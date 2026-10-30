दिवाली पर साड़ी में लगाना है ग्लैमर का तड़का तो मृणाल ठाकुर का ये लुक है बेस्ट!

अगर आप भी इस दिवाली पर कुछ ऐसा पहनना चाहती हैं, जिसमें ट्रेडिशनल लुक के साथ साथ एलिगेंट अंदाज भी नजर आए, तो आपके लिए मृणाल ठाकुर का यह लुक एक दम परफेक्ट है. एक्ट्रेस हरे रंग की खूबसूरत साड़ी में बेहद प्यारी लग रही हैं.