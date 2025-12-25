हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडAvatar Fire And Ash BO Day 6: बुधवार को 'अवतार फायर एंड ऐश' ने किया कमाल, कर डाला शानदार कारोबार, जानें -100 करोड़ी बनने से है कितनी दूर

Avatar Fire And Ash BO Day 6: बुधवार को 'अवतार फायर एंड ऐश' ने किया कमाल, कर डाला शानदार कारोबार, जानें -100 करोड़ी बनने से है कितनी दूर

Avatar Fire And Ash Box Office Collection Day 6: जेम्स कैमरून की 'अवतार फायर एंड ऐश' की कमाई में बुधवार को तेजी देखने को मिली. ये फिल्म 100 करोड़ी बनने से इंचभर दूर रह गई है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 25 Dec 2025 06:59 AM (IST)
Preferred Sources

जेम्स कैमरून की साइंस फिक्शन फिल्म 'अवतार: फायर एंड ऐश' भारत में 'धुरंधर' की धूम के बीच रिलीज हुई थी. उम्मीद थी कि यह फिल्म भारत में बॉलीवुड फिल्मों की धूम को कुछ हद तक कम कर देगी. हालांकि, हॉलीवुड की यह एक्शन फिल्म ऐसा करने में नाकाम रही. फिर भी, फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की. चलिए जानते हैं रिलीज के छठे दिन का इसका कलेक्शन कितना रहा है?

'अवतार: फायर एंड ऐश' ने छठे दिन कितन की कमाई?
जेम्स कैमरून की अवतार फ्रैंचाइजी की तीसरी फिल्म 'अवतार: फायर एंड ऐश' का फैंस को बेसब्री  से इंतजार था. इस फिल्म के सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद इसे दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला. हालांकि 'धुरंधर' के तूफान के आगे ये थोड़ी कमजोर साबित हुई जिसके चलते ये उम्मीद के मुताबिक परफॉर्म नही कर पा रही है. बावजूद इसके ये ठीक कमाई कर रह है. बता दें कि बुधवार को इसके कलेक्शन में मामूली बढ़ोतरी देखने को मिली. सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने रिलीज के छठे दिन बॉक्स ऑफिस पर 10.25 करोड़ रुपये कमाए हैं. इसी के साथ अब भारत में फिल्म का कुल कलेक्शन 95.75 करोड़ रुपये हो गया है.

'अवतार: फायर एंड ऐश' 
भारत में भले ही यह फिल्म 'धुरंधर' को टक्कर नहीं दे पाई, लेकिन इस साइंस-फिक्शन फिल्म ने ग्लोबल मार्केट  में अपना दबदबा कायम किया. बॉक्स ऑफिस मोजो के अनुसार, इसने अब तक 45 करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक की कमाई कर ली है. 

डे वाइज कलेक्शन
भारत में फिल्म का अब तक का सबसे ज्यादा कलेक्शन इसके पहले रविवार (तीसरे दिन) को दर्ज किया गया. वहीं, सोमवार से यह बॉक्स ऑफिस पर लगातार अच्छा परफॉर्म कर रही है. आइए फिल्म की डेवाइज कमाई पर एक नज़र डालते हैं. 

  • पहला दिन [शुक्रवार]: 19 करोड़ रुपये
  • दूसरा दिन [शनिवार]: 22.5 करोड़ रुपये
  • तीसरा दिन [रविवार]: 25.75 करोड़ रुपये
  • चौथा दिन [सोमवार]: 9 करोड़ रुपये
  • पांचवा दिन [मंगलवार]: 9.25 करोड़ रुपये
  • छठा दिन [बुधवार]: 10.25 करोड़ रुपये
  • कुल: 95.75 करोड़ रुपये

100 करोड़ी बनने से है कितनी दूर
'अवतार: फायर एंड ऐश' ने रिलीज के 6 दिनों में 95 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है. ये फिल्म अब 100 करोड़ी बनने से इंचभर दूर है. 4.25 करोड़ और कमाते ही ये हॉलीवुड फिल्म भारत में 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी. गुरुवार को फिल्म ये उपलब्लिध हासिल कर लेगी. 

'अवतार: फायर एंड ऐश' के बारे में
'अवतार: फायर एंड ऐश', 'अवतार' (2009) और 'अवतार: द वे ऑफ वॉटर' (2023) की पहली दो फिल्मों के बाद आ रही हैय जेम्स कैमरून ने इस फ्रेंचाइज़ी की दो और फिल्मों की योजना बना ली है, और खबरों के मुताबिक, वे निर्माण के अलग-अलग चरणों में हैं. घोषणा के अनुसार, 'अवतार 4' और 'अवतार 5' क्रमशः 2029 और 2031 में सिनेमाघरों में रिलीज़ होंगी.

