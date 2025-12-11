काम के लिए पाकिस्तान जाएंगी आलिया भट्ट? राहा का पैपराजी कनेक्शन और नेपोटिज्म पर भी दिया जवाब
Alia Bhatt's Reaction Viral: आलिया भट्ट ने रेड सी फिल्म फेस्टिवल काम के लिए पाकिस्तान जाने के सवाल पर जवाब दिया है. एक्ट्रेस ने इस दौरान बताया कि उनकी बेटी राहा का पैप्स से खास जुड़ाव बन गया है.
बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट इन दिनों जेद्दा में हैं जहां वो रेड सी फिल्म फेस्टिवल अटेंड कर रही हैं. इस दौरान मीडिया से बात करते हुए काम के लिए पाकिस्तान जाने के सवाल पर जवाब दिया है. एक्ट्रेस ने ये भी खुलासा किया कि उनकी बेटी राहा उनसे किस तरह के सवाल करती हैं और उनका पैप्स से एक जुड़ाव बन गया है. आलिया ने इवेंट में नेपोटिज्म पर भी रिएक्ट किया.
आलिया भट्ट ने बताया कि उनकी बेटी राहा अब उनसे काम को लेकर सवाल-जवाब करती रहती हैं. उन्होंने कहा- अब राहा का पैपराजी के साथ अपना एक अलग ही रिश्ता बन गया है और वो इतनी बड़ी हो गई है कि मुझसे पूछ सकती है कि मैं कहां जा रही हूं और कब वापस आऊंगी.
