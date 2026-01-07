Dhurandhar Box Office Collection: जिस रिकॉर्ड को तोड़ने का किसी ने सपना नहीं देखा, धुरंधर ने वो कर दिखाया है. आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी स्पाई थ्रिलर फिल्म धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस कमाल कर दिया है. फिल्म की रिलीज के 33 दिन हो चुके हैं और जिस रफ्तार से ये फिल्म कमाई कर रही है वो फिलहाल तो रुकने वाली नहीं है. आपको बताते हैं कि 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर क्या नया रिकॉर्ड बनाया है.

रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना स्टारर 'धुरंधर' ने रिलीज के 33वें दिन (पांचवे मंगलवार) को 'पुष्पा 2' के के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ते हुए अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है.

'धुरंधर' के निशाने पर अब 'केजीएफ 2'

अल्लू अर्जुन की फिल्म 'पुष्पा 2' के हिंदी वर्जन ने बॉक्स ऑफिस पर 821 करोड़ का लाइफ टाइम कलेक्शन किया था. इस कमाई के साथ ये फिल्म 2024 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में से एक बन गई थी. अब 'पुष्पा 2' से ये ताज 'धुरंधर' ने छीन लिया है.

ट्रेड एक्सपर्ट तरण आदर्श के दिए गए आंकड़े के मुताबिक 'धुरंधर' ने 33 दिनों में 831.40 करोड़ कमाई का आंकड़ा पार कर दिया है.

'धुरंधर' को प्रोड्यूसर करने वाली कंपनी जियो स्टूडियोज ने भी बॉक्स ऑफिस के आंकड़े जारी किए हैं और इंडियन ऑडियंस को थैंक्यू कहा है. एक्स पर पोस्ट करते हुए जियो स्टुडियोज ने लिखा- धन्यवाद, इंडिया. आपने नए नंबर 1 का ताज ‘धुरंधर’ को पहना दिया है. ‘धुरंधर’ अब भारत की सबसे बड़ी हिंदी फिल्म है.

बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म की कमाई की ऐसी सुनामी आई है कि बड़ी-बड़ी फिल्मों के पसीने छूट रहे हैं. 'धुरंधर' के अगले निशाने पर अब 'केजीएफ चैप्टर 2' है. इस फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन करीब 859 करोड़ है. जिस रफ्तार से 'धुरंधर' कमाई कर रही है, इस आंकड़े तक वो जल्द पहुंच सकती है.

'धुरंधर' का वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर' का नेट कलेक्शन 831.40 करोड़ है. वहीं, वर्ल्डवाइड ये फिल्म 1253.83 करोड़ कमाई कर चुकी है.

इंडिया बॉक्स ऑफिस नेट 831.40 करोड़

इंडिया बॉक्स ऑफिस ग्रॉस 981.58 करोड़

ओवरसीज ग्रॉस 272.25 करोड़

वर्ल्डवाइड कलेक्शन ग्रॉस 1253.83 करोड़

यशराज फिल्मस को भी करनी पड़ी तारीफ

'धुरंधर' की तारीफ में हर दिन सिनेमा इंडस्ट्री के दिग्गज कसीदे गढ़ रहे हैं. इस लिस्ट में आज एक और नाम जुड़ गया है. आज आदित्य चोपड़ा की कंपनी यशराज फिल्म्स ने आज एक्स पर लिखा- 'धुरंधर सिर्फ एक फिल्म नहीं, यह भारतीय सिनेमा का ऐसा ऐतिहासिक पड़ाव है, जिसे हमेशा याद रखा जाएगा. आदित्य धर और जियो स्टूडियोज को बधाई, जिन्होंने एक ही भाषा में भारत की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म दी.'

ओटीटी पर कब आएगी 'धुरंधर'

थियेटर पर कब्जा जमा चुकी 'धुरंधर' की ओटीटी रिलीज का भी फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक 'धुरंधर' 30 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज की जा सकती है.