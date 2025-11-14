(Source: ECI | ABP NEWS)
De De Pyaar De 2 X Review: ‘दे दे प्यार दे 2’ को मिला दर्शकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स, लोग बोले- 'मस्ट वॉच फैमिली फिल्म '
De De Pyaar De 2 X Review : ‘दे दे प्यार दे 2’ ने आते ही दर्शकों का दिल जीत लिया है. इस फिल्म की सोशल मीडिया पर खूब तारीफ हो रही है और लोग इसे जबरदस्त एंटरटेनर फिल्म बता रहे हैं.
अजय देवगन, रकुल प्रीत सिंह और आर माधवन स्टारर फिल्म ‘दे दे प्यार दे 2’ साल की मच अवेटेड फिल्म थी. फाइनली इस रोम कॉम ने आज (14 नवंबर, 2025) बड़े पर्दे पर दस्तक दे दी है. यह फिल्म 2019 में रिलीज़ हुई हिट फिल्म ‘दे दे प्यार दे ’ का सीक्वल है. वहीं ‘दे दे प्यार दे 2’ का काफी बज बना हुआ था. चलिए यहां जानते हैं फिल्म को सोशल मीडिया पर लोगों से कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है?
‘दे दे प्यार दे 2’ को सोशल मीडिया पर कैसा मिला रिस्पॉन्स?
‘दे दे प्यार दे 2’ के रिलीज होते ही थिएटरों में जश्न का माहौल दिख रहा है. फिल्म के ट्रेलर और गानों ने बज तो पहले ही क्रिएट कर दिया और अब जब ये बड़े पर्दे पर आ चुकी है तो अंशुल शर्मा द्वारा निर्देशि ये फिल्म छा गई है. सुबह से ही सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर रिएक्शन आने शुरू हैं और इन रिव्यू से साफ हो गया है कि इस फिल्म ने दर्शकों का दिल जीत लिया है.
एक नेटिजन ने ट्वीट किया, "एंटरटेनिंग" ड्रामा, इमोशन, फुल ऑन कॉमेडी. पहला पार्ट फुल ऑन कॉमेडी है.अजय देवगन, रकुल प्रीत सिंह,आर माधवन के साथ हल्का-फुल्का सफर. सभी सीन्स डायलॉग्स और सॉन्ग अमेजिंग थे. दूसरा पार्ट कुछ इमोशन और ड्रामा से भरा हुआ था."
#DeDePyaarDe2Review— Hitesh Kumar (@HiteshKumar2112) November 14, 2025
Rating ⭐⭐⭐🌟 3.5/5
Review " ENTERTAINING"
DRAMA , EMOTION , FULL ON COMEDY 💯💯👌
The 1st half are Full on Comedy, Lighter ride with #AjayDevgn , #RakulPreetSingh #RMadhavan
All scene was amazing. Dialogue & song .
2nd Half Some emotion & Drama . pic.twitter.com/4AL3Lxbl6o
एक अन्य ने लिखा, " दे दे प्यार दे 2 सरप्राइजिंगली एंटरटेनिंग है. ट्रेलर से कहीं ज़्यादा. एक प्योर कमर्शियल एंटरटेनर फिल्म जिसे परिवार के साथ एंजॉय किया जाना चाहिए. अजय देवगन अच्छे है, उन्होंने खुद को कमतर दिखाया है क्योंकि किरदार की मांग है, उफ़ उफ़."
#DeDePyaarDe2 is surprisingly entertaining, must much more than tralier— Tripurari Chaudhary (@TipsChaudhary) November 14, 2025
Pure commerical entertainer which should be enjoyed with family@ajaydevgn is good , he underplayed himself as the character demands uff uff pic.twitter.com/CF6gnk1OvV
कई अन्य यूजर्स ने भी फिल्म की जमकर तारीफ की है. कई ने इसे कंप्लीट फैमिली एंटरटेनर कहा है.
#DeDePyaarDe2 Review:— CineSportsX (@SportsCraft381) November 14, 2025
De De Pyaar De 2 is a proper Indian family entertainer... the kind we’ve been missing! A solid story backed by surprising twists and turns, plus superb performances by #AjayDevgn #RMadhavan and #RakulPreetSingh
Fans of first part... run to the theatre! 😍 pic.twitter.com/ex89FdAI5l
#DeDePyaarDe2 Review : -— GAURAV (@Gaurav_HRX) November 14, 2025
It is a witty, warm rom-com that successfully blends sharp humor with heartfelt emotional depth.
The film is a perfect blend of comedy and drama, delivering a complete family entertainer with a subtle message.#AjayDevgn anchors the movie with a… pic.twitter.com/htm1j1YHxX
#DeDePyaarDe2 First Half Review ⭐⭐⭐⭐🌟 Surb First Half, Comedy Humor, Emotion, Drama & Conflicts Between Ajay & Madhvan.. superb..@ActorMadhavan @ajaydevgn @Rakulpreet #JaavedJaaferi pic.twitter.com/1D6cuipj2M— Jeet Mallick (@JEETMALLICK2) November 14, 2025
कई ने तो इसे ब्लॉकबस्टर तक बता दिया है. तो कई इसे मस्ट वॉच फैमिली फिल्म बता रहे हैं.
दे दे प्यार दे 2 कितने करोड़ से कर सकती है ओपनिंग?
दे दे प्यार दे 2 की बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक शुरुआत होने की उम्मीद है. ट्रेड एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि फिल्म 7-8 करोड़ रुपये की ओपनिंग ले सकती है. हालांकि पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ की वजह से रात के शो में दर्शकों की संख्या बढ़ती है तो इसकी कमाई में इजाफा हो सकता है.
