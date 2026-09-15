78वें प्राइमटाइम एमी अवॉर्ड्स का आयोजन सोमवार को लॉस एंजिल्स के डाउनटाउन स्थित पीकॉक थिएटर में हुआ. इस साल 'लॉ एंड ऑर्डर: स्पेशल विक्टिम्स यूनिट' की स्टार मारिस्का हार्गिटे ने पहली बार एमी अवॉर्ड्स की मेजबानी की. 2025-26 के टीवी सीजन के बेहतरीन शोज और कलाकारों को सम्मानित करने वाली इस सेरेमनी में एचबीओ मैक्स का 'द पिट' सबसे ज्यादा 25 नॉमिनेशन के साथ सबसे आगे था, जबकि एप्पल टीवी के 'विधोज बे' को 19 नॉमिनेशन मिले.

मैथ्यू राइस ने जीते दो अवॉर्ड्स

सोमवार को हुई सेरेमनी में मैथ्यू ने पहले नेटफ्लिक्स की 'द बीस्ट इन मी' में अपने काम के लिए 'लीड एक्टर (लिमिटेड)' का अवॉर्ड जीता. इसके बाद उन्होंने 'विडोज बे' के लिए 'लीड कॉमेडी एक्टर' का अवॉर्ड अपने नाम किया.

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2026 एमी अवॉर्ड्स की विनर्स लिस्ट

78वें प्राइमटाइम एमी अवॉर्ड्स में 2025-26 के बेहतरीन टीवी शोज और कलाकारों को सम्मानित किया गया. यहां देखें अलग-अलग कैटेगरी में जीतने वाले सितारों और शोज की पूरी लिस्ट.

ड्रामा कैटेगरी

बेस्ट ड्रामा एक्टर: नोहा वाइल - 'द पिट'

बेस्ट ड्रामा एक्ट्रेस: रिया सीहॉर्न - 'प्लूरिबस'

बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस: एलिसन जैनी - 'द डिप्लोमैट'

बेस्ट गेस्ट एक्टर: अर्नेस्ट हार्डन जूनियर - 'द पिट'

बेस्ट गेस्ट एक्ट्रेस: शैलेन वुडली - 'पैराडाइज'

कॉमेडी कैटेगरी

बेस्ट कॉमेडी एक्ट्रेस: जीन स्मार्ट - 'हैक्स'

बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर: स्टीफन रूट - 'विधोज बे'

बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस: केट ओ'फ्लिन - 'विधोज बे'

बेस्ट गेस्ट एक्टर: रॉब रेनर - 'द बियर'

बेस्ट गेस्ट एक्ट्रेस: बेट्टी गिलपिन - 'विधोज बे'

लिमिटेड या एंथोलॉजी सीरीज कैटेगरी

बेस्ट लीड एक्टर: मैथ्यू राइस - 'द बीस्ट इन मी'

बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर: डेविड हार्बर - 'डीटीएफ सेंट लुइस'

बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस: लिंडा कार्डेलिनी - 'डीटीएफ सेंट लुइस'

बेस्ट डायरेक्शन: 'डीटीएफ सेंट लुइस'

बेस्ट राइटिंग: 'डीटीएफ सेंट लुइस'

रियलिटी, वैरायटी और अन्य कैटेगरी

बेस्ट रियलिटी कॉम्पिटिशन सीरीज: 'द ट्रेटर्स'

बेस्ट टेलीविजन मूवी: 'रिमार्केबली ब्राइट क्रिएचर्स'

बेस्ट लाइव वैरायटी स्पेशल: 'द एप्पल म्यूजिक सुपर बाउल LX हाल्फटाइम शो स्टारिंग बैड बनी'

बेस्ट प्री-रिकॉर्डेड वैरायटी स्पेशल: 'द मपेट शो'

बेस्ट राइटिंग फॉर वैरायटी सीरीज: 'द लेट शो विद स्टीफन कोलबर्ट'

बेस्ट एनिमेटेड प्रोग्राम: 'साउथ पार्क'

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