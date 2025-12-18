'ज्योतिष वाले कहे पहली को शगुन अच्छा है', 'इक्कीस' पोस्टपोन होने पर बोले अमिताभ बच्चन

जासूसी एक्शन थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है. रणवीर सिंह अभिनीत इस फिल्म ने हाल ही में हिंदी फिल्मों के लिए सबसे बड़ा दूसरा वीकेंड कलेक्शन का रिकॉर्ड बनाया है. वहीं धुरंधर के फीवर को देखते हुए, श्रीराम राघवन की फिल्म 'इक्कीस' की रिलीज डेट टाल दी गई है. इस फिल्म में अमिताभ बच्च के नाती अगस्तय नंदा ने लीड रोल प्ले किया है. वहीं 'इक्कीस' की रिलीज डेट आगे बढ़ने पर अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अपना रिएक्शन दिया है.

'इक्कीस' की रिलीज डेट आगे बढ़ने पर अमिताभ बच्चन ने की पोस्ट

बता दें कि 'इक्कीस' में अगस्त्य नंदा के अलावा दिवंगत धर्मेंद्र ने भी अहम रोल प्ले किया है. ये दिवंगत स्टार की आखिरी फिल्म हैं. वहीं 'इक्कीस' रहले 25 दिसंबर को रिलीज होने वाली थी लेकिन मेकर्स ने इसे जनवरी तक के लिए स्थगित कर दिया है. इन सबके बीच बिग बी ने नाती की फिल्म की रिलीड डेट आगे बढ़ने पर मजेदार पोस्ट की है. सुपरस्टार ने 'इक्कीस' लिखी हुई एक टीशर्ट हाथ में लिए हुए अपने घर के बाहर से अपनी तस्वीर शेयर की है. इसके साथ उन्होंने लिखा है, “ IKKIS पहले पच्चीस (25) को थी, अब होगी छब्बीस ('26) , पहली (1) को, कुछ ज्योतिष विद्या वाले कहे, भाई ,शगुन है अच्छा, चले चलो, बस चले चलो !!”





क्या है 'इक्कीस' की नई रिलीज डेट?

बता दें कि बुधवार को, फिल्म 'इक्कीस' के निर्माताओं, मैडॉक फिल्म्स ने एक पोस्टर जारी कर फिल्म की नई रिलीज डेट की घोषणा की थी. पहले यह फिल्म 25 दिसंबर को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इसे 1 जनवरी, 2026 को रिलीज किया जाएगा. पोस्टर के साथ निर्माताओं ने लिखा, "इस नए साल में खुद को साहस का तोहफा दें. 'इक्कीस' का फाइनल ट्रेलर इस वीकेंड सिनेमाघरों में रिलीज हो रहा है. दिग्गज निर्देशक श्रीराम राघवन की पहली वॉर फिल्म में एक नया चैप्टर खुलता है - भारत के सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र विजेता, सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल की सच्ची कहानी. कुछ हीरो कम उम्र में ही दुनिया छोड़ देते हैं."

'इक्कीस' के बारे में

श्रीराम राघवन द्वारा निर्देशित, बायोग्राफिकल व़ॉर ड्रामा सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के जीवन पर आधारित है और 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान बसंतर की लड़ाई पर फोकस्ड है. यह फिल्म अमिताभ बच्चन के पोते अगस्त्य नंदा की थिएट्रिकल शुरुआत है और इसमें जयदीप अहलावत, सिमर भाटिया नजर आएंगे. खास बात ये है कि 'इक्कीस' दिवंगत धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म है.