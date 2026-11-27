मशहूर फिल्म निर्देशक सूरज बड़जात्या की फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' आज सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है, जिसमें आयुष्मान खुराना और शरवरी वाघ लीड रोल में नजर आ रहे हैं. इसी बीच हम आपको सूरज के करियर की 5 सबसे कमाऊ फिल्मों के बारे में बता रहे हैं. इसमें से एक ने 2000 परसेंट से ज्यादा का मुनाफा कमाया था. बता दें कि सूरज ने ये प्रेम मोल लिया सहित अब तक टोटल 8 ही फिल्मों को डायरेक्ट किया है.

'प्रेम रतन धन पायो'

सूरज बड़जात्या के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का नाम है 'प्रेम रतन धन पायो'. साल 2015 की इस मूवी में सलमान खान और सोनम कपूर ने लीड रोल निभाया था. 180 करोड़ रुपये के बजट में बनी मूवी ने दुनियाभर में 405.85 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया.

'हम आपके हैं कौन'

सूरज बड़जात्या की दूसरी सबसे कमाऊ फिल्म 'हम आपके हैं कौन' है. 1994 की इस मूवी में माधुरी दीक्षत और सलमान खान लीड रोल में थे. 6 करोड़ के बजट में बनी फिल्म का टोटल कलेक्शन 128 करोड़ रुपये हुआ था जो बजट से 2033 फीसदी ज्यादा है.

'हम साथ साथ है'

'हम साथ साथ है' सूरज बड़जात्या की सबसे बेहतरीन फिल्म मानी जाती है. सलमान खान, करिश्मा कपूर, सोनाली बेंद्रे और सैफ अली खान जैसे स्टार्स से सजी ये फिल्म 1999 में आई थी. 14 करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने दुनियाभर में 84.66 करोड़ रुपये की ग्रॉस कमाई की. इसका प्रॉफिट 504.71% रहा.

'विवाह'

सूरज बड़जात्या की चौथी सबसे कमाऊ फिल्म 'विवाह' है. 2006 में आई इस मूवी में शाहिद कपूर और अमृता राव ने अहम किरदार निभाए थे. फिल्म का बजट 8 करोड़ रुपये था, जबकि इसकी वर्ल्डवाइड कमाई 49.56 करोड़ करोड़ रुपये हुई थी. इसका प्रॉफिट 519.50% रहा.

'मैंने प्यार किया'

सूरज बड़जात्या की पहली फिल्म 'मैंने प्यार किया' थी. इसके जरिए सलमान खान ने बतौर लीड एक्टर डेब्यू किया था. वहीं भाग्यश्री की भी ये पहली मूवी थी. 1989 की इस फिल्म ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए थे. महज 2 करोड़ के बजट में बनी फिल्म का टोटल कलेक्शन 27.50 करोड़ रुपये हुआ. फिल्म को टोटल 1275 फीसदी का तगड़ा मुनाफा हुआ था.

नोट- फिल्मों के बॉक्स ऑफिस आंकड़े बॉक्स ऑफिस इंडिया और सैकनिल्क से लिए गए हैं.