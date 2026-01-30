अनुष्का शर्मा और विराट कोहली एक बार फिर से सुर्खियों में छाए गए हैं. दरअसल, एक्ट्रेस के पति यानी विराट कोहली का इंस्टाग्राम अकाउंट 30 जनवरी को डिएक्टिवेट हो गया था. उनकी प्रोफाइल कुछ घंटे तक सर्च में नहीं आ रही थी. ऐसे में सोशल मीडिया पर हड़कंप मच गया था.

यहां तक कि लोगों ने अनुष्का शर्मा से पूछना शुरू कर दिया था कि विराट का अकाउंट हैक हो गया है या फिर उन्होंने खुद डिएक्टिवेट कर दिया है. हालांकि, अब तब लगभग आठ घंटे के बाद अकाउंट एक्टिवेट हो गया है तो फैंस ने राहत की सांस ली है. अब विराट कोहली का इंस्टाग्राम अकाउंट सर्च में आ रहा है और उनकी सारी पोस्ट भी दिख रही है.

विराट कोहली के इंस्टाग्राम पर कितने हैं फॉलोवर्स?

आपको बता दें विराट कोहली इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले दुनिया के तीसरे एथलीट हैं. विराट के इंस्टाग्राम पर 274 मिलियन फॉलोवर्स हैं.वो इंस्टाग्राम पर इंडिया में सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले सेलिब्रिटी हैं.वो सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले क्रिकेटर और एशियाई शख्स भी हैं.





अनुष्का शर्मा के इंस्टाग्राम पर कितने हैं फॉलोवर्स?

रिपोर्ट के अनुसार इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के लिए विराट कोहली 14 करोड़ रुपये चार्ज करते हैं. वहीं, अनुष्का शर्मा की बात करें तो उनके इंस्टाग्राम पर 68.7 मिलियन फॉलोवर्स हैं. ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि इंस्टाग्राम फॉलोवर्स के मामले में वो अपने पति विराट कोहली से काफी पीछे हैं.





रिपोर्ट के अनुसार इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के लिए एक्ट्रेस 95 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये तक के बीच में चार्ज करती हैं. बता दें इन दिनों अनुष्का शर्मा और विराट कोहली लंदन में रह रहे हैं.कुछ दिनों पहले अनुष्का और विराट ने अपने लंदन वाले घर में एक पूजा रखी थी, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी.बीच-बीच में दोनों इंडिया आते रहते हैं. हालांकि, इस दौरान उनके बच्चे वामिका और अकाय नजर नहीं आते हैं. विराट और अनुष्का जब भी इंडिया आते हैं प्रेमानंद महाराज से मिलने जरूर जाते हैं.

