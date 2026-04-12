आशा भोसले के अंतिम दर्शन का समय तय, सोमवार शाम 4 बजे शिवाजी पार्क में अंतिम संस्कार

बॉलीवुड की दिग्गज सिंगर आशा भोसले ने 12 अप्रैल को अंतिम सांस ली. उनका निधन 92 साल की उम्र में हुआ. सिंगर को बीते दिन ही ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. जहां से डॉक्टर ने बताया था कि उनका ट्रीटमेंट इमरजेंसी मेडिकल सेंटर में चल रहा था. वह आईसीयू में थीं, जिसके बाद उन्होंने 12 अप्रैल को अपनी अंतिम सांस ली. ऐसे में चलिए बताते हैं कि कब उनके अंतिम दर्शन और अंतिम संस्कार होगा?

आशा भोसले के अंतिम दर्शन का समय

आशा भोसले के निधन के बाद उनके बेटे आनंद ने मीडिया से बात करते हुए रिएक्शन दिया था. इस बातचीत में उन्होंने बताया था कि आशा भोसले के पार्थिव शरीर के दर्शन उनके मुंबई वाले घर पर सुबह 11 बजे से 3 बजे तक हो सकेंगे.

कहां होगा आशा भोसले का अंतिम संस्कार?

वहीं, बात की जाए आशा भोसले के अंतिम संस्कार की तो दिवंगत सिंगर के बेटे आनंद ने ये भी जानकारी मीडिया के साथ बातचीत में शेयर की थी. उन्होंने बताया था कि आशा भोसले का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा. कल यानी कि 13 अप्रैल की शाम 4 बजे वह मुंबई के शिवाजी पार्क में पंचत्व में विलीन हो जाएंगी.

घर पहुंचा आशा भोसले का पार्थिव शरीर

आशा भोसले के निधन के बाद उनका पार्थिव शरीर परिवार को भी सौंप दिया गया है. दिवंगत सिंगर का पार्थिव शरीर उनके मुंबई वाले घर पहुंच गया है. सेलेब्स भी उनके पर अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं.

आशा भोसले के नाम दर्ज है ये रिकॉर्ड

आशा भोसले के करियर पर नजर डाली जाए तो उन्होंने अपनी जिंदगी में काफी स्ट्रगल्स देखे हैं. दिवंगत सिंगर ने कड़ी मेहनत के बाद इंडस्ट्री में बड़ी सफलता हासिल की और उनका नाम गिनीज वर्ल्ड बुक में भी दर्ज है. उन्होंने हिंदी समेत अलग-अलग भाषाओं में 12 हजार से ज्यादा गाने गाने के रिकॉर्ड बनाए हैं.

आशा भोसले को 2 नेशनल अवॉर्ड, 4 BFJA अवॉर्ड, 8 महाराष्ट्र स्टेट फिल्म अवॉर्ड, 9 फिल्मफेयर अवॉर्ड और लाइफटाइम अचीवमेंट जैसे प्रतिष्ठित सम्मान मिल चुके हैं. उन्हें दादा साहब फाल्के अवॉर्ड और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है.

पर्सनल लाइफ में सहा दर्द

आशा भोसले ने अपनी पर्सनल लाइफ में काफी दर्द सहे हैं. उन्होंने 16 साल की उम्र में पहली शादी गणपतराव भोसले से की थी. इस रिश्ते में उन्हें काफी यातनाएं सहन करनी पड़ी थी. यही वजह है कि उनकी पहली शादी ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाई. इसके बाद उन्होंने दूसरी शादी आर डी बर्मन के साथ की थी. उनके तीन बच्चे हैं. आशा भोसले की पोती जनाई भोसले भी हैं, जो काफी चर्चा में रहती हैं. सिंगिंग में इंटरेस्ट है. वह दादी की लिगेसी को बढ़ाने का काम कर रही हैं.