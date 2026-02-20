'बॉर्डर 2’ ने 28वें दिन भी की अच्छी कमाई, जानें- चार हफ्तों का टोटल कलेक्शन

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडBorder 2 BO Day 28: 'बॉर्डर 2’ ने 28वें दिन भी की अच्छी कमाई, जानें- 27 साल पुरानी 'बॉर्डर' से ज्यादा कमाया मुनाफा या रह गई पीछे?

Border 2 BO Day 28: 'बॉर्डर 2’ ने 28वें दिन भी की अच्छी कमाई, जानें- 27 साल पुरानी 'बॉर्डर' से ज्यादा कमाया मुनाफा या रह गई पीछे?

Border 2 BO Day 28: सनी देओल और वरुण धवन स्टारर फिल्म 'बॉर्डर 2’ ने सिनेमाघरों में चार हफ्ते पूरे कर लिए हैं. वहीं रिलीज के 28वें दिन भी इसने ठीक ठाक कमाई की है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 20 Feb 2026 08:36 AM (IST)
Preferred Sources

अनुराग सिंह निर्देशित ‘बॉर्डर 2’ को सिनेमाघरों में लगे 28 दिन हो गए हैं. शुरुआत में अच्छी कमाई के बाद, जेपी दत्ता के डायरेक्शन में बनी इस एक्शन वॉर ड्रामा की रफ़्तार चौथे हफ़्ते में काफ़ी धीमी दिखी. फिर भी सनी देओल और वरुण धवन स्टारर इस वॉर ड्रामा ने हर दिन अपने कुल कलेक्शन में इजाफा किया है. चलिए यहां जानते हैं ‘बॉर्डर 2’ ने रिलीज के 28वें दिन यानी चौथे गुरुवार को कितना कलेक्शन किया है?

'बॉर्डर 2’ ने 28वें दिन कितना किया कलेक्शन?
सनी देओल की मच-अवेटेड फिल्म बॉर्डर 2’ सिनेमाघरों में 23 जनवरी को रिलीज़ हुई थी. इस वॉर ड्रामा को दर्शकों का बहुत प्यार मिला है. ये फिल्म रिलीज के 28  दिनों के बाद भी बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है. यहां तक कि शाहिद कपूर की नई रिलीज ‘ओ’रोमियो’ भी इस फिल्म का बाल बांका नहीं कर पाई है. अब इसने सिनेमाघरों में सक्सेसफुली चार हफ्ते पूरे कर लिए हैं.

इन सबके बीच फिल्म की कमाई की बात करें तो ‘बॉर्डर 2’ ने रिलीज के पहले हफ्ते में 224.25 करोड़ कमाए थे. दूसरे वीक में ‘बॉर्डर 2’ की कमाई 70.15 करोड़ और तीसरे हफ्ते में इसने 23.35 करोड़ का कलेक्शन किया था. इसके बाद 22वें दिन इस फिल्म ने 80 लाख रुपये, 23वें दिन 1.9 करोड़ रुपये, 24वें दिन 1.4 करोड़ रुपये, 25वें दिन 60 लाख रुपये, 26वें दिन 80 लाख और 27वें दिन 55 लाख रुपये का कलेक्शन किया था.

  • वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘बॉर्डर 2’ ने रिलीज के 28वें दिन यानी चौथे गुरुवार को 55 लाख की कमाई की है.
  • इसी के साथ ‘बॉर्डर 2’ के 28 दिनों का कुल कलेक्शन अब 324.35 करोड़ रुपये हो गया है.

'बॉर्डर 2’ वर्सेस बॉर्डर 
1997 में रिलीज़ हुई बॉर्डर को जेपी दत्ता ने डायरेक्ट किया था. यह फ़िल्म 12 करोड़ रुपये के बजट में बनी थी और इसने 66.70 करोड़ रुपये की कमाई की, जो इसके बजट से लगभग छह गुना ज़्यादा थी. वहीं बॉर्डर 2 की लागत 275 करोड़ बताई जा रही है और इसने रिलीज के 28 दिनों में 324.35 करोड़ कमा पाई है. ऐसे में बॉर्डर 2 अपने बजट से दुगनी भी कमाई नहीं कर पाई है लेकिन बजट से ज्यादा कमाने की वजह से ये फिल्म हिट साबित हुई है.

 ‘बॉर्डर 2’ स्टार कास्ट और क्रू
बता दें कि ‘बॉर्डर 2’ में सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी के अलावा मोना सिंह, मेधा राणा और सोनम बाजवा सहित कई कलाकारों ने अहम रोल प्ले किया है. इसे अनुराग सिंह ने निर्देशित किया है और इसे भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, जेपी दत्ता और निधि दत्ता ने प्रोड्यूस किया है. 

