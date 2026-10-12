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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'अयोध्या की रामलीला' में भगवान राम का रोल प्ले करेंगे रवि किशन, बोले- अंदर से डरा हुआ हूं

'अयोध्या की रामलीला' में भगवान राम का रोल प्ले करेंगे रवि किशन, बोले- अंदर से डरा हुआ हूं

'अयोध्या की रामलीला' 19 और 20 अक्टूबर को होने वाली है. रामलीला में रवि किशन भगवान राम का रोल प्ले करेंगे.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 12 Oct 2026 05:41 PM (IST)
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एक्टर रवि किशन 'अयोध्या की रामलीला' में देखा जाएगा.  ये रामलीला 19 और 20 अक्टूबर को होगी. इवेंट वर्ल्डवाइड टेलीकास्ट भी होगा. रवि किशन इसे लेकर थोड़े डरे हुए हैं. वो रामलीला में भगवान राम का रोल प्ले करेंगे. रवि किशन ने कहा कि वो इस रोल को अच्छे से निभाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे.

हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में रवि किशन ने कहा, 'पहली बार श्री राम के रूप धारण करने का सौभाग्य मिला. मैं प्रार्थना और इच्छा करता हूं कि भगवान मेरे शरीर में आएं और मुझे ग्रेस के साथ परफॉर्म करने की एनर्जी दें. मैंने पहले परशुराम और केवट का रोल प्ले किया है, जब मैं बच्चा था. मैंने माता सीता का भी रोल प्ले किया है और टीवी शो में मैंने श्री कृष्ण का भी रोल प्ले किया है. लेकिन ये अलग है. मैं हमेशा से भगवान राम का रोल प्ले करना चाहता था.'

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डरे हुए हैं रवि किशन

आगे उन्होंने कहा, 'अंदर से डरा हुआ हूं. मुझे लगता है कि एक्टर के लिए ये डर जरूरी है, जब आप स्टेज पर जाते हैं और ये श्रीराम का रोल है. तो इसी सही करने का कारण भी है. मेरे दिमाग में हमेशा ये ही रहता है कि कोई गलती न हो. स्टेज पर आप गलत नहीं कर सकते. आपको सही करने का मौका भी नहीं मिलता. आपको स्क्रिप्ट और कैरेक्टर में बंधा रहना होता है. मैं सारे एक्सपीरियंस ले सकता हूं. लेकिन हम सब इंसान हैं और गलतियां इंसान से होती हैं. मैं अपना 100 परसेंट देने की कोशिश करूंगा. और वो फिर मेरे सक्सेसफुल रोल्स में जुड़ेगा, जैसे मिर्जापुर: द मूवी, मामला लीगल है और लापता लेडीज.'

बता दें कि रवि किशन को रियलिटी शो 'अलायंस' में देखा गया था. इस शो में उनकी बेटी रीवा किशन भी नजर आई थीं. हालांकि, शो में रवि किशन ज्यादा दिन नहीं रहे. वो अपने काम की वजह से शो से बाहर आ गए. इसके अलावा वो मिर्जापुर: द मूवी और धमाल 4 में भी दिखे.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 12 Oct 2026 05:43 PM (IST)
Tags :
RAVI KISHAN
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