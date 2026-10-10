शबाना आजमी से नसीरुद्दीन शाह तक, CJP प्रोटेस्ट का सपोर्ट कर रहे ये 8 बॉलीवुड सेलेब्स

दिल्ली में आज चीफ इलेक्शन ऑफिसर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अभिजित दीपके के नेतृत्व में 'कॉकरोच जनता पार्टी' जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन करेगी. सीजेपी के इस प्रोटेस्ट को बॉलीवुड के कई सेलेब्स का भी पूरा सपोर्ट मिल रहा है. इससे पहले 2 अक्टूबर को मुंबई में हुए सीजेपी के विरोध प्रदर्शन को भी कई सितारों ने अपना समर्थन दिया था.

शबाना आजमी कर रही सीजेपी प्रोटेस्ट को सपोर्ट

बता दें कि मुंबई में 2 अक्टूबर को हुए सीजेपी के प्रोटेस्ट में शबाना आज़मी, नसीरुद्दीन शाह, विशाल ददलानी और फ़िल्म निर्माता विशाल भारद्वाज समेत बॉलीवुड की कई हस्तियां शामिल हुई थीं. शबाना आजमी ने इससे पहले इंस्टाग्राम पर एक वीडियो के जरिये लोगों से मुंबई विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की थी और बाद में शिवाजी पार्क में आयोजित प्रोटेस्ट में भी पहुंची थी. अपनी भागीदारी का कारण बताते हुए उन्होंने कहा कि यह मुद्दा लोकतंत्र, लोगों के अधिकारों और अपनी आवाज उठाने के उनके अधिकार से जुड़ा है.

View this post on Instagram A post shared by Mojo Story (@themojostory)

विशाल ददलानी ने भी सीजेपी प्रोटेस्ट का किया सपोर्ट

विशाल ददलानी ने भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने से पहले पब्लिकली इसका सपोर्ट किया था. उन्होंने लोगों से प्रदर्शन में हिस्सा लेने की अपील की थी और ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नारे भी लगाए थे.

दीया मिर्जा और कोंकणा सेन शर्मा ने भी जताया समर्थन

दीया मिर्जा और कोंकणा सेन शर्मा ने भी प्रोटेस्ट को अपना सपोर्ट दिया था. इस विरोध प्रदर्शन का समर्थन सिर्फ़ उन लोगों तक सीमित नहीं था जो खुद वहां मौजूद थे। एक्ट्रेस दीया मिर्जा और कोंकणा सेन शर्मा ने सोशल मीडिया के ज़रिए अपना समर्थन जताया था.

नसीरुद्दीन शाह ने भी किया सपोर्ट

विरोध प्रदर्शन के दौरान नसीरुद्दीन शाह को सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दिपके के साथ बातचीत करते हुए भी देखा गया.

क्यों हो रहा सीजेपी का प्रोटेस्ट

यह विरोध प्रदर्शन चुनावी प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर CJP के बड़े अभियान का हिस्सा है. संगठन ने देश के अन्य हिस्सों में भी अपना आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है. इसी के तहत राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी आज चीफ इलेक्शन ऑफिसर ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रोटेस्ट कर रही है.