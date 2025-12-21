किशोर कुमार संग विवाद के बाद 18 साल तक अमीन सयानी ने नहीं की थी बात, जानें क्या था मामला

रेडियो की दुनिया के दिग्गज अमीन सयानी की जयंती 21 दिसंबर को आती है. अपनी मधुर आवाज और खास अंदाज 'बहनों और भाइयों' के लिए जाने जाने वाले अमीन सयानी ने लाखों लोगों के दिलों में अपनी खास जगह बनाई हैं उनके प्रोग्राम की लोकप्रियता भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में थी.

रेडियो करियर

उनका सबसे चर्चित शो ‘बिनाका गीतमाला’ 1952 में शुरू हुआ और 42 साल तक चला था. यह शो हिंदी फिल्मों के हिट गानों की लिस्ट पेश करता था. रेडियो सीलोन से प्रसारित ये प्रोग्राम इतना फेमस हुआ कि हर हफ्ते हजारों लेट्रस आते थे. अपने करियर में अमीन सयानी ने 50,000 से ज्यादा रेडियो प्रोग्राम्स प्रस्तुत किए हैं.

करियर की नींव

अमीन सयानी ने अपने करियर की शुरुआत महज 9 साल की उम्र में की थी. उनके भाई हमीद सयानी उन्हें ऑल इंडिया रेडियो के बॉम्बे स्टेशन लेकर गए थे जहां उन्होंने अपनी आवाज रिकॉर्ड कर सुनी थी. ‘बिनाका गीतमाला’ की शुरुआत के साथ ही अमीन घर-घर फेमस हो गएथे. उनकी आवाज की गर्माहट और लोगों से सीधा बात करने की शैली उन्हें अलग बनाती थी.





किशोर कुमार के साथ अमीन सयानी की दोस्ती और मजेदार किस्से

अमीन सयानी और गायक किशोर कुमार की दोस्ती भी मशहूर थी. दोनों कॉलेज के दोस्त थे.एक बार किशोर कुमार ने इंटरव्यू के दौरान ऐसा किया कि अमीन इतने नाराज हुए कि 18 साल तक उनसे बात नहीं की. बाद में किशोर कुमार ने फिर से फोन किया और दोनों ने इंटरव्यू रिकॉर्ड किया. इस दौरान किशोर ने अपनी बचपन ,जवानी और बुढ़ापे की आवाज़ निकालकर लोगों का मन मोह लिया था.

अमीन सयानी की आवाज का जादू

अमीन सयानी की आवाज और उनका अंदाज ही उन्हें आवाज का जादूगर बनाता है. उनके रेडियो प्रोग्राम्स ने कई पीढ़ियों के लोगों को प्रभावित किया है. आज भी उनका नाम रेडियो और हिंदी फिल्मों के संगीत प्रेमियों के लिए प्रेरणा का प्रतीक है.