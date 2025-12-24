एक्सप्लोरर
January 2026 OTT Releases: जनवरी 2026 में OTT पर आएंगी ये मोस्ट अवेटेड फिल्में, 'हक' से 'धुरंधर' तक हैं रिलीज के लिए तैयार
January 2026 Bollywood OTT Releases: रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर' से लेकर यामी गौतम की 'हक' तक, जनवरी 2026 में कई बॉलीवुड फिल्में ओटीटी पर रिलीज होंगी. इनकी रिलीज डेट यहां देख सकते हैं.
साल 2026 की शुरुआत सिनेमा लवर्स के लिए बहुत खास होने वाला है. जनवरी के महीने में ही ओटीटी पर एक से बढ़कर एक नई फिल्मों का तांता लगने वाला है. बॉलीवुड की कई शानदार फिल्में जनवरी में अलग-अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज होने जा रही हैं. इस लिस्ट में रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर' से लेकर यामी गौतम की 'हक' तक शामिल हैं.
हक
- 'हक' एक कोर्टरूम-ड्रामा है जो शाह बानो केस पर बेस्ड है. इस फिल्म में यामी गौतम और इमरान हाशमी लीड रोल में है.
- ये फिल्म 7 नवंबर को थिएटर्स में रिलीज हुई थी और अब ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है.
- ओटीटी प्ले की रिपोर्ट के मुताबिक 'हक' 2 जनवरी 2026 को नेटफ्लिक्स पर दस्तक देगी.
दे दे प्यार दे 2
- अजय देवगन और रकुलप्रीत सिंह की कॉमेडी फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' भी जनवरी में ओटीटी पर आएगी.
- रिपोर्ट की मानें तो ये फिल्म 9 जनवरी 2026 को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने के लिए तैयार है.
- इस फिल्म में आर माधवन, रवि किशन, रोशनी वालिया और गौतमी कपूर जैसे कलाका भी हैं.
'मस्ती 4'
- 'मस्ती 4' में एक बार फिर रितेश देशमुख, आफताब शिवदासानी और विवेक ओबेरॉय एक साथ नजर आए.
- अब ये कॉमेडी फ्रेंचाइजी ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है.
- 'मस्ती 4' 16 जनवरी 2026 से जी5 पर स्ट्रीम हो सकती है.
120 बहादुर
- फरहान अख्तर की वॉर बेस्ड फिल्म '120' बहादुर भी ओटीटी पर जल्द रिलीज होने वाली है.
- ये फिल्म 16 जनवरी 2026 से प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो सकती है.
धुरंधर
- रणवीर सिंह स्टारर फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाए हुए है.
- अब रिपोर्ट्स की मानें तो ये फिल्म जनवरी का आखिरी हफ्ते में ओटीटी पर आ सकती है.
- 'धुरंधर' के ओटीटी राइट्स नेटफ्लिक्स ने 285 करोड़ रुपए में खरीदे हैं.
तेरे इश्क में
- कृति सेनन और धनुष की फिल्म 'तेरे इश्क में' को बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला.
- अब ये फिल्म जनवरी के आखिरी हफ्ते में ओटीटी पर दस्तक दे सकती है.
- ओटीटी प्ले के मुताबिक 'तेरे इश्क में' नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी.
गुस्ताख इश्क
- 'गुस्ताख इश्क' डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की बतौर प्रोड्यूसर डेब्यू फिल्म है.
- विजय वर्मा और फातिमा सना शेख स्टारर ये फिल्म जनवरी के आखिरी हफ्ते में जियो हॉटस्टार पर आ सकती है.
