Dhurandhar 2 Box Office: ‘धुरंधर 2’ को मिलेगी 100 करोड़ की ओपनिंग? पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर आएगी सुनामी

Dhurandhar 2 Box Office: ‘धुरंधर 2’ रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर बड़ा रिकॉर्ड बनाने वाली है. 19 मार्च को थियेटर में आ रही रणवीर सिंह की इस फिल्म को 100 करोड़ की ओपनिंग मिल सकती है.

By : रेखा त्रिपाठी | Updated at : 25 Feb 2026 05:21 PM (IST)
Preferred Sources

Dhurandhar 2 Box Office: 'धुरंधर' की ब्लॉकबस्टर सक्सेज के बाद दूसरे पार्ट 'धुरंधर: द रिवेंज' (Dhurandhar: The Revenge) को लेकर उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं. हर रोज फिल्म की कमाई चर्चे हो रहे हैं. ट्रेड एक्सपर्ट के मुताबिक रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन रिकॉर्ड कमाई करने वाली है. कहा जा रहा है कि इसकी ओपनिंग इतनी बड़ी हो सकती है, जितनी आज तक किसी हिंदी फिल्म को नहीं मिली.

'धुरंधर 2' को मिल सकती है 80 करोड़ की ओपनिंग?
सैकनिक के मुताबिक कि ‘धुरंधर 2’ बॉलीवुड की पहली फिल्म बन सकती है, जिसके 100 करोड़ ग्रॉस ओपनिंग तक पहुंचने के चांसेज हों. वहीं, ‘धुरंधर 2’ के हिंदी वर्जन को फर्स्ट डे करीब 80 करोड़ ग्रॉस (करीब 70 करोड़ नेट) की ओपनिंग मिल सकती है. 

पिंकविला ने भी अपने प्रीडिक्शन में बताया है कि ‘धुरंधर 2’ को बॉक्स ऑफिस पर 67-77 करोड़ की ओपनिंग मिल सकती है. पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक अगर 'धुरंधर 2' का क्लैश नहीं तो तो वो 80 करोड़ नेट तक भी पहुंच सकती थी लेकिन फिलहाल ये आंकड़ा छूना मुश्किल है.

ट्रेड एक्सपर्ट का ये प्रीडिक्शन बिल्कुल भी चौंकाने वाला नहीं है. आपको बताते हैं कि आखिर क्यों 'धुरंधर 2' ये आंकड़ा पार कर सकती है.

1. पहले पार्ट की ब्लॉकबस्टर सक्सेस का असर- 'धुरंधर 2' को लेकर ऑडियंस में क्रेज जबरदस्त है. वजह है कि पहली फिल्म लोगों को बहुत पसंद आई. 'धुरंधर' 75 दिनों तक लगातार चली और फिल्म को लेकर माहौल बना कि ओटीटी पर आने के बाद भी लोग थियेटर में देखने पहुंच रहे थे. ऐसे में जो लोग इसे फिल्म को देख चुके हैं वो तो जरुर ही देखेंगे.

'धुरंधर' का इंडिया में नेट कलेक्शन 894.96 करोड़ है. वहीं, वर्ल्डवाइड 'धुरंधर' ने 1349.65 करोड़ की कमाई की है. ये आंकड़े बॉलीवुड हंगामा ने जारी किए हैं.

2. डब का फायदा मिलेगा- 'धुरंधर' तो सिर्फ हिंदी में रिलीज हुई थी लेकिन अब मेकर्स ने फैसला किया है कि वो 'धुरंधर 2' को मल्टीपल लैंग्वेज में रिलीज करेंगे. जियो स्टुडियो के ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक 'धुरंधर 2' फिल्म हिंदी के साथ-साथ  तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में भी रिलीज होगी. ऐसे में फिल्म का दायरा बढ़ेगा, ऑडियंस बढ़ेगी और फिल्म की कमाई भी बढ़ेगी. 

