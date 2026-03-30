हार्दिक पंडया के बेटे अगस्त्य को प्रोटेक्ट करती दिखीं गर्लफ्रेंड माहिका, पैप्स को लगाई डांट

29 मार्च को मुंबई इंडियन और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच एक तरफ मैच देखने को मिला, तो वहीं दूसरी तरफ कई सेलेब्स के कुछ खास पलों को पैप्स ने अपने कैमरे में भी कैद कर लिया. उन्हीं पलों के कुछ वीडियोज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं.

उन्हीं में से एक वीडियो है हार्दिक पांड्या की गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा और उनके बेटे अगस्त्य की.दरअसल ये वीडियो उस वक्त की है जब मैच खत्म होने के बाद माहिका अपने बॉयफ्रेंड अगस्त्य के बेटे को लेकर गाड़ी की तरफ जा रही थीं. इस दौरान वो अगस्त्य का हाथ थामे नजर आईं.

माहिका हुईं पैप्स पर गुस्सा

हालांकि, जैसे ही माहिका और अगस्त्य स्टेडियम से बाहर निकले पैप्स ने उन्हें घेर लिया. भीड़ देख अगस्त्य घबरा गए, साथ ही उन्हें कैमरे के फ्लैश से भी परेशानी हो रही थी. ये सब देख माहिका परेशान हो गईं और उनका गुस्सा पैप्स पर फूट पड़ा. बच्चे को परेशान होते देख उन्होंने पैप्स को फ्लैश बंद करने के लिए कहा.

View this post on Instagram A post shared by Instant Bollywood (@instantbollywood)

इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने नन्हें अगस्त्य की आंखों को अपने हाथों से भी कवर किया. इस दौरान वो पैप्स और भीड़ से कहती नजर आईं, प्लीज रास्ता दे दो, बच्चे के साथ हूं, सामने कोई नहीं आएगा. साथ ही वो बार-बार अगस्त्य को रिलैक्स रहने के लिए कहती हुई दिखाई दीं.

माहिका जिस तरह से अगस्त्य का ध्यान रखती हुई दिखीं, हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है. मालूम हो हार्दिक पांड्या ने बॉलीवुड एक्ट्रेस नताशा स्टेनकोविक संग 2020 में शादी की थी. इस शादी से कपल को एक बेटा हुआ.हालांकि, अब हार्दिक और नताशा अलग हो चुके हैं.

View this post on Instagram A post shared by Instant Bollywood (@instantbollywood)

ऐसे में दोनों मिलकर बेटे की को-पेरेंटिंग करते हैं. अगस्त्य अपनी मां नताशा के साथ तो रहते ही हैं, लेकिन अक्सर अपने पिता हार्दिक के संग भी टाइम स्पेंड करते हुए दिखते हैं. इतना ही नहीं हार्दिक की गर्लफ्रेंड माहिका के संग भी अगस्त्य काफी शानदार बॉन्ड शेयर करते हैं.

ये भी पढ़ें:-दीपिका कक्कड़ की खराब तबीयत के बीच शोएब इब्राहिम के साथ लगा बड़ा प्रोजेक्ट, सुरभि चंदना संग करेंगे काम, शाइनी के साथ करेंगे रोमांस