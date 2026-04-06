अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' का ट्रेलर देख यूजर्स ने ऐसे किया रिएक्ट, बोले- घिसी-पिटी कॉमेडी, खराब VFX
'भूत बंगला' का सोमवार को ट्रेलर रिलीज हुआ. इस ट्रेलर को मिक्स रिस्पॉन्स मिल रहा है. आइए जानते हैं अक्षय कुमार की इस फिल्म के ट्रेलर को लेकर यूजर्स क्या बोल रहे हैं.
अक्षय कुमार की फिल्म 'भूत बंगला' रिलीज के लिए तैयार है. फिल्म को लेकर फैंस बहुत एक्साइटेड हैं. 16 अप्रैल से फिल्म के पेड प्रिव्यूज शुरू होंगे. फिल्म का आज यानी सोमवार को ट्रेलर रिलीज हुआ है. ट्रेलर को मिक्स रिस्पॉन्स मिल रहा है. कुछ लोग जमकर सस्पेंस और कॉमेडी की तारीफ कर रहे हैं. हालांकि, कुछ लोगों को कॉमेडी घिसी-पिटी लग रही है. आइए नजर डालते हैं यूजर्स के रिएक्शन पर.
यूजर्स ने किए ऐसे कमेंट्स
एक यूजर ने लिखा- सारे जोक्स रिपीट हैं, अक्षय सर क्या है ये?. वहीं एक यूजर ने लिखा- सब यार देखा है ये सब तो. दूसरे यूजर ने लिखा- आप ओरिजनल भूल भुलैया क्रिएट नहीं कर सकते हैं, चाहे हम बढ़े हो जाएं और सिनमैटिक आर्ट्स में इवॉल्व हो जाएं. वहीं एक यूजर ने लिखा- भूत बंगला का ट्रेलर बहुत निराशाजनक रहा. मेरे लिए कुछ भी काम नहीं किया. खराब वीएफएक्स, घिसे-पिटे जोक्स, रिपीट डायलॉग्स, सिर्फ अच्छे ट्विस्ट वाली स्टोरी ही भूत बंगला को बचा सकती है खासतौर पर तबु का एंगल. मैं उम्मीद करता हूं कि प्रियदर्शन सर और अक्षय कुमार सर सरप्राइज करें. इस तरह के कई कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं. हालांकि, कई यूजर्स फिल्म की तारीफ भी कर रहे हैं.
Bhooth Bangla ka trailer dekh kar maza aa gaya — suspense, horror aur comedy ka perfect mix lag raha hai! 👻🎬 ...— Arslan Akshay (@akshay_arslan) April 6, 2026
...
I love 💕 u @akshaykumar Sir
All jokes repeated. What Akshay sir kya he ye?— Bharat (@bharatrmodi) April 6, 2026
Hmm... 😐— Ministry of Random Affairs (@BharatMoRA) April 6, 2026
All the very best for the movie, anyway. pic.twitter.com/BqoHNkJBMV
Paid previews ki ticket book krni hi pdegi ab to— Ramesh (@Ramesh238870) April 6, 2026
Sb yrr dekha hai ye sb to phir bhi— Gentlemen_Spark_ (@GentlemenS22090) April 6, 2026
Sab overacting kar rahe h— Dr Azhar Qureshi (@AjuQures) April 6, 2026
You can't create everytime the og bhool bhulaiyaa.....— Amrit srivastava (@Amritsr77736813) April 6, 2026
Either we have grown or cinematic arts have evolved so much ....that it's seems to mimic the chaos....
#BhootBanglaTrailer is a DISAPPOINTMENT 😞— Mr. Filmologist (@Mr_Filmologist) April 6, 2026
Nothing worked for me...Poor VFX,Lame Jokes & Re-Used Dialogues🥱
Only a Good Twisted Story can save #BhootBangla especially Tabu's Angle😑
I hope this #Priyadarshan × #AkshayKumar combo surprises me🤞
Baaki Ram Jee Aage Bhala Karenge🙏 pic.twitter.com/BW55DjA37t
After a long time A Super Blockbuster Trailer has come Akshay paaji 🧨🔥🔥🔥— Akki Rohit45 (@anshu_gs48003) April 6, 2026
Sureshot Superhit Movie Loaded 💣👌👌❤️🔥#bhootbanglatrailer #Akshaykumar https://t.co/fOVtMqMBSh
एक ने लिखा- लंबे समय के बाद सुपर ब्लॉकबस्टर ट्रेलर आया है. एक यूजर ने फिल्म को सुपरहिट बताया. वहीं एक यूजर ने लिखा- भूत बंगला का ट्रेलर देखकर मजा आ गया. सस्पेंस, हॉरर और कॉमेडी का परफेक्ट मिक्स लग रहा है.
इस फिल्म को प्रियदर्शन ने बनाया है. प्रियदर्शन और अक्षय कुमार की जोड़ी लंबे समय के बाद साथ आ रही है. फिल्म में राजपाल यादव, परेश रावल, वामिका गब्बी, तब्बू जैसे स्टार्स हैं. एकता कपूर और अक्षय कुमार फिल्म के प्रोड्यूसर हैं. फिल्म पहले 10 अप्रैल को रिलीज होनी थी. लेकिन अब 16 अप्रैल से फिल्म के पेड प्रिव्यूज शुरू होंगे.
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Source: IOCL