 

Published at : 20 Feb 2026 08:29 AM (IST)
Tags :
Sunny Deol Box Office Varun Dhawan Border 2 BOX OFFICE COLLECTION
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Border 2 BO Day 28: 'बॉर्डर 2’ ने 28वें दिन भी की अच्छी कमाई, जानें- 27 साल पुरानी 'बॉर्डर' से ज्यादा कमाया मुनाफा या रह गई पीछे?
'बॉर्डर 2’ ने 28वें दिन भी की अच्छी कमाई, जानें- चार हफ्तों का टोटल कलेक्शन
बॉलीवुड
O Romeo BO Day 7: ‘ओ'रोमियो’ धड़ाधड़ छाप रही नोट, 7वें दिन भी कमा डाले कई करोड़, जानें- एक हफ्ते का टोटल कलेक्शन
‘ओ'रोमियो’ धड़ाधड़ छाप रही नोट, 7वें दिन भी कमा डाले कई करोड़, जानें- टोटल कलेक्शन
बॉलीवुड
Do Deewane Seher Mein Vs Assi BO: ‘अस्सी’ या 'दो दीवाने शहर में' से कौन करेगी तगड़ी ओपनिंग? जानें- बॉक्स ऑफिस प्रीडिक्शन
‘अस्सी’ पड़ेगी 'दो दीवाने शहर में' पर भारी? जानें- ओपनिंग डे प्रीडिक्शन
बॉलीवुड
संजय दत्त की बेटी बन छाई थी ये एक्ट्रेस, अब केरला स्टोरी 2 आएंगी नजर, दिव्यांका त्रिपाठी संग रहा ये कनेक्शन
संजय दत्त की बेटी बन छाई थी ये एक्ट्रेस, अब केरला स्टोरी 2 आएंगी नजर, दिव्यांका त्रिपाठी संग रहा ये कनेक्शन
Advertisement

वीडियोज

Vande Bharat Attack: Mohan Bhagwat की ट्रेन पर हमला! हरदोई में वंदे भारत पर पथराव से मचा हड़कंप |
Crime News : गैंगस्टर की 'मीठी छुरी' ! | Sansani
Ghaziabad News: स्कूल के बच्चों को जान की नही है परवाह, एक स्कूटी पर कई छात्र है सवार | Indirapuram
Janhit: 2027 के लिए तय हो गया है 'हिंदुत्व' का नया फॉर्मूला? | CM Yogi Bhagwat Meeting | UP News
Mahadangal: बटुकों का सम्मान, UP में 2027 का घमासान ? | Shankaracharya | Brajesh Pathak
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre 0.05
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Baramulla IED: जहां से गुजरने वाला था सेना का काफिला, आतंकियों ने वहीं लगाया भारी मात्रा में विस्फोटक, बड़ा हादसा टला
जहां से गुजरने वाला था सेना का काफिला, आतंकियों ने वहीं लगाया भारी मात्रा में विस्फोटक, बड़ा हादसा टला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ से मेरठ जा रही वंदे भारत पर पथराव, ट्रेन में RSS प्रमुख मोहन भागवत थे मौजूद
लखनऊ से मेरठ जा रही वंदे भारत पर पथराव, ट्रेन में RSS प्रमुख मोहन भागवत थे मौजूद
इंडिया
Weather Forecast: पाकिस्तान ने बिगाड़ा यूपी का मौसम! पारा हाई, बिहार के लिए भी चेतावनी, दिल्ली में मौसम कैसा? जानें ताजा भविष्यवाणी
पाकिस्तान ने बिगाड़ा यूपी का मौसम! पारा हाई, बिहार के लिए भी चेतावनी, दिल्ली में मौसम कैसा? जानें ताजा भविष्यवाणी
क्रिकेट
T20 World Cup: मुश्किल में फंसे शादाब खान, पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ियों का मजाक उड़ाने के बाद PCB ने ये क्या किया
मुश्किल में फंसे शादाब खान, पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ियों का मजाक उड़ाने के बाद PCB ने ये क्या किया
बॉलीवुड
Do Deewane Seher Mein Vs Assi BO: ‘अस्सी’ या 'दो दीवाने शहर में' से कौन करेगी तगड़ी ओपनिंग? जानें- बॉक्स ऑफिस प्रीडिक्शन
‘अस्सी’ पड़ेगी 'दो दीवाने शहर में' पर भारी? जानें- ओपनिंग डे प्रीडिक्शन
नौकरी
अग्निवीर भर्ती की उम्र सीमा में हुआ बड़ा बदलाव, अब 1 अप्रैल तक होंगे ऑनलाइन आवेदन
अग्निवीर भर्ती की उम्र सीमा में हुआ बड़ा बदलाव, अब 1 अप्रैल तक होंगे ऑनलाइन आवेदन
ट्रेंडिंग
भारतीय मूल के एग्जिक्यूटिव की दोस्ती ने अमेरिका की कंपनी को डुबो दिया, देखें वायरल पोस्ट
भारतीय मूल के एग्जिक्यूटिव की दोस्ती ने अमेरिका की कंपनी को डुबो दिया, देखें वायरल पोस्ट
जनरल नॉलेज
Cigarette Origin: किस‌ देश‌ ने‌ बनाई थी सबसे पहले सिगरेट, जानें कैसे हुआ था इसका आविष्कार?
किस‌ देश‌ ने‌ बनाई थी सबसे पहले सिगरेट, जानें कैसे हुआ था इसका आविष्कार?
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget