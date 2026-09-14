अंबानी फैमिली हर फेस्टिवल धूमधाम से सेलिब्रेट करती है. सोमवार को अंबानी फैमिली ने गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट की. इस दौरान उन्होंने बॉलीवुड के कई बड़े स्टार्स को भी इंवाइट किया. करीना कपूर, सचिन तेंदुलकर, सुनील शेट्टी, सलमान सहित कई स्टार्स इस फंक्शन का हिस्सा बने. सोशल मीडिया पर फोटोज और वीडियोज वायरल हैं.

नीता अंबानी का लुक वायरल

गणेश उत्सव में नीता अंबानी ने ऑरेंज कलर की साड़ी पहनी. साड़ी के सात उन्होंने मिडिल पार्टेड हेयरस्टाइल बनाई. इसी के साथ उन्होंने हैवी नेकलेस कैरी किया. उनके पूरे लुक की हाईलाइट उनकी जूलरी ही रही.

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फैमिली संग दिखीं करीना कपूर

करीना कपूर को सैफ अली खान और बेटे जेह और तैमूर संग देखा गया. करीना ने येलो सूट कैरी किया. इसके साथ व्हाइट पर्ल नेकलेस पहना. उन्होंने मिनिमल मेकअप से लुक कंप्लीट किया. वहीं सैफ को रेड धोती-कुर्ता में देखा गया. वहीं करिश्मा कपूर भी साथ नजर आईं. उन्होंने पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई थी.

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सलमान खान भी आए नजर

वहीं सलमान खान भी नजर आए. उन्होंने डेनिम जींस और लाइट कलर शर्ट पहनी. साथ ही माथे पर रूमाल बांधा था. एक्ट्रेस कियारा आडवाणी पति सिद्धार्थ मल्होत्रा संग नजर आईं. कियारा ने बेबी पिंक कलर की साड़ी पहनी थी और ग्रीन कलर का नेकलेस पेयर किया. वहीं सिद्धार्थ को कुर्ता पायजामा में देखा गया.

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सचि तेंदुलकर भी फैमिली संग गणेश उत्सव में शामिल हुए. सुनील शेट्टी पत्नी माना संग पहुंचे. जया किशोरी भी गणेश उत्सव में शामिल हुईं. किरण राव, अजय अतुल भी नजर आए. जैकी श्रॉफ भी पत्नी आयशा संग पहुंचे.

साड़ी में दिखीं सारा तेंदुलकर

सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर को ग्रीन कलर की साड़ी में देखा गया. उन्होंने हैवी कॉलर नेकलेस और लॉन्ग ईयररिंग्स से लुक कंप्लीट किया. उन्होंने बालों में गजरा भी लगाया हुआ था. वहीं अर्जुन तेंदुलकर की पत्नी सानिया चंदोक को पिंक कलर की हैवी साड़ी में देखा गया.







जेनेलिया-रितेश भी दिखे

वहीं एक्ट्रेस जेनेलिया पति रितेश का हाथ थामे दिखीं. जेनेलिया ने ग्रीन कलर का लहंगा पहना था और ब्लू दुप्ट्टा कैरी किया. उन्होंने पर्ल जूलरी और फूलों से लुक कंप्लीट किया. पूरे लुक में वो बहुत खूबसूरत लग रही हैं. वहीं रितेश को ब्लैक कलर के धोती- कुर्ते में देखा गया.









विक्की और कैटरीना का लुक

एक्टर विक्की कौशल और कैटरीना कैफ भी नजर आए. कैटरीना ने ग्रीन कलर का हैवी सूट पहना था. इसके साथ बालों को खुला रखा. चोकर नेकलेस, लॉन्ग ईयररिंग्स और बड़ी सी बिंदी लगाई. पूरे लुक में कैटरीना बहुत सुंदर लग रही थीं. वहीं विक्की कौशल को व्हाइट कलर के कुर्ता और पायजामा में देखा गया. दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे थे. उनकी फोटोज चर्चा में बनी हैं.

ये सितारे भी आए नजर

हरभजन सिंह भी पत्नी गीता बसरा संग पहुंचे. सिंगर नीति मोहन भी पति निहार पांड्या संग पहुंचीं. नीति को पिंक कलर की साड़ी में देखा गया. संजय दत्त भी नजर आए. वो व्हाइट कुर्ता और ब्लैक पैंट में दिखे. उन्होंने तिलक और गोल्ड चैन से लुक कंप्लीट किया. बाबा रामदेव भी नजर आए. अनु मलिक भी अपनी फैमिली संग पहुंचे. एकता कपूर अपने पिता जीतेंद्र संग पहुंचीं. एकता को पिंक कलर के सूट में देखा गया. उन्होंने लुक को हैवी जूलरी से कंप्लीट किया. वहीं जीतेंद्र को व्हाइट कुर्ता पायजामा में देखा गया. एक्टर अर्जुन कपूर पिता बोनी कपूर संग इस उत्सव में पहुंचे.

इसके अलावा गणेश उत्सव के अंदर की भी कई तस्वीरें सामने आई हैं. इनमें राधिका, श्लोका, नीता और मुकेश अंबानी पूजा-अर्चना करते दिखे. राधिका को ऑरेंज कलर के सूट में देखा गया. उन्होंने मिडिल पार्टेड हेयरस्टाइल बनाई हुई थी. वो गणपति की भक्ति में लीन दिखीं.





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