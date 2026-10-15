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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'जेलर 2' के आते ही 'दृश्यम 3' की कमाई को लगा झटका, जानें- 350 करोड़ का आंकड़ा छूने से है कितनी दूर?

'जेलर 2' के आते ही 'दृश्यम 3' की कमाई को लगा झटका, जानें- 350 करोड़ का आंकड़ा छूने से है कितनी दूर?

Drishyam 3 Box Office Collection Day 13: अजय देवगन की 'दृश्यम 3'ने दूसरे मंगलवार को तो तेजी दिखाई लेनी दूसरे बुधवार को इसके कलेक्शन में फिर मंदी देखी गई.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 15 Oct 2026 07:02 AM (IST)
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अजय देवगन की 'दृश्यम 3' बॉक्स ऑफिस पर फिलहाल राज कर रही है. पहले हफ्ते में छप्परफाड़ कमाई करने के बाद इसने दूसरे वीकेंड पर भी जमकर नोट कमाए हालांकि इसकी कमाई में दूसरे मंडे को उम्मीद से ज्यादा मंदी देखी गई थी लेकिन दूसरे मंगलवार को ब्लॉकबस्टर ट्यूज्डे ऑफर का इस क्राइम थ्रिलर को पूरा फायदा हुआ और इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इसने अच्छी बढ़त दिखाई. चलिए यहां जानते हैं इस फिल्म ने रिलीज के 13वें दिन यानी दूसरे बुधवार को कितने नोट बटोरे?

'दृश्यम 3' ने 13वें दिन कितना किया कलेक्शन?
'दृश्यम 3' ने बॉक्स ऑफिस पर भौकाल मचाया हुआ है. ये फिल्म अजय देवगन की सबसे बड़ी फिल्म बन चुकी है और साल 2026 की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है. इस फिल्म ने रिलीज के पहले हफ्ते में 245.50 करोड़ का धमाकेदार कलेक्शन किया था. हालांकि दूसरे हफ्ते में इसकी कमाई में मंदी देखी जा रही है. बता दें कि दूसरे सोमवार यानी 11वें दिन ये बस 6 करोड़ ही कमा पाई. लेकिन दूसरे मंगलवार को 12वे दिन इसने 8.50 करोड़ बटोरे. अब दूसरे बुधवार यानी 13वें दिन एक बार फिर इसकी कमाई में गिरावट दर्ज की जा रही है.

  • सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'दृश्यम 3' ने रिलीज के 13वें दिन यानी दूसरे बुधवार को 5.25 करोड़ कमाए हैं.
  • इसी के साथ इस फिल्म की भारत में 13 दिनों की नेट कमाई अब 328.75 करोड़ रुपये हो गई है.

'दृश्यम 3' 350 करोड़ी बनने से है कितनी दूर
'दृश्यम 3' की कमाई में दूसरे बुधवार यानी 13वें दिन भी काफी मंदी देखी गई. हालांकि इसने अब तक 328 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है और अब ये 350 करोड़ के क्लब में शामिल होने की ओर बढ़ रही है. हालांकि इस मील के पत्थर को पार करने के लिए इसे 22 करोड़ और कमाने होंगे.

इस आंकड़े को हासिल करना अब फिल्म के लिए थोड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि गुरुवार, 15 अक्टूबर से सिनेमाघरों में रजनीकांत की मच अवेटेड 'जेलर 2' भी रिलीज हो रही है. इस नई फिल्म के आने से 'दृश्यम 3' की कमाई को झटका लगाना ही है.  ऐसे में देखने वाली बात होगी कि तीसरे वीकेंड पर अजय देवगन की फिल्म कितनी कमाई कर पाती है?

 'दृश्यम 3' के बारे में
'दृश्यम 3' इस 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. ये 'दृश्यम' फ्रैंचाइजी का आखिरी चैप्टर है और इसका ऑफिशियल नाम 'दृश्यम द कन्क्लूजन है'. इसे अभिषेक पाठक ने निर्देशित किया है. फिल्म के कलाकारों की बात करें तो इसमें अजय देवगन, तबू, श्रिया सरन, रजत कपूर , इशिता दत्ता, प्रकाश राज और जयदीप अहलावत ने अहम रोल प्ले किया है. 

 

Published at : 15 Oct 2026 07:02 AM (IST)
Tags :
Drishyam 3
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