बॉलीवुड निर्देशक महेश भट्ट की बेटी और एक्ट्रेस आलिया भट्ट् की बहन शाहीन भट्ट ने अपने लॉग टाइम बॉयफ्रेंड ईशान के साथ सगाई कर ली है. शाहीन ने हाल ही में सोशल मीडिया पर फोटोज शेयर कर फैंस के साथ ये खुशी बांटी है. उनकी ये फोटोज इंटरनेट पर हर जगह छाई हुई हैं. फैंस के साथ-साथ सेलेब्स भी इस पर रिएक्ट कर रहे हैं.

शाहीन भट्ट ने अपने बॉयफ्रेंड संग की सगाई

शाहीन भट्ट ने इंस्टाग्राम अपने मंगेतर ईशान के साथ अपनी सगाई की कई तस्वीरें शेयर की है. इन तस्वीरों में दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करते नजर आ रहे हैं. दोनों के चेहरे पर खुश साफ झलक रही है. वहीं एक तस्वीर में शाहीन अपनी सगाई की रिंग फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं. दोनों सेल्फी लेते हुए दिख रहे हैं. इन तस्वीरों के साथ शाहीन ने कैप्शन में लिखा, 'शायद हमने एक-दूसरे को पसंद करने की बात कुछ ज्यादा ही कर दी.'

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सेलेब्स ने लुटाया प्यार

शाहीन भट्ट की इन तस्वीरों ने आते ही सोशल मीडिया पर धमाल मचा दिया है. उनका ये पोस्ट देखते ही वायरल हो गया. फैंस के साथ-साथ सेलेब्स बी कपल को बधाई दे रहे हैं. बहन आलिया ने लिखा, 'अपने प्यार से तुम्हें स्पैम कर रही हूं.' अनन्या पांडे ने कमेंट किया, 'शाहीन! तुम्हारे लिए बहुत खुश हूं. ढेर सारा प्यार और खुशियां.' नव्या नंदा ने लिखा, 'बधाई हो शाहीन.' शनाया कपूर ने लिखा, 'बधाई हो.' इसके अलावा परिणीती चोपड़ा, नीना गुप्ता, अर्जुन कपूर, जोया अख्तर, मसाबा गुप्ता ने भी कपल को ढेरों बधाईयां दी है.

बता दें कि शाहीन ने पिछले साल ईशान के जन्मदिन पर अपने रिश्ते को ऑफिशियल किया था. उन्होंने ईशान के साथ एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, 'हैप्पी बर्थडे, सनशाइन.

कौन हैं ईशान मेहरा?

ईशान मेहरा एक एक्स इंटरनेशनल स्विमर और एथलीट हैं, जो इन दिनों मुंबई में एक फिटनेस कोच और पर्सनल ट्रेनर के रूप में काम करते हैं. अब वो शाहीन भट्ट के मंगेतर बन चुके हैं. फैंस कपल की शादी का अब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.