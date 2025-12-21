अवतार 3 में गोविंदा ने किया कैमियो? सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरों का जानें सच

फिल्म 'अवतार: फायर एंड ऐश' की हर तरफ चर्चा हो रही है. ये फिल्म का तीसरा पार्ट है. इससे पहले रिलीज हुए दोनों पार्ट्स को फैंस ने बहुत प्यार दिया था. फिल्म अवतार के पहले पार्ट को लेकर एक्टर गोविंदा ने दावा किया था कि ये फिल्म उन्हें ऑफर हुई थी और फिल्म का नाम अवतार भी उन्होंने रखा था. लेकिन इस फिल्म में शरीर पर नीला पेंट लगाना था इसीलिए उन्होंने मना कर दिया था.

अवतार 3 में दिखे गोविंदा?

अब सोशल मीडिया पर 'अवतार: फायर एंड ऐश' से जुड़े कुछ सीन्स वायरल हैं. सोशल मीडिया पर वायरल इन सीन में गोविंदा फिल्म में नजर आ रहे हैं. वो ब्लू कुर्ता, पिंक जैकेट और ऑरेंज दुपट्टा ओढ़े नजर आ रहे हैं. इसके बाद फिल्म में गोविंदा के कैमियो को लेकर खबरें आग की तरह फैल गई हैं. हालांकि, इन खबरों में सच्चाई नहीं है. सोशल मीडिया पर गोविंदा की जो फोटोज वायरल हैं वो AI इमेजेस हैं.

Govinda finally said yes to James Cameron's Avatar#AvatarFireAndAsh pic.twitter.com/cyEQw5yaCL — a (@iahaanx) December 20, 2025

अवतार 3 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

जेम्स कैमरून की इस फिल्म की बात करें तो फिल्म ने एक ही दिन में 100 मिलियन डॉलर का आंकड़ा क्रॉस किया है. हालांकि, फिल्म के स्केल और पिछली फ्रेंचायजी हिस्ट्री को देखते हुए जिनती उम्मीद की गई थी, ये उससे कम है. फिल्म ने 12 मिलियन डॉलर प्रीव्यूज से कमाई की थी. वहीं चीन में 43 मिलियन डॉलर कमाए. 25 मिलियन डॉलर नॉर्थ अमेरिका से कमाए. ओवरसीज मार्केट से फिल्म ने 57 मिलियन डॉलर की कमाई की. फिल्म ने वर्ल्डवाइड ग्रॉस 136.9 मिलियन डॉलर की कमाई की.

अवतार 2025 की सबसे बड़ी ओपनिंग करने में नाकाम रही. फिल्म ज़ूटोपिया 2 से पिछड़ गई. इस साल रिलीज हुई ज़ूटोपिया 2 ने ओपनिंग डे पर दुनिया भर में लगभग $150 मिलियन कमाए थे. फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग की.

बता दें कि फिल्म 19 दिसंबर को रिलीज हुई. इस जेम्स कैमरून ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में Sam Worthington और Zoe Saldaña लीड रोल में हैं.