 

Published at : 25 Dec 2025 06:58 AM (IST)
Tags :
Box Office James Cameron BOX OFFICE COLLECTION Avatar Fire And Ash
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
कंबोडिया में तोड़ी गई भगवान विष्णु की मूर्ति, भारत ने दिया जवाब- 'अपमानजनक, हिंदू भक्तों की...'
कंबोडिया में तोड़ी गई भगवान विष्णु की मूर्ति, भारत ने दिया जवाब- 'अपमानजनक, हिंदू भक्तों की...'
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप से पहले 33 गेंदों में ठोक दिया तूफानी शतक, इस भारतीय बल्लेबाज से दुनियाभर की टीमें खौफ में
टी20 वर्ल्ड कप से पहले 33 गेंदों में ठोक दिया तूफानी शतक, इस भारतीय बल्लेबाज से दुनियाभर की टीमें खौफ में
महाराष्ट्र
राज ठाकरे Vs उद्धव ठाकरे की वो कहानी, जो सबसे छिपाई गई!
राज ठाकरे Vs उद्धव ठाकरे की वो कहानी, जो सबसे छिपाई गई!
इंडिया
दिल्ली मेट्रो का बढ़ेगा दायरा, मोदी कैबिनेट ने दी फेज 5A को मंजूरी, 12 हजार करोड़ रुपए होंगे खर्च
दिल्ली मेट्रो का बढ़ेगा दायरा, मोदी कैबिनेट ने दी फेज 5A को मंजूरी, 12 हजार करोड़ रुपए होंगे खर्च
Advertisement

वीडियोज

Top News: 6 बजे की बड़ी खबरें | Atal Bihari Vajpayee Birth Anniversary | PM Modi | Unnao Rape Case
'जबरिया DATE' का डर्टी शैतान !
Rahul Gandhi से मिलीं उन्नाव पीड़िता , रखीं ये 3 मांगें
बाबरी वाले हुमायूं ने हिन्दू युवती की टिकट में खेल कर दिया !
अपराधी को जमानत, पीड़िता को घसीटा..ये कैसा न्याय? |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
कंबोडिया में तोड़ी गई भगवान विष्णु की मूर्ति, भारत ने दिया जवाब- 'अपमानजनक, हिंदू भक्तों की...'
कंबोडिया में तोड़ी गई भगवान विष्णु की मूर्ति, भारत ने दिया जवाब- 'अपमानजनक, हिंदू भक्तों की...'
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप से पहले 33 गेंदों में ठोक दिया तूफानी शतक, इस भारतीय बल्लेबाज से दुनियाभर की टीमें खौफ में
टी20 वर्ल्ड कप से पहले 33 गेंदों में ठोक दिया तूफानी शतक, इस भारतीय बल्लेबाज से दुनियाभर की टीमें खौफ में
महाराष्ट्र
राज ठाकरे Vs उद्धव ठाकरे की वो कहानी, जो सबसे छिपाई गई!
राज ठाकरे Vs उद्धव ठाकरे की वो कहानी, जो सबसे छिपाई गई!
इंडिया
दिल्ली मेट्रो का बढ़ेगा दायरा, मोदी कैबिनेट ने दी फेज 5A को मंजूरी, 12 हजार करोड़ रुपए होंगे खर्च
दिल्ली मेट्रो का बढ़ेगा दायरा, मोदी कैबिनेट ने दी फेज 5A को मंजूरी, 12 हजार करोड़ रुपए होंगे खर्च
बॉलीवुड
Dhurandhar Box Office Collection Day 20: ब्लॉकबस्टर हुई 'धुरंधर', फिर भी नहीं तोड़ पाई इस फिल्म का रिकॉर्ड
ब्लॉकबस्टर हुई 'धुरंधर', फिर भी नहीं तोड़ पाई इस फिल्म का रिकॉर्ड
ट्रेंडिंग
ईयरफोन लगाकर रेलवे ट्रैक पार कर रहा था युवक, कान के पास से सरसराती निकली राजधानी- वीडियो वायरल
ईयरफोन लगाकर रेलवे ट्रैक पार कर रहा था युवक, कान के पास से सरसराती निकली राजधानी- वीडियो वायरल
शिक्षा
बीसीसीआई से सैलरी लेने के लिए कितना पढ़ा-लिखा होना जरूरी, कैसे होती है टीम में एंट्री?
बीसीसीआई से सैलरी लेने के लिए कितना पढ़ा-लिखा होना जरूरी, कैसे होती है टीम में एंट्री?
यूटिलिटी
तीन नई एयरलाइंस को मोदी सरकार ने दी मंजूरी, जानें आप कैसे कर सकते हैं अप्लाई?
तीन नई एयरलाइंस को मोदी सरकार ने दी मंजूरी, जानें आप कैसे कर सकते हैं अप्लाई?
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget