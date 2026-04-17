जब खुद बीमार होकर भी पत्नी के पैरों का इलाज करते थे इरफान खान, बेटे बाबिल ने बताया अनसुना किस्सा

एक्टर ने अपने माता-पिता की तस्वीर पोस्ट की. तस्वीर में इरफान खान पत्नी सुतपा सिकदार के पैरों की मालिश कर रहे थे. रोशनी की कमी होने के कारण वे अपने फोन को सिर पर बांधकर उसकी लाइट से काम कर रहे थे.