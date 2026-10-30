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दिवाली पर साड़ी में लगाना है ग्लैमर का तड़का तो मृणाल ठाकुर का ये लुक है बेस्ट!
दिवाली पार्टी के लिए मृणाल ठाकुर की हरे रंग की साड़ी और मैरून ब्लाउज वाला लुक परफेक्ट है. खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन, एलिगेंट स्टाइल और ईयररिंग्स के साथ उनका सादगी भरा अंदाज शानदार फेस्टिव फैशन आइडिया है.
मृणाल ठाकुर की इस खूबसूरत साड़ी में त्योहार वाला रंग और स्टाइल दोनों नजर आ रहे हैं. दिवाली पर कुछ खास और ग्रेसफुल पहनना चाहती हैं, तो उनके इस लुक से इंस्पिरेशन ले सकती हैं.
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Published at : 30 Oct 2026 09:18 PM (IST)
Tags :Mrunal Thakur
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