जीनत अमान के प्यार में पड़ गए थे देव आनंद, 'लेडीज मैन' का मिला टैग, ऐसी रही है लव लाइफ

धर्मदेव पिशोरमल आनंद, जिन्हें हम सभी देव आनंद के नाम से जानते हैं, हिंदी सिनेमा के ऐसे अभिनेता थे, जिनकी अदाएं और चार्म से करोड़ों दिल धड़क उठते थे. 60 और 70 के दशक में देव आनंद हर अभिनेत्री के लिए सपनों के राजकुमार माने जाते थे.

100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया

अपने छह दशकों लंबे करियर में उन्होंने 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और बाजी, टैक्सी ड्राइवर, इंसानियत, मुनिमजी, सी.आई.डी, काला पानी, गाइड, ज्वेल थीफ जैसी फिल्मों से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई. देव आनंद सिर्फ फिल्मों में ही नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी बड़े रोमांटिक थे. वे खुद मानते थे कि वे हमेशा प्यार में रहते थे. अपनी आत्मकथा 'रोमांसिंग विथ लाइफ' में उन्होंने अपने अफेयर्स और रिश्तों का जिक्र किया है. आइए उनकी जिंदगी की कुछ खास प्रेम कहानियों पर नजर डालते हैं.

सुरैया के साथ अधूरी मोहब्बत

देव आनंद की पहली मोहब्बत थीं सुरैया, जिनसे उनका रिश्ता फिल्म विद्या की शूटिंग के दौरान शुरू हुआ जब उन्होंने उनकी जान बचाई और वहीं से उनकी कहानी शुरू हुई. दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन परिवार की रजामंदी न मिलने पर यह प्यार अधूरा रह गया. सुरैया ने फिर कभी शादी नहीं की और जिंदगी भर अकेली रहीं.

कल्पना कार्तिक से शादी

सुरैया से अलग होने के बाद देव आनंद को फिल्म बाजी की शूटिंग के दौरान कल्पना कार्तिक से प्यार हुआ. टैक्सी ड्राइवर की शूटिंग के बीच ब्रेक लेकर दोनों ने चुपचाप कोर्ट में शादी कर ली. इनके दो बच्चे हुए, लेकिन शादी के बाद भी देव आनंद खूबसूरत चेहरों की ओर अट्रैक्ट होते रहे

जीनत अमान के लिए खास एहसास

फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा के बाद जीनत अमान रातोंरात स्टार बन गईं. देव आनंद उनकी खूबसूरती और बोल्ड अंदाज के दीवाने हो गए और उन्हें प्रपोज करना चाहते थ. लेकिन एक पार्टी में उन्हें जीनत को राज कपूर के साथ देखकर दिल टूट गया और उन्होंने अपने जज्बात कभी जाहिर नहीं किए.



देव आनंद रोमांटिक हीरो

देव आनंद का कहना था, हर जवान लड़की अच्छी है. अगर वो आपकी फिल्म की स्क्रिप्ट में फिट बैठ जाए तो और भी सुंदर लगती है. वो सचमुच एक लेडीज़ मैन थे, जिनके चार्म और रोमांटिक अंदाज से हर कोई प्रभावित हो जाता था. शायद इसी वजह से आज भी उन्हें बॉलीवुड का सबसे बड़ा रोमांटिक हीरो कहा जाता है.