go Viral, Actress Reveals The Funny Reason Behind Them
ENT LIVE
Haiwaan Review: Akshay Kumar-Saif Ali Khan की जोड़ी भी नहीं बचा पाई फिल्म की कमजोर कहानी
Haiwaan Review: Akshay Kumar-Saif Ali Khan की जोड़ी भी नहीं बचा पाई फिल्म की कमजोर कहानी
ABP NEWS
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
Embed widget