हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResult#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडDhurandhar 2 OTT Release Date: 'धुरंधर 2' की ओटीटी रिलीज डेट आई सामने? कोर्ट केस से मिला हिंट

Dhurandhar 2 OTT Release Date: 'धुरंधर 2' की ओटीटी रिलीज डेट आई सामने? कोर्ट केस से मिला हिंट

'धुरंधर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचाया और फैंस फिल्म के ओटीटी पर रिलीज का भी इंतजार कर रहे हैं. इसी बीच फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर नया अपडेट आया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 07 May 2026 03:11 PM (IST)
Preferred Sources

रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रखी है. फिल्म ने रिकॉर्ड ब्रेक कमाई की और सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग इंडियन फिल्म बन गई है. फिल्म को फैंस खूब पसंद कर रहे हैं. अब फिल्म ने सक्सेसफुली थिएटर्स में 7 हफ्ते पूरे कर लिए हैं. फिल्म अभी भी थिएटर में लगी है. हालांकि, इसी बीच फैंस फिल्म का अब ओटीटी पर रिलीज का इंतजार कर रहे हैं. मेकर्स ने अभी तक फिल्म की ओटीटी रिलीज की अनाउंसमेंट नहीं की है. लेकिन फिल्म से जुड़े लीगल केस से फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर हिंट मिले हैं.

'धुरंधर 2' में गाने के इस्तेमाल को लेकर कानूनी विवाद
 
बता दें कि 'धुरंधर 2' के क्लाईमैक्स 'तिरछी टोपी वाले' गाना यूज किया गया है. इसे शाश्वत सचदेव ने रीमिक्स किया है और 'रंग दे लाल' नाम दिया है. 'तिरछी टोपी वाले' गान फिल्म त्रिदेव में आया था. राजीव राय ने फिल्म त्रिदेव को डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया था. राजीव राय ने 'धुरंधर 2' के मेकर्स के खिलाफ लीगल एक्शन लिया है. उन्होंने आरोप लगाया है कि इस ट्रैक का इस्तेमाल बिना अनुमति के किया गया था.

पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने दोनों पार्टी से कहा था कि इस मामले को मध्यस्थता के जरिए सुलझा ले. लेकिन बुधवार को कोर्ट को बताया गया कि मध्यस्थता के जरिए मामला सुलझा नहीं है.

ये भी पढ़ें- मुश्किल वक्त से गुजर रहीं सेलिना जेटली, बेटे की कब्र पर गई एक्ट्रेस, फूट-फूटकर रोईं

'धुरंधर 2' की ओटीटी रिलीज डेट

हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, सुपर कैसेट्स जिनके पास 'धुरंधर 2' के ऑडियो और म्यूजिक राइट्स हैं उन्होंने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की अंतरिम राहत की अपील का विरोध किया. फिल्म के प्रोड्यूसर B62 Films ने कोर्ट को बताया कि फिल्म थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है. मिड मई से पहले इसके OTT पर रिलीज होने की संभावना है.

बता दें कि आमतौर पर कोई फिल्म थिएटर में रिलीज होने के 8-10 हफ्तों के बाद ओटीटी पर आती है. अगर फिल्म  'धुरंधर 2' मिड मई में ओटीटी पर रिलीज होती है तो ये भी इस टाइमलाइन को मैच करती है. फिल्म 14 मई को थिएटर में अपने आठ हफ्ते पूरे कर लेगी.

ये भी पढ़ें- Dhurandhar 2 Box Office: 1000 करोड़ के प्रॉफिट क्लब की शुरुआत कर पाएगी धुरंधर 2? जानें- इसके लिए कितना और कमाना होगा?

मालूम हो कि धुरंधर का पहला पार्ट दिसंबर 2025 में थिएटर में रिलीज हुआ था और ओटीटी पर फिल्म 8 हफ्ते के बाद रिलीज हुई थी. पहला पार्ट नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ था. दूसरा पार्ट जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगा.

