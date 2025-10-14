अजय देवगन और रकुली प्रीत सिंह को 2019 में फिल्म दे दे प्यार दे में देखा गया था. अब एक्टर इस फिल्म का सीक्वल लेकर आ रहे हैं. फिल्म दे दे प्यार दे 2 का ट्रेलर रिलीज हो गया है. फिल्म को टी-सीरीज और लव फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया है. फिल्म को अंशुल शर्मा डायरेक्ट कर रहे हैं.

फिल्म में अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह को इश्क लड़ाते हुए देखा जाएगा. वहीं आर माधवन रकुल प्रीत सिंह के पिता के रोल में दिखेंगे. फिल्म 14 नवंबर को थिएटर में रिलीज होगी.

कैसा है दे दे प्यार दे 2 का ट्रेलर?

फिल्म का ट्रेलर जबरदस्त है. फैंस इसे काफी पसंद कर रहे हैं. पिछली फिल्म में रकुल प्रीत अजय देवगन के घर में जाकर रहती हैं. इस बार अजय देवगन, रकुलप्रीत सिंह के पेरेंट्स के साथ रहने के लिए आए हैं. जैसे ही अजय देवगन रकुल प्रीत के घर में एंट्री लेते हैं आर माधवन शॉक्ड रह जाते हैं. रकुल प्रीत अपने पेरेंट्स से अजय की उम्र का झूठ बोलती हैं.

ट्रेलर में है एंटरटेनमेंट का डोज

अजय देवगन रकुल के पेरेंट्स को पटाने की पूरी कोशिश करते हैं. इसी बीच में खूब हंगामा होता है. ट्रेलर से साफ है कि फिल्म में कॉमेडी के साथ इमोशन्स की रोलर-कोस्टर राइड देखने को मिलेगी. फिल्म में मिजान जाफरी अजय और रकुल के लव के बीच में एंट्री लेते हैं. वो रकुल को इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं.

ट्रेलर में मिजान जाफरी अजय देवगन की फिल्म फूल और कांटे के दो बाइक वाले सीन को भी री-क्रिएट करते हैं. ट्रेलर देखकर आप हंस-हंसकर लोटपोट हो जाएंगे.

बता दें कि फिल्म में जावेद जाफरी, मीजान जाफरी, गौतमी कपूर, इशिता दत्ता, संजीव सेठ और जानकी वोडीवाला जैसे स्टार्स नजर आएंगे. फिल्म की स्क्रिप्ट 2023 में फाइनल हुई थी. वहीं मार्च 2024 में फिल्म की ऑफशियल अनाउंसमेंट हुई थी.

वहीं दे दे प्यार दे की बात करें तो फिल्म 2019 में रिलीज हुई थी. फिल्म को Akiv Ali ने डायरेक्ट किया था. वहीं फिल्म में तबु, जिमी शेरगिल, आलोक नाथ और कुमुद मिश्रा जैसे स्टार्स थे. फिल्म को काफी पसंद किया गया था. तबु, अजय और रकुल के ट्राएंगल ने फैंस खूब एंटरटेन किया था. अब देखना होगा कि दे दे प्यार दे 2 फैंस को कितना पसंद आती है.