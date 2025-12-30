बहन अंशुला के लिए अर्जुन कपूर ने लिखा इमोशनल नोट, भाई का छलका प्यार
Arjun Kapoor Post: बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. अर्जुन ने अपनी बहन अंशुला के लिए एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया है. जो खूब वायरल हो रहा है.
बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर अपनी फिल्मों को लेकर तो हर जगह छाए ही रहते हैं. साथ ही वो अपनी फैमिली को लेकर भी बहुत प्रोटैक्टिव हैं. अर्जुन एक फैमिली मैन हैं. वो अपनी बहनों का खास ख्याल रखते हैं. अर्जुन अक्सर बहन अंशुला पर प्यार लुटाते हुए नजर आते हैं. सोमवार को अंशुला कपूर ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था. बहन के बर्थडे के मौके पर अर्जुन ने एक खास पोस्ट शेयर किया है जो खूब वायरल हो रहा है.
अर्जुन कपूर अपनी बहन अंशुला को लेकर बहुत इमोशनल हैं. हाल ही में अंशुला की सगाई भी हो गई है. इस दौरान अर्जुन इमोशनल भी हो गए थे. अब उन्होंने अंशुला के बर्थडे पर सारी पुरानी यादें ताजा करते हुए प्यारा सा पोस्ट शेयर किया है.
अर्जुन ने किया बर्थडे विश
अर्जुन ने एक वीडियो शेयर की है जिसमें उन्होंने अंशुला के साथ ढेर सारी फोटोज शेयर की हैं. बचपन से लेकर अब तक की कई खास फोटोज उस वीडियो में शामिल हैं. अर्जुन ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा- 'उस इंसान को जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं जो मेरे अच्छे और बुरे समय में (सचमुच) मेरे साथ रहा है. हमेशा मेरा साथ देने के लिए धन्यवाद मेरे पार्टनर इन क्राइम के साथ सूरज के चारों ओर एक और यात्रा के लिए.'
अर्जुन के इस पोस्ट पर उनकी बहन अंशुला ने कमेंट किया है. उन्होंने लिखा- लव यू टू इनिफिनिटी. ऑलवेज एंड फॉरएवर. अर्जुन के इस पोस्ट पर कई सेलेब्स ने कमेंट करके अंशुला को बर्थडे विश किया है.
बता दें कि अर्जुन और अंशुला प्रोड्यूसर बोनी कपूर की पहली पत्नी मोना शौरी के बच्चे हैं, जबकि जाह्नवी और खुशी उनकी दूसरी शादी से हुई बेटियां हैं, जो उन्होंने दिवंगत एक्ट्रेस श्रीदेवी से की थी. सभी बच्चों में आपस में बहुत प्यार हैं. श्रीदेवी के निधन के बाद अर्जुन और अंशुला ने ही जाह्नवी और खुशी को संभाला था.