3. प्रमोशन जमकर हो रहा 
पहले पार्ट को मिले सक्सेज को मेकर्स इस बार भुनाना चाहते हैं. मार्केटिंग भी जमकर हो रही है और ऐसी पूरी संभवनाएं हैं कि फर्स्ट डे की कमाई में 'धुरधर 2' इतिहास रचेगी.

4. पोस्टर और टीजर को मिला जबरदस्त रिस्पॉंस- 'धुरंधर 2' का टीजर आ चुका है और ऑडियंस ने इसे काफी पसंद किया है. 3 फरवरी 2026 को मेकर्स ने इसका टीजर रिलीज किया जिसे अब तक 1 करोड़ 66 लाख 7 हजार 534 बार देखा जा चुका है.

5. मास बेल्ट्स में जबरदस्त क्रेज- सिंगल स्क्रीन और मास सर्किट्स में फिल्म को लेकर क्रेज है. ऐसे माहौल में बड़ी एक्शन फिल्में अक्सर ओपनिंग डे पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई करती हैं.

'टॉक्सिक' ने बढ़ाई ‘धुरंधर 2’ को टेंशन

'धुरंधर 2' थियेटर्स में 19 मार्च 2026 को रिलीज होने वाली है. इस फिल्म को सोलो रिलीज नहीं मिल पाई है. 19 मार्च को ही साउथ सुपरस्टार यश की फिल्म 'टॉक्सिक' भी रिलीज हो रही है. ऐसे में कौन सी फिल्म ज्यादा कमाई करेगी, कौन सी फिल्म किसका नुकसान करेगी, इसे लेकर चर्चा तेज है.

ट्रेड एक्सपर्ट का ये भी मानना है कि अगर 'धुरंधर 2' को सोलो रिलीज मिलती तो 100 करोड़ ग्रॉस के आंकड़े तक पहुंचना आसान होता. लेकिन 'टॉक्सिक' से बॉक्स ऑफिस क्लैश की वजह से ऑडियंस बंट जाएगी.

‘टॉक्सिक’ को लेकर भी माहौल पॉजिटिव है. फिल्म का प्रमोशन  और मार्केटिंग भी जमकर हो रही है. ऐसे में दोनों बड़ी फिल्में एक दूसरे को नुकसान पहुंचाएंगी. स्क्रीन काउंट कम होंगे और ऑडियंस भी बंट जाएगी. 

दिग्गज भी हैं ‘धुरंधर’ के फैन

'धुरंधर' का माहौल ऐसा है कि ऑडियंस से लेकर दिग्गजों तक हर कोई तारीफ कर रहा है. फिल्म मेकर करन जौहर ने भी इसकी कहानी और एक्टर्स की सराहना की. वहीं, हाल ही में राम गोपाल वर्मा ने भी इसे लेकर बड़ा दावा किया. उन्होंने कहा है कि 'धुरंधर 2' का सीक्वल मसाला युग के अंत की शुरुआत साबित हो सकता है. 

हाल ही में, शत्रुघ्न सिन्हा ने भी ये फिल्म देखी और खूब तारीफ की.  उनका कहना है कि हर एक्टर ने शानदार काम किया है. उनका कहना है कि हमजा अली के किरदार को रणवीर सिंह के सिवा कोई और नहीं कर सकता था.

आपको बता दें कि 19 मार्च 2026 को ‘धुरंधर 2’ थियेटर में रिलीज होगी. इसे आदित्य धर ने डायरेक्ट किया है. इसमें रणवीर सिंह के अलावा संजय दत्त, आर माधवन, अर्जुन रामपाल और सारा अर्जुन लीड रोल में हैं. 

Read
Published at : 25 Feb 2026 05:06 PM (IST)
Ranveer SIngh BOX OFFICE COLLECTION Dhurandhar 2 Dhurandhar 2 Box Office Day 1
