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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'दो डरपोक, 40 हजार गुलाम' CJP प्रोटेस्ट के बीच बॉलीवुड के दिग्गज का सरकार पर तीखा हमला

'दो डरपोक, 40 हजार गुलाम' CJP प्रोटेस्ट के बीच बॉलीवुड के दिग्गज का सरकार पर तीखा हमला

CJP Protest In Delhi: सीजेपी आज दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रही है. इस बीच अनुराग कश्यप समेत बॉलीवुड के कई दिग्गजों ने सरकार पर तीखा हमला किया है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 10 Oct 2026 11:15 AM (IST)
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राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अभिजीत दीपके की सीजेपी इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे सहित कई अन्य मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है. ब़लीवुड के कई दिग्गजों ने इस प्रोटेस्ट को अपना समर्थन दिया है. वहीं इस बीच अपनी बेबाक राय रखने के लिए जाने जानेवाले फिल्ममेकर और एक्टर अनुराग कश्यप ने सरकार पर निशाना साधा है. 

अनुराग कश्यप ने सरकार पर साधा निशाना
बता दें कि सीजेपी प्रोटेस्ट के बीच  अनुराग कश्यप ने अपने इंस्टा पर पोस्ट कर सरकार पर इनडायरेक्टली तीखा हमला किया है. अनुराग कश्यप ने ओपनी पोस्ट में लिखा है, " दो डरपोक, 40 हजार गुलाम, लाखों बहादुर." अनुराद कश्यप की ये पोस्ट अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है. 

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क्यों हो रहा सीजेपी का दिल्ली में विरोध-प्रदर्शन
युवाओं के नेतृत्व वाली कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) 10 अक्टूबर, शनिवार को दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रही है. सीजेपी मतदाता सूची के 'स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न' में कथित अनियमितताओं को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रही है. 

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Published at : 10 Oct 2026 11:13 AM (IST)
Tags :
Anurag Kashyap CJP Protests
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