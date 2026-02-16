बॉर्डर 2 या मर्दानी 3, सोमवार को बॉक्स ऑफिस पर किस फिल्म ने मचाया धमाल?

बॉर्डर 2 और मर्दानी 3 थिएटर में लगी है. दोनों फिल्मों को फैंस से अच्छा रिस्पॉन्स मिला. हालांकि, अब फिल्मों की कमाई में थोड़ी कमी देखने को मिली है. आइए जानते हैं मर्दानी 3 ने 18वें दिन और बॉर्डर 2 ने 25वें दिन बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई की है.

बॉर्डर 2 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

वहीं फिल्म बॉर्डर 2 ने 25वें दिन रात 8.30 बजे तक 35 लाख का कलेक्शन किया. फिल्म के रात के शोज के कलेक्शन अभी तक सामने नहीं आए हैं. फिल्म का टोटल कलेक्शन 322.14 करोड़ हो गया है. फिल्म को मॉर्निंग शोज में 5.33 करोड़ और दोपहर के शोज में 9.08 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली. बॉर्डर 2 ने पहले दिन 30 करोड़ कमाए थे. फिल्म ने पहले दिन 224.25 करोड़ का कलेक्शन किया. वहीं दूसरे दिन 70.15 करोड़ कमाए. तीसरे हफ्ते में फिल्म ने 23.35 करोड़ का बिजनेस किया.

फिल्म में सनी देओल के अलावा वरुण धवन, अहान शेट्टी, दिलजीत दोसांझ जैसे स्टार्स हैं. फिल्म को अनुराग सिंह ने डायरेक्ट किया था.

View this post on Instagram A post shared by Sunny Deol (@iamsunnydeol)

Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने 18वें दिन रात 8.30 बजे तक 30 लाख की कमाई की है. फिल्म के रात के शोज के आंकड़े आने बाकी हैं. मर्दानी 3 का अभी तक का टोटल कलेक्शन 44.48 करोड़ हो गया है.

फिल्म को मॉर्निंग शोज से 4.88 परसेंट और दोपहर के शज में 9.36 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली.

मर्दानी 3 का डे वाइज कलेक्शन

फिल्म ने 4 करोड़ से ओपनिंग की थी. इसके बाद दूसरे दिन फिल्म ने 6.25 करोड़ का कलेक्शन किया. तीसरे दिन फिल्म ने 7.25 करोड़ कमाए. चौथे दिन फिल्म ने 2.25 करोड़ का कलेक्शन किया. पांचवें दिन 2.6 करोड़, छठे दिन 2.1 करोड़, सातवें दिन 1.85 करोड़ का बिजनेस किया. फिल्म का पहले हफ्ते का टोटल कलेक्शन 26.3 करोड़ हो गया.

इसके बाद फिल्म ने आठवें दिन 1.85 करोड़, नौवें दिन 3.5 करोड़, दसवें दिन 4.25 करोड़, 11वें दिन 1.2 करोड़, 12वें दिन 1.6 करोड़, 13वें दिन 1.1 करोड़, 14वें दिन 1.1 करोड़, 15वें दिन 60 लाख, 16वें दिन 1.65 करोड़, 17वें दिन 1.1 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म में रानी मुखर्जी लीड रोल में हैं.