 

Published at : 07 May 2026 03:11 PM (IST)
Tags :
OTT Release Date Dhurandhar 2 Ranveer Singh Film
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Bander Teaser Out: 'बंदर' का धमाकेदार टीजर रिलीज, बॉबी देओल के अलग अंदाज ने खड़े किए रोंगटे, लोग बोले- 'पैसा वसूल मैडनेस'
'बंदर' का धमाकेदार टीजर रिलीज, बॉबी देओल के अलग अंदाज ने खड़े किए रोंगटे
बॉलीवुड
करिश्मा कपूर कितनी पढ़ी लिखी हैं? एक्टिंग से दूर रहकर कहां से कमाती हैं करोड़ों, नेटवर्थ भी जानें
करिश्मा कपूर कितनी पढ़ी लिखी हैं? एक्टिंग से दूर रहकर कहां से कमाती हैं करोड़ों, नेटवर्थ भी जानें
बॉलीवुड
मुश्किल वक्त से गुजर रहीं सेलिना जेटली, बेटे की कब्र पर गई एक्ट्रेस, फूट-फूटकर रोईं
मुश्किल वक्त से गुजर रहीं सेलिना जेटली, बेटे की कब्र पर गई एक्ट्रेस, फूट-फूटकर रोईं
बॉलीवुड
ममता बनर्जी का इस्तीफा देने से इनकार, राम गोपाल वर्मा और अशोक पंडित ने बताया 'लोकतंत्र पर हमला'
ममता बनर्जी का इस्तीफा देने से इनकार, राम गोपाल वर्मा और अशोक पंडित ने बताया 'लोकतंत्र पर हमला'
Advertisement

वीडियोज

Bihar Cabinet Expansion: रत्नेश सदा समेत इन 5 मंत्रियों ने ली शपथ |Nishant Kumar | Samrat Chaudhary
BMW M440i Convertible India Review: एक मज़ेदार Drive | #bmw #bmwm440i #luxurycars #autolive
Oben Rorr EVO Launched at ₹99,999 ! क्या ये Best Budget Electric Bike है? #obenrorrevo #autolive
Maruti Suzuki Victoris CNG Range test | #marutisuzuki #victoris #rangetest #autolive
Bihar Cabinet Expansion: Nishant Kumar ने मंत्री पद की शपथ से पहले किया ये बड़ा काम! | Nitish | JDU
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'राज्यपाल भाजपा के एजेंट, विजय को बुलाओ', तमिलनाडु में गवर्नर ने TVK चीफ को लौटाया तो भड़के कपिल सिब्बल
'राज्यपाल भाजपा के एजेंट, विजय को बुलाओ', तमिलनाडु में गवर्नर ने TVK चीफ को लौटाया तो भड़के कपिल सिब्बल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'विभाजनकारी मंसूबों को...' देवबंद में सीएम योगी ने असम और बंगाल के नतीजों का किया जिक्र
'विभाजनकारी मंसूबों को...' देवबंद में सीएम योगी ने असम और बंगाल के नतीजों का किया जिक्र
इंडिया
बंगाल में हार के बाद ममता बनर्जी के लिए एक और टेंशन! TMC की बैठक में नहीं पहुंचे 10 विधायक, अब पार्टी ने दी सफाई
बंगाल में हार के बाद ममता बनर्जी के लिए एक और टेंशन! TMC की बैठक में नहीं पहुंचे 10 विधायक, अब पार्टी ने दी सफाई
क्रिकेट
IPL 2026 में सबसे ज्यादा Dot फेंकने वाले Top-5 गेंदबाज, चौथे नंबर पर शमी, जानें कौन है No-1
IPL 2026 में सबसे ज्यादा Dot फेंकने वाले Top-5 गेंदबाज, चौथे नंबर पर शमी, जानें कौन है No-1
बॉलीवुड
'बुरा सपना खत्म हुआ' बंगाल में ममता बनर्जी की हार पर देवोलीना भट्टाचार्जी से राम गोपाल वर्मा तक इन सेलेब्स ने कसा तंज
'बुरा सपना खत्म हुआ' बंगाल में ममता बनर्जी की हार पर इन सेलेब्स ने कसा तंज
इंडिया
बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के PA चंद्रनाथ की हत्या पर कपिल सिब्बल का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?
बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के PA चंद्रनाथ की हत्या पर कपिल सिब्बल का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?
महाराष्ट्र
BJP में जाने के दावों पर खुलकर बोलीं प्रियंका चतुर्वेदी! कहा- 'काफी समय से चुप थी लेकिन...'
BJP में जाने के दावों पर खुलकर बोलीं प्रियंका चतुर्वेदी! कहा- 'काफी समय से चुप थी लेकिन...'
एग्रीकल्चर
15 बीघा जोतने के लिए कितने एचपी के ट्रैक्टर की होगी जरूरत? खरीदने से पहले जान लें
15 बीघा जोतने के लिए कितने एचपी के ट्रैक्टर की होगी जरूरत? खरीदने से पहले जान लें
ENT LIVE
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
ENT LIVE
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
ENT LIVE
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
ENT LIVE
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
ENT LIVE
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
Embed widget