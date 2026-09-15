सिनेमाघरों में इन दिनों बस दो फिल्में ही दबदबा बनाए हुए हैं. इनमें से एक क्राइम थ्रिलर मिर्जापुर द मूवी है तो दूसरी एक महीने से ज्यादा पुरानी डिवोशनल ड्रामा हनुमान अंश है. इन दोनों फिल्मों के आगे अक्षय कुमार और सैफ अली खान की नई रिलीज हैवान टिक नहीं पाई है और रिलीज के चार दिनों में ही इसकी बत्ती गुल हो चुकी है. चलिए यहां इन सभी फिल्मों के मंडे की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट जानते हैं.

हैवान ने मंडे को कितनी की कमाई?

अक्षय कुमार और सैफ अली खान की हैवान 11 सितंबर को रिलीज हुई थी. ये फिल्म दर्शकों को पसंद नहीं आई नतीजतन महज चार दिन में ही इसकी कमाई लाखों में सिमट गई है.

सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक हैवान ने रिलीज के चौथे दिन यानी मंडे को 70 लाख रुपये की कमाई की है.

जिसके बाद इस फिल्म की भारत में 4 दिनों की कुल नेट कमाई 8.05 करोड़ रुपये हो गई है.

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मिर्जापुर द मूवी ने दूसरे मंडे कितनी की कमाई

मिर्जापुर द मूवी ने अपने दूसरे वीकेंड पर खूब दम दिखाया था. हालांकि दूसरे मंडे को इसकी कमाई में भी काफी मंदी देखी गई और ये सिंगल डिजिट में सिमट गई.

सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक मिर्जापुर द मूवी ने रिलीज के 11वें दिन यानी दूसरे मंडे को 5.50 करोड़ रुपये की कमाई की है.

इसी के साथ इस फिल्म की भारत में 11 दिनों की कुल नेट कमाई 190.20 करोड़ रुपये हो गई है.

इरुमुडी ने चौथे मंडे कितना किया कलेक्शन?

रवि तेजा की इरुमुडी बॉक्स ऑफिस पर चौथे हफ्ते में भी मजबूत बनी हुई है. यहां तक कि चौथे मंडे को इसने कमाई में मामूली तेजी भी दिखाई.

सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक इरुमुडी ने रिलीज के चौथे मंडे को यानी 25वें दिन 2.50 करोड़ रुपये की कमाई की है.

जिसके बाद इस फिल्म की भारत में 25 दिनों की कुल नेट कमाई अब 182.90 करोड़ रुपये हो गई है.

हनुमान अंश ने छठे मंडे कितनी की कमाई?

हनुमान अंश को सिनेमाघरों में रिलीज हुए एक हफ्ते से ज्यादा हो गया है लेकिन ये फिल्म थकने का नाम नहीं ले रही है और जमकर कमाई कर रही है. रिलीज के छठे मंडे भी इसने सबसे ज्यादा कलेक्शन किया है.

सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक हनुमान अंश ने रिलीज के छठे मंडे को यानी 39वें दिन 8.25 करोड़ रुपयों की कमाई की है.

जिसके बाद इस फिल्म की भारत में 38 दिनों की कुल नेट कमाई अब 222.28 करोड़ रुपये हो गई है.

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