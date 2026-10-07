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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'एवेंजर्स: डूम्सडे' ने बनाया नया प्री-सेल्स रिकॉर्ड, दुनियाभर में बिके 100 मिलियन डॉलर के टिकट

'एवेंजर्स: डूम्सडे' ने बनाया नया प्री-सेल्स रिकॉर्ड, दुनियाभर में बिके 100 मिलियन डॉलर के टिकट

'एवेंजर्स: डूम्सडे' को लेकर दर्शकों के बीच काफी क्रेज देखने को मिल रहा है. फिल्म ने रिलीज से पहले नया रिकॉर्ड बना लिया है. फिल्म की ग्लोबल प्री-सेल्स 100 मिलियन डॉलर तक पहुंच गई हैं.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 07 Oct 2026 01:11 PM (IST)
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'एवेंजर्स: डूम्सडे' की रिलीज में अभी करीब दो महीने बाकी हैं, लेकिन फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अभी से रिकॉर्ड बनाना शुरू कर दिया है. मार्वल स्टूडियोज की इस सुपरहीरो फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है.

फिल्म ने रिलीज से तीन महीने पहले ही एडवांस टिकट बिक्री में 50 मिलियन डॉलर का आंकड़ा पार कर इतिहास रच दिया था. अब रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म की ग्लोबल प्री-सेल्स 100 मिलियन डॉलर तक पहुंच गई हैं. इसके साथ ही 'एवेंजर्स: डूम्सडे' ने एडवांस टिकट बिक्री का एक नया रिकॉर्ड बना दिया है. जो और एंथनी रूसो के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म की एडवांस बुकिंग जुलाई में शुरू हुई थी और तभी से इसे लेकर दर्शकों की डिमांड काफी ज्यादा रही है.

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'एवेंजर्स: डूम्सडे' की एडवांस बुकिंग
रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म के ट्रेलर रिलीज होने और एवेंजर्स एंडगेम: एनकोर के दोबारा रिलीज होने के बाद 'एवेंजर्स: डूम्सडे' की एडवांस टिकट बिक्री में तेजी आई. 'एंडगेम: एनकोर' में नए पोस्ट-क्रेडिट सीन्स दिखाए गए थे, जिनसे 'डूम्सडे' की कहानी को लेकर फैंस को हिंट मिला. 

ब्राजील और यूके में 'एवेंजर्स: डूम्सडे' ने रिलीज से पहले 1 मिलियन डॉलर की टिकट बिक्री का आंकड़ा सबसे तेजी से पार करने वाली फिल्म बनने का दावा किया है. पिछले एक महीने में फिल्म की एडवांस बुकिंग लगातार रफ्तार पकड़ रही है. रिलीज से 100 दिन पहले ही फिल्म ने घरेलू मार्केट में 40 मिलियन डॉलर की प्री-सेल्स का आंकड़ा पार कर लिया था.

ओपनिंग वीकेंड पर कितना कमा सकती है 'एवेंजर्स: डूम्सडे'?
फिल्म को लेकर बढ़ती एक्साइटमेंट के बीच शुरुआती बॉक्स ऑफिस अनुमान भी काफी बड़े हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, 'एवेंजर्स: डूम्सडे' अपने ओपनिंग वीकेंड में दुनियाभर में 1 बिलियन डॉलर से ज्यादा की कमाई कर सकती है. अगर ऐसा होता है तो ये एवेंजर्स एंडगेम के बाद 1 बिलियन डॉलर की ओपनिंग करने वाली फिल्म बन जाएगी. 

सिर्फ ओपनिंग ही नहीं, फिल्म की लाइफटाइम कमाई को लेकर भी बड़े दावे सामने आ रहे हैं. शुरुआती अनुमानों में कहा जा रहा है कि अगर सिनेमाघरों में दर्शकों की डिमांड एडवांस बुकिंग जैसी ही बनी रही, तो 'एवेंजर्स: डूम्सडे' दुनियाभर में 3 बिलियन डॉलर का आंकड़ा छूने वाली पहली फिल्म बन सकती है. ऐसा होने पर यह MCU की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनने के साथ-साथ एवेंजर्स एंडगेम को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर सकती है.

कब रिलीज होगी 'एवेंजर्स: डूम्सडे' ?
बता दें, 'एवेंजर्स: डूम्सडे' दुनियाभर के सिनेमाघरों में 18 दिसंबर 2026 को रिलीज होगी. फिल्म की टक्कर 'ड्यून: पार्ट 3' से होगी. 'ड्यून: पार्ट 3' को एक्सक्लूसिव IMAX रिलीज भी मिलेगी, ऐसे में दोनों फिल्मों के बीच बॉक्स ऑफिस पर कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है.

'एवेंजर्स: डूम्सडे' में रॉबर्ट डाउनी जूनियर, क्रिस इवांस, क्रिस हेम्सवर्थ, फ्लोरेंस प्यू, वैनेसा किर्बी, डेविड हार्बर, जेम्स मार्सडेन, इयान मैककेलेन, पैट्रिक स्टीवर्ट और टॉम हॉलैंड समेत कई बड़े सितारे नजर आएंगे.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 07 Oct 2026 01:11 PM (IST)
Tags :
Avengers: Doomsday
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