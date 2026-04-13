आथिया शेट्टी के पोस्ट ने मचाया बवाल, आशा भोसले के निधन पर लता मंगेशकर की फोटो लगा बैठीं एक्ट्रेस, भड़के यूजर्स
Athiya Shetty Post: आशा भोसले के निधन के बाद आथिया शेट्टी का एक पोस्ट चर्चा में है. श्रद्धांजलि देते समय गलता मंगेशकर की तस्वीर शेयर करने पर उन्हें ट्रोल किया गया, जो अब तेजी से वायरल हो गया है.
पूरे देश में दिग्गज गायिका आशा भोसले के निधन से शोक का माहौल है. म्यूजिक इंडस्ट्री में आशा भोसले का योगदान बहुत बड़ा रहा है, इसलिए इंडस्ट्री से लेकर आम लोगों तक सभी ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी है. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस आथिया शेट्टी के एक पोस्ट ने लोगों का ध्यान खींच लिया है, जिसके कारण उन्हें ट्रोल्स का सामना करना पड़ रहा है. ये मामला देखते ही देखते इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गया है.
आथिया शेट्टी ने लगाया लता मंगेशकर की तस्वीर
आथिया शेट्टी ने आशा भोसले को श्रद्धांजलि देते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया, लेकिन उसमें गलती से उन्होंने उनकी बड़ी बहन लता मंगेशकर की तस्वीर लगा दी. तब से यूजर्स उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे है. कई यूजर्स ने इसे लापरवाही बताया, तो कुछ ने मजाकिया अंदाज में भी टिप्पणी की. पोस्ट वायरल होते ही आथिया शेट्टी ने उसे हटा दिया और बाद में सही तस्वीर के साथ नई पोस्ट शेयर की. हालांकि तब तक स्क्रीनशॉट्स फैल चुके है और लोग इसको लेकर लगातार प्रतिक्रिया दे रहे है. कुछ लोगों का कहना है कि इतनी बड़ी हस्ती को श्रद्धांजलि देते समय कम से कम एक बार देखना चाहिए था.
Can someone tell Athiya that Lata ji died years ago and it’s her sister Asha who died today ? pic.twitter.com/zhBL7hKfxP— Ana De Friesmass 2.0 (@ka_fries2366) April 12, 2026
कई पुरस्कारों से आशा भोसले को नवाजा गया
बता दें कि आशा भोसले हिंदी सिनेमा की सबसे सफल और पॉपुलर गायिकाओं में से एक थीं. उन्होंने आठ दशकों से भी ज्यादा लंबे करियर में हजारों गाने गाए और कई भाषाओं में अपनी आवाज दी. उन्हें कई बड़े पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें फिल्मफेयर अवॉर्ड, नेशनल अवॉर्ड और देश का सर्वोच्च फिल्म सम्मान दादासाहेब फाल्के पुरस्कार शामिल हैं. साल 2008 में उन्हें पद्म विभूषण से भी नवाजा गया था. उनके गाए गाने आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं. उनके निधन के बाद पूरा देश उन्हें याद कर रहा है और उनकी विरासत को सलाम कर रहा है. आज शाम 4 बजे शिवाजी पार्क में उनका अंतिम संस्कार होने वाला है, जहां कई बड़ी हस्तियां पहुंच रही हैं.
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Source: IOCL