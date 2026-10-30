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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडदिवाली पर साड़ी में लगाना है ग्लैमर का तड़का तो मृणाल ठाकुर का ये लुक है बेस्ट!

दिवाली पर साड़ी में लगाना है ग्लैमर का तड़का तो मृणाल ठाकुर का ये लुक है बेस्ट!

दिवाली पार्टी के लिए मृणाल ठाकुर की हरे रंग की साड़ी और मैरून ब्लाउज वाला लुक परफेक्ट है. खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन, एलिगेंट स्टाइल और ईयररिंग्स के साथ उनका सादगी भरा अंदाज शानदार फेस्टिव फैशन आइडिया है.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 30 Oct 2026 09:18 PM (IST)
दिवाली पार्टी के लिए मृणाल ठाकुर की हरे रंग की साड़ी और मैरून ब्लाउज वाला लुक परफेक्ट है. खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन, एलिगेंट स्टाइल और ईयररिंग्स के साथ उनका सादगी भरा अंदाज शानदार फेस्टिव फैशन आइडिया है.

मृणाल ठाकुर की इस खूबसूरत साड़ी में त्योहार वाला रंग और स्टाइल दोनों नजर आ रहे हैं. दिवाली पर कुछ खास और ग्रेसफुल पहनना चाहती हैं, तो उनके इस लुक से इंस्पिरेशन ले सकती हैं.

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अगर आप भी इस दिवाली पर कुछ ऐसा पहनना चाहती हैं, जिसमें ट्रेडिशनल लुक के साथ साथ एलिगेंट अंदाज भी नजर आए, तो आपके लिए मृणाल ठाकुर का यह लुक एक दम परफेक्ट है. एक्ट्रेस हरे रंग की खूबसूरत साड़ी में बेहद प्यारी लग रही हैं.
अगर आप भी इस दिवाली पर कुछ ऐसा पहनना चाहती हैं, जिसमें ट्रेडिशनल लुक के साथ साथ एलिगेंट अंदाज भी नजर आए, तो आपके लिए मृणाल ठाकुर का यह लुक एक दम परफेक्ट है. एक्ट्रेस हरे रंग की खूबसूरत साड़ी में बेहद प्यारी लग रही हैं.
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मृणाल ठाकुर की इस साड़ी का हरा रंग मृणाल के पूरे लुक को बहुत खास बना रहा है. इस पर बने छोटे-छोटे डिजाइन त्योहार के लिए एक सुंदर फेस्टिव टच दे रहे हैं.
मृणाल ठाकुर की इस साड़ी का हरा रंग मृणाल के पूरे लुक को बहुत खास बना रहा है. इस पर बने छोटे-छोटे डिजाइन त्योहार के लिए एक सुंदर फेस्टिव टच दे रहे हैं.
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इस स्टाइलिश लुक में एक्ट्रेस ने साड़ी के साथ मैरून रंग का ब्लाउज पहना है, जो मृणाल के पूरे आउटफिट को बहुत ही खूबसूरत कॉन्ट्रास्ट दे रहा है. दिवाली जैसे त्यौहार के लिए यह कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है.
इस स्टाइलिश लुक में एक्ट्रेस ने साड़ी के साथ मैरून रंग का ब्लाउज पहना है, जो मृणाल के पूरे आउटफिट को बहुत ही खूबसूरत कॉन्ट्रास्ट दे रहा है. दिवाली जैसे त्यौहार के लिए यह कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है.
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मृणाल ठाकुर ने अपने इस ट्रेडिशनल लुक को बहुत खूबसूरत ईयररिंग्स के साथ पूरा किया है. मृणाल का यह अंदाज़ उन महिलाओं के लिए परफेक्ट है, जिन्हें सादगी के साथ स्टाइलिश और एलिगेंट होना पसंद है.
मृणाल ठाकुर ने अपने इस ट्रेडिशनल लुक को बहुत खूबसूरत ईयररिंग्स के साथ पूरा किया है. मृणाल का यह अंदाज़ उन महिलाओं के लिए परफेक्ट है, जिन्हें सादगी के साथ स्टाइलिश और एलिगेंट होना पसंद है.
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हरे और मैरून रंग का यह कॉम्बिनेशन मृणाल ठाकुर के लुक में चार चांद लगा रहा है. दिवाली की शाम हो या किसी फैमिली गेट-टुगेदर या पूजा के लिए मृणाल ठाकुर का यह लुक से आईडिया ले सकते हैं .
हरे और मैरून रंग का यह कॉम्बिनेशन मृणाल ठाकुर के लुक में चार चांद लगा रहा है. दिवाली की शाम हो या किसी फैमिली गेट-टुगेदर या पूजा के लिए मृणाल ठाकुर का यह लुक से आईडिया ले सकते हैं .
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एक्ट्रेस का यह लुक दिखाता है कि फेस्टिवल पर खूबसूरत लगने के लिए बहुत ज्यादा हैवी आउटफिट की जरूरत नहीं होती , बल्कि सही रंगों और सादगी भरे स्टाइल से भी शानदार अंदाज पाया जा सकता है.
एक्ट्रेस का यह लुक दिखाता है कि फेस्टिवल पर खूबसूरत लगने के लिए बहुत ज्यादा हैवी आउटफिट की जरूरत नहीं होती , बल्कि सही रंगों और सादगी भरे स्टाइल से भी शानदार अंदाज पाया जा सकता है.
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अगर आप भी इस दिवाली साड़ी पहनाने का सोच रही है , तो मृणाल ठाकुर का यह एलिगेंट अंदाज से आईडिया ले सकती है . मृणाल का यह खूबसूरत ट्रेडिशनल लुक फेस्टिव फैशन के लिए एक अच्छा आइडिया है.
अगर आप भी इस दिवाली साड़ी पहनाने का सोच रही है , तो मृणाल ठाकुर का यह एलिगेंट अंदाज से आईडिया ले सकती है . मृणाल का यह खूबसूरत ट्रेडिशनल लुक फेस्टिव फैशन के लिए एक अच्छा आइडिया है.
Published at : 30 Oct 2026 09:18 PM (IST)
Tags :
Mrunal Thakur

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