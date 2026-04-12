लता मंगेशकर से कितनी छोटी थीं आशा भोसले? दोनों बहनों की मौत में दिखा गजब का संयोग
Asha Bhosle Lata Mangeshkar Age Gap: आशा भोसले ने 12 अप्रैल को 92 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया. उनकी और लता मंगेशकर की मौत में एक गजब का संयोग देखने के लिए मिला.
बॉलीवुड की दिग्गज सिंगर आशा भोसले ने 92 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया. 12 अप्रैल रविवार को आशा भोसले का निधन हो गया. उनकी मौत के बाद बॉलीवुड से लेकर राजनीतिक गलियारे तक में शोक की लहर दौड़ पड़ी है. लता मंगेशकर के बाद वह इस परिवार की दूसरी लीजेंड थीं. आशा भोसले और लता मंगेशकर के निधन में एक गजब का संयोग दिखा है.
लता मंगेशकर और आशा भोसले की मौत का संयोग
आशा भोसले, लता मंगेशकर की छोटी बहन थीं. दोनों बहने इंडस्ट्री में अपनी बेहतरीन गायिकी के लिए जानी जाती रही हैं. इंडस्ट्री की स्वर कोकिला का निधन पिछले साल ही हुआ है. दोनों ने इंडस्ट्री में इतने बेहतरीन गाने गाए हैं, जिन्हें पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा. लेकिन दोनों बहनों के निधन से जुड़े संयोग के बारे में बहुत कम ही लोगों को पता होगा. लता मंगेशकर का निधन फरवरी, 2022 में हुआ था और उस समय उनकी उम्र 92 साल थी.
जहां लता मंगेशकर ने 92 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा किया था. वहीं, आशा भोसले ने भी बहन के जैसे ही 92 साल की उम्र में अंतिम सांस ली. ऐसे में दोनों बहनों के निधन में ये सबसे बड़ा संयोग माना जा रहा है.
लता मंगेशकर से कितनी छोटी थीं आशा भोसले?
इसके साथ ही अगर आशा भोसले और लता मंगेशकर के ऐज गैप के बारे में बात की जाए तो आपको बता दें कि आशा, लता की छोटी बहन थीं. लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर, 1929 को हुआ था और आशा का जन्म 8 सितंबर, 1933 को हुआ था. ऐसे में दोनों बहनों के बीच ऐज गैप 4 साल रहा.
सालों तक आशा भोसले से नाराज रहीं लता मंगेशकर
लता मंगेशकर और आशा भोसले के रिश्ते में कड़वाहट की भी काफी खबरें रही हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो इसके पीछे की वजह आशा भोसले का 16 साल की उम्र में गणपतराव भोसले (लता के सेक्रेटरी) से शादी करना रहीं. उन्होंने परिवार वालों के खिलाफ जाकर शादी की थी. बताया जाता है कि उनके इस फैसले की वजह से लता मंगेशकर ने सालों तक आशा भोसले से बातचीत नहीं की थी. लेकिन बाद में आर डी बर्मन की कोशिशों से दोनों बहनों के रिश्ते में सुधरे.
आशा भोसले ने गाए 12000 से ज्यादा गाने
गौरतलब है कि आशा भोसले और लता मंगेशकर की पॉपुलैरिटी कमाल की रही. जहां लता मंगेशकर को स्वर कोकिला कहा जाता था वहीं, आशा के नाम हिंदी समेत अन्य भाषाओं में 12000 से ज्यादा गाने का रिकॉर्ड दर्ज है. इसी की वजह से उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है.
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Source: IOCL