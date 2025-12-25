Avatar Fire And Ash BO Day 6: बुधवार को 'अवतार फायर एंड ऐश' ने किया कमाल, कर डाला शानदार कारोबार, जानें -100 करोड़ी बनने से है कितनी दूर
Avatar Fire And Ash Box Office Collection Day 6: जेम्स कैमरून की 'अवतार फायर एंड ऐश' की कमाई में बुधवार को तेजी देखने को मिली. ये फिल्म 100 करोड़ी बनने से इंचभर दूर रह गई है.
जेम्स कैमरून की साइंस फिक्शन फिल्म 'अवतार: फायर एंड ऐश' भारत में 'धुरंधर' की धूम के बीच रिलीज हुई थी. उम्मीद थी कि यह फिल्म भारत में बॉलीवुड फिल्मों की धूम को कुछ हद तक कम कर देगी. हालांकि, हॉलीवुड की यह एक्शन फिल्म ऐसा करने में नाकाम रही. फिर भी, फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की. चलिए जानते हैं रिलीज के छठे दिन का इसका कलेक्शन कितना रहा है?
'अवतार: फायर एंड ऐश' ने छठे दिन कितन की कमाई?
जेम्स कैमरून की अवतार फ्रैंचाइजी की तीसरी फिल्म 'अवतार: फायर एंड ऐश' का फैंस को बेसब्री से इंतजार था. इस फिल्म के सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद इसे दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला. हालांकि 'धुरंधर' के तूफान के आगे ये थोड़ी कमजोर साबित हुई जिसके चलते ये उम्मीद के मुताबिक परफॉर्म नही कर पा रही है. बावजूद इसके ये ठीक कमाई कर रह है. बता दें कि बुधवार को इसके कलेक्शन में मामूली बढ़ोतरी देखने को मिली. सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने रिलीज के छठे दिन बॉक्स ऑफिस पर 10.25 करोड़ रुपये कमाए हैं. इसी के साथ अब भारत में फिल्म का कुल कलेक्शन 95.75 करोड़ रुपये हो गया है.
'अवतार: फायर एंड ऐश'
भारत में भले ही यह फिल्म 'धुरंधर' को टक्कर नहीं दे पाई, लेकिन इस साइंस-फिक्शन फिल्म ने ग्लोबल मार्केट में अपना दबदबा कायम किया. बॉक्स ऑफिस मोजो के अनुसार, इसने अब तक 45 करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक की कमाई कर ली है.
डे वाइज कलेक्शन
भारत में फिल्म का अब तक का सबसे ज्यादा कलेक्शन इसके पहले रविवार (तीसरे दिन) को दर्ज किया गया. वहीं, सोमवार से यह बॉक्स ऑफिस पर लगातार अच्छा परफॉर्म कर रही है. आइए फिल्म की डेवाइज कमाई पर एक नज़र डालते हैं.
- पहला दिन [शुक्रवार]: 19 करोड़ रुपये
- दूसरा दिन [शनिवार]: 22.5 करोड़ रुपये
- तीसरा दिन [रविवार]: 25.75 करोड़ रुपये
- चौथा दिन [सोमवार]: 9 करोड़ रुपये
- पांचवा दिन [मंगलवार]: 9.25 करोड़ रुपये
- छठा दिन [बुधवार]: 10.25 करोड़ रुपये
- कुल: 95.75 करोड़ रुपये
100 करोड़ी बनने से है कितनी दूर
'अवतार: फायर एंड ऐश' ने रिलीज के 6 दिनों में 95 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है. ये फिल्म अब 100 करोड़ी बनने से इंचभर दूर है. 4.25 करोड़ और कमाते ही ये हॉलीवुड फिल्म भारत में 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी. गुरुवार को फिल्म ये उपलब्लिध हासिल कर लेगी.
'अवतार: फायर एंड ऐश' के बारे में
'अवतार: फायर एंड ऐश', 'अवतार' (2009) और 'अवतार: द वे ऑफ वॉटर' (2023) की पहली दो फिल्मों के बाद आ रही हैय जेम्स कैमरून ने इस फ्रेंचाइज़ी की दो और फिल्मों की योजना बना ली है, और खबरों के मुताबिक, वे निर्माण के अलग-अलग चरणों में हैं. घोषणा के अनुसार, 'अवतार 4' और 'अवतार 5' क्रमशः 2029 और 2031 में सिनेमाघरों में रिलीज़ होंगी.
