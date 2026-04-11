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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडभारी विवाद के बाद Badshah ने किया 'टटीरी' के नए वर्जन का ऐलान, जानिए कब रिलीज होगा सॉन्ग

भारी विवाद के बाद Badshah ने किया 'टटीरी' के नए वर्जन का ऐलान, जानिए कब रिलीज होगा सॉन्ग

Badshah Announces Tateeree Phir Se Song: रैपर बादशाह ने अपने गाने 'टटीरी' का नया वर्जन रिलीज करने का ऐलान कर दिया है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर कर इसकी जानकारी दी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 11 Apr 2026 04:53 PM (IST)
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रैपर बादशाह इन दिनों खूब चर्चा में हैं. उनके हरियाणवी गाने 'टटीरी' के विवादित लिरिक्स के कारण विवाद खड़ा हो गया. गाने पर महिलाओं के लिए अपमानजनक भाषा इस्तेमाल करने का आरोप लगा. इस गाने के अश्लील लिरिक्स और विजुअल्स को लेकर कई लोगों ने आपत्ति जताई थी. ये मामला महिला आयोग पहुंचा और फिर बादशाह ने माफी मांगी. अब रैपर ने 'टटीरी' के नए वर्जन 'टटीरी फिर से' का ऐलान कर दिया है. 

बादशाह का हरियाणा वालों के लिए खास मैसेज
बादशाह ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया और बताया कि 'टटीरी फिर से' गाना जल्द रिलीज होगा. इसके साथ उन्होंने हरियाणा वालों के नाम एक खास मैसेज भी लिखा. बादशाह ने गाने से अपमानजनक हिस्सा हटा दिया गया है.

गाने में हुए जरूरी बदलाव
बादशाह ने पोस्ट में लिखा, 'मेरे हरियाणा के लोगों और दुनिया भर में जुड़े सभी साथियों, पिछले कुछ हफ्तों में हमने अपने गाना 'टटीरी' को लेकर सरकारी अधिकारियों, महिला आयोग, समाजसेवियों और हमारी संस्कृति की परवाह करने वालो कई लोगों को सुना है. उसी के आधार पर हमने जरूरी बदलाव किए हैं, जो भी हिस्सा अपमानजनक माना गया, उसे हटा दिया है.'

 
 
 
 
 
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मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं- बाहशाह
बादशाह ने आगे पोस्ट में लिखा, 'मैं इस प्रतिक्रिया और उसके पीछे की भावना का सम्मान करता हूं. एक कलाकार होने के साथ अपने समाज और संस्कृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी भी उतनी ही अहम है. साथ ही मेरे लिए संगीत हमेशा अपनी जड़ों, अपनी भाषा, अपने लोगों और अपनी कहानियों को एक बड़े मंच तक ले जाने का जरिया रहा है. 'टटीटी फिर से' उसी सफर का अगला कदम है.'

14 अप्रैल को रिलीज होगी गाना
बादशाह लिखते हैं, 'आपका साथ, आपकी आवाज और आपका विश्वास ही है, जिसने इस गाने को जिंदा रखा है. उम्मीद है इसका नया रूप वही ऊर्जा और वही सम्मान लेकर चलेगा. इस पूरे संवाद का हिस्सा बनने वाले सभी लोगों का धन्यवाद. ऐसी बातचीत हमें और बेहतर बनाती है.'

बादशाह ने बताया कि 'टटीरी फिर से' 14 अप्रैल, 2026 को रिलीज होने वाला है.

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Published at : 11 Apr 2026 04:53 PM (IST)
Tags :
Badshah Tateeree Tateeree Phir Se
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