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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडजब खुद बीमार होकर भी पत्नी के पैरों का इलाज करते थे इरफान खान, बेटे बाबिल ने बताया अनसुना किस्सा

जब खुद बीमार होकर भी पत्नी के पैरों का इलाज करते थे इरफान खान, बेटे बाबिल ने बताया अनसुना किस्सा

इरफान खान हमारे बीच नहीं हैं. वहीं हाल ही में उनके बेटे बाबिल खान ने एक किस्सा शेयर किया. उन्होंने एक तस्वीरें शेयर करते हुए बताया कि इरफान खुद बीमार होने के बाद अपनी पत्नी के पैरों का इलाज करते थे.

By : आईएएनएस  | Updated at : 17 Apr 2026 01:25 PM (IST)
इरफान खान हमारे बीच नहीं हैं. वहीं हाल ही में उनके बेटे बाबिल खान ने एक किस्सा शेयर किया. उन्होंने एक तस्वीरें शेयर करते हुए बताया कि इरफान खुद बीमार होने के बाद अपनी पत्नी के पैरों का इलाज करते थे.

दिग्गज एक्टर इरफान खान भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें लोगों के दिलों में आज भी जिंदा हैं. उनके बेटे और अभिनेता बाबिल खान अक्सर उनसे जुड़े किस्से शेयर करते रहते हैं.

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एक्टर ने हाल ही में इंस्टाग्राम के जरिए एक दिलचस्प किस्सा शेयर किया. उन्होंने बताया कि अपने इलाज के दौरान पापा का शरीर कमजोर हो चुका था, लेकिन वे मां की थकान और दर्द को देखकर खुद उनकी मदद करते थे.
एक्टर ने हाल ही में इंस्टाग्राम के जरिए एक दिलचस्प किस्सा शेयर किया. उन्होंने बताया कि अपने इलाज के दौरान पापा का शरीर कमजोर हो चुका था, लेकिन वे मां की थकान और दर्द को देखकर खुद उनकी मदद करते थे.
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एक्टर ने अपने माता-पिता की तस्वीर पोस्ट की. तस्वीर में इरफान खान पत्नी सुतपा सिकदार के पैरों की मालिश कर रहे थे. रोशनी की कमी होने के कारण वे अपने फोन को सिर पर बांधकर उसकी लाइट से काम कर रहे थे.
एक्टर ने अपने माता-पिता की तस्वीर पोस्ट की. तस्वीर में इरफान खान पत्नी सुतपा सिकदार के पैरों की मालिश कर रहे थे. रोशनी की कमी होने के कारण वे अपने फोन को सिर पर बांधकर उसकी लाइट से काम कर रहे थे.
Published at : 17 Apr 2026 01:25 PM (IST)
Tags :
Irrfan Khan Babil Khan

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