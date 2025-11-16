हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दे दे प्यार दे 2 का बॉक्स ऑफिस पर धमाल, दूसरे दिन कमाए इतने करोड़, बनी रकुल के करियर की 7th हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म

दे दे प्यार दे 2 को बॉक्स ऑफिस पर पसंद किया जा रहा है. दो दिनों में फिल्म ने अच्छा कलेक्शन कर लिया है. आइए जानते हैं फिल्म ने अब तक कितनी कमाई की है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 16 Nov 2025 07:04 AM (IST)
अजय देवगन की फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' रिलीज हो गई है. फिल्म को अच्छे रिव्यूज मिले हैं. बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म अच्छा परफॉर्म कर रही है. दो दिनों फिल्म ने 20 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस कर लिया है. फिल्म ने पहले दिन 8.75 करोड़ का कलेक्शन किया था. दूसरे दिन फिल्म की कमाई में बढ़त देखने को मिली है. वीकेंड पर फिल्म ने शानदार परफॉर्म किया है.

दे दे प्यार दे 2 का कलेक्शन

Sacnilk, के मुताबिक, दे दे प्यार दे 2 ने बॉक्स ऑफिस पर दूसरे दिन 12.25 करोड़ की कमाई की है. फिल्म के दूसरे दिन के कलेक्शन के आंकड़े अभी ऑफिशियली सामने नहीं आए हैं. पर अगर फिल्म दूसरे दिन 12.25 करोड़ कमाती है तो फिल्म का अब तक का टोटल कलेक्शन 21 करोड़ हो गया है.

इसी के साथ ये रकुलप्रीत सिंह के करियर की सातवीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन गई है. रकुल की इससे पहले 10 टॉप हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों में दे दे प्यार दे पहलेन नंबर पर है. फिल्म ने 104.13 करोड़ का कलेक्शन किया था. दूसरे नंबर पर मरजावां (48.04 करोड़), तीसरे पर यारियां (40.01 करोड़), चौथे पर थैंक गॉड (36.35 करोड़), पांचवें पर रनवे 34 (35.49 करोड़), छठे पर डॉक्टर जी (27.98 करोड़), आठवें पर अटैक-1 (17.35 करोड़), नौवें पर Aiyaary (17.01 करोड़) और दसवें पर मेरे हसबैंड की बीवी (10.35 करोड़) है.

बता दें कि फिल्म को अंशुल शर्मा ने डायरेक्ट किया है. इस फिल्म में अजय देवनग, रकुल प्रीत, आर माधवन और गौतमी कपूर जैसे स्टार्स हैं. आर माधवन और गौतमी कपूर रकुल प्रीत सिंह के पेरेंट्स बने हैं. वहीं अजय देवगन रकुल प्रीत सिंह के लव इंटरेस्ट का रोल प्ले कर रहे हैं. ये फिल्म 2019 में आई फिल्म दे दे प्यार दे का दूसरा पार्ट है. पहले पार्ट को फैंस बहुत पसंद किया था. उस फिल्म में तबु भी नजर आई थीं. तबु अजय देवगन की एक्स वाइफ के रोल में थीं.

Published at : 16 Nov 2025 07:02 AM (IST)
Ajay Devgn De De Pyaar De 2
