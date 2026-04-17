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जब खुद बीमार होकर भी पत्नी के पैरों का इलाज करते थे इरफान खान, बेटे बाबिल ने बताया अनसुना किस्सा
इरफान खान हमारे बीच नहीं हैं. वहीं हाल ही में उनके बेटे बाबिल खान ने एक किस्सा शेयर किया. उन्होंने एक तस्वीरें शेयर करते हुए बताया कि इरफान खुद बीमार होने के बाद अपनी पत्नी के पैरों का इलाज करते थे.
दिग्गज एक्टर इरफान खान भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें लोगों के दिलों में आज भी जिंदा हैं. उनके बेटे और अभिनेता बाबिल खान अक्सर उनसे जुड़े किस्से शेयर करते रहते हैं.
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Published at : 17 Apr 2026 01:25 PM (IST)
Tags :Irrfan Khan Babil Khan
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प्रेम कुमारJournalist
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