हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'अस्सी' vs 'दो दीवाने सहर में': तापसी और मृणाल-सिद्धांत की फिल्मों के बीच चल रहा तगड़ा कॉम्पिटीशन, जानें तीसरे दिन कितना कमाया

'अस्सी' vs 'दो दीवाने सहर में': तापसी और मृणाल-सिद्धांत की फिल्मों के बीच चल रहा तगड़ा कॉम्पिटीशन, जानें तीसरे दिन कितना कमाया

Assi vs Do Deewane Seher Mein: तापसी की फिल्म 'अस्सी' और मृणाल- सिद्धांत की फिल्म 'दो दीवाने सहर में' के बीच बॉक्स ऑफिस पर तगड़ा कॉम्पिटीशन चल रहा है. आइये बताते हैं दोनों का तीन दिनों का कलेक्शन.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 22 Feb 2026 09:22 PM (IST)
Preferred Sources

20 फरवरी को सिनेमाघरों में तापसी पन्नू स्टारर फिल्म 'अस्सी' रिलीज हुई है. इस फिल्म ने रिलीज के साथ ही ऑडियंस का दिल जीत लिया है. तो वहीं इसी दिन मृणाल ठाकुल और सिद्धांत चतुर्वेदी की फिल्म 'दो दीवाने सहर में' भी रिलीज हुई है, इस फिल्म का तापसी की फिल्म के साथ तगड़ा कॉम्पिटीशन चल रहा है. तो आइये बताते हैं आपको भी कि दोनों फिल्मों के बीच तीसरे दिन कैसा घमासान चल रहा है और कितना कलेक्शन फिल्मों ने किया है.

तीसरे दिन का कलेक्शन
'अस्सी' एक रेप केस पर आधारित कोर्टरूम ड्रामा है, इसकी ऑडियंस अलग तरह की है. ऐसे में सैकनिक के मुताबिक पहले दिन इस फिल्म ने 1 करोड़ रुपये की कमाई कर ली थी. तो वहीं दूसरे दिन ये कमाई बढ़कर 1.62 करोड़ हुई. वहीं इस फिल्म ने तीसरे दिन भी अब तक में अच्छी कमाई कर ली है. तो वहीं 'दो दीवाने सहपर में' फिल्म ने रिलीज के पहले दिन 'अस्सी' से ज्यादा कलेक्शन करते हुए 1.25 करोड़ की कमाई कर ली थी. हालांकि दूसरे दिन इस फिल्म का कलेक्शन थोड़ा कम हो गया था. अब तीसरे दिन दोनों ही फिल्में आगे- पीछे ही चल रही हैं.

तो आइये जानते हैं दोनों फिल्मों का दूसरे दिन का कलेक्शन सैकनिक के डाटा के मुताबिक:

हर दिन का कलेक्शन अस्सी दो दीवाने सहर में
पहला दिन 1 करोड़ रुपये 1.25 करोड़ रुपये
दूसरा दिन 1.6 करोड़ रुपये 1.5 करोड़ रुपये
तीसरा दिन 1.31 करोड़ रुपये (रात 9 बजे तक का कलेक्शन) 1.23 करोड़ रुपये (रात 9 बजे तक का कलेक्शन)
टोटल 3.91 करोड़ रुपये 3.98 करोड़ रुपये

'अस्सी' की ऑक्यूपेंसी
फिल्म 'अस्सी' की तीसरे दिन की सुबह की ऑक्यूपेंसी 5.36 प्रतिशत रही.
दोपहर तक इस फिल्म की ऑक्यूपेंसी बढ़कर 14.80 प्रतिशत हो गई.
तो वहीं शाम को फिल्म की ऑक्यूपेंसी और बढ़ते हुए 17.63 प्रतिशत हो गई.

'दो दीवाने सहर में' की ऑक्यूपेंसी
'दो दीवाने सहर में' फिल्म की तीसरे दिन के सुबह के शो की ऑक्यूपेंसी 5.86 प्रतिशत रही.
दोपहर तक ये ऑक्यूपेंसी 14.87 प्रतिशत हो गई थी.
तो वहीं शाम के शो की ऑक्यूपंसी 16.91 प्रतिशत हो गई.

'अस्सी' vs 'दो दीवाने सहर में'
'अस्सी' और 'दो दीवाने सहर में' फिल्म को हर शहर में लगभग एक जितनी ही स्क्रीन्स मिली हैं. ऐसे में कलेक्शन भी दोनों का आगे- पीछे ही चल रहा है. फिलहाल देखा जाए तो तीसरे दिन तापसी पन्नू की फिल्म सिद्धांत और मृणाल की फिल्म से थोड़ी आगे चल रही है. तीन दिनों का कुल कलेक्श देखा जाए तो 'दो दीवाने सहर में' ने ज्यादा कमाई की है. लेकिन जिस हिसाब से 'अस्सी' का कलेक्शन बढ़ता जा रहा है उसे देख लगता है कि जल्द ही तख्ता पलट जाएगा.

Published at : 22 Feb 2026 09:22 PM (IST)
Do Deewane Seher Mein Assi
