भारती सिंह और गोला काजू पर प्यार लुटाते आए नजर, हर्ष लिंबाचिया ने शेयर क्यूट फैमिली फोटो

कॉमेडियन भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया दूसरी बार माता-पिता बने हैं. कपल ने अपने प्यारे बेटे का स्वागत किया, जिन्हें वे प्यार से 'काजू' बुलाते हैं. हाल ही में भारती अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर लौट चुकी हैं. उनका घर पहुंचते ही छोटे राजकुमार के लिए एक ग्रैंड वेलकम किया. वहीं हाल ही में हर्ष ने सोशल मीडिया पर काजू के साथ फोटोज शेयर की हैं, जो खूब वायरल हो रही हैं.

फोटो में हर्ष को पूरी फैमिली के साथ देखा जा सकता है. हर्ष, भारती और गोला काजू को प्यार से निहारते दिख रहे हैं. हर्ष और भारती की ये फोटो वायरल हैं.

वहीं भारती पोस्टपार्टम इफेक्ट से परेशान दिख रही हैं. भारती ने अपने व्लॉग में बताया कि वह बिना किसी वजह के बार-बार रोने लगती हैं. उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है

पोस्टपार्टम इफेक्ट हुईं परेशान

लेटेस्ट व्लॉग में रोते हुए भारती ने कहा कि घर में सब कुछ ठीक है. काम के लिए लोग हैं, सुविधाएं हैं, खुशियां हैं फिर भी उन्हें अचानक रोना आ जाता है. उन्होंने अपनी उलझन जाहिर करते हुए कहा कि भगवान ने उन्हें इतनी खुशियां दी हैं, फिर भी यह पोस्टपार्टम इफेक्ट उन्हें समझ नहीं आ रहा. इस दौरान वह इमोशनल हो जाती हैं और रोने लगती हैं.

हर्ष को देख इम्प्रेस हुए फैंस

इस दौरान हर्ष लिंबाचिया पूरे समय भारती के साथ खड़े नजर आए. उनका प्यार और सपोर्ट देखकर सोशल मीडिया पर लोग काफी इमोशनल हो गए और हर्ष की जमकर तारीफ कर रहे हैं.फैंस कपल के इस वीडियो पर प्यार लुटाते हुए हर्ष को सबसे अच्छा पति बता रहे हैं. वहीं भारती के प्रति अपनी फीलिंग शेयर कर रहे हैं.

भारती और हर्ष की मुलाकात साल 2009 में कॉमेडी सर्कस के सेट पर हुई थी. दोस्ती से शुरू हुआ यह रिश्ता प्यार में बदला और 2017 में दोनों ने गोवा में शादी कर ली. साल 2022 में उनके पहले बेटे गोले का जन्म हुआ और अब 19 दिसंबर को उन्होंने अपने दूसरे बेटे काजू का स्वागत किया है.