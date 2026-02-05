आलिया भट्ट और शरवरी स्टारर फीमेल-लीड स्पाई एक्शन 'अल्फा' अपनी अनाउंसमेंट के बाद से ही चर्चा में है. यह फिल्म दिसंबर 2025 में सिनेमाघरों में आने वाली थी. हालांकि, इसे टाल दिया गया था. वहीं अब इस फिल्म के सीधे OTT पर रिलीज़ होने की अफवाहें इंटरनेट पर फैली हुई हैं. चलिए जानते हैं कि ये फिल्म ओटीटी पर आएगी या थिएटर मे रिलीज होगी?

आलिया भट्ट की 'अल्फा' कहां होगी रिलीज

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, आलिया भट्ट और शरवरी स्टारर 'अल्फा' इस साल अप्रैल में सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी. रिपोर्ट के मुताबिक एक सूत्र ने बताया कि यह फिल्म सिनेमाघरों के लिए बनी है और टीम फिलहाल शूटिंग का आखिरी शेड्यूल पूरा कर रही है. रिपोर्ट के मुताबिक, स्पाई फिल्म की शूटिंग प्लान के मुताबिक चल रही है. रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि यह फिल्म सिनेमा-फर्स्ट एक्सपीरियंस देने के लिए बनाई गई है, और इसलिए, यह प्लान के मुताबिक सिनेमाघरों में ही रिलीज़ होगी. यह सफाई डायरेक्ट-टू-OTT रिलीज़ की अफवाहों और फिल्म के बारे में ज़बरदस्त चर्चा के बाद आई है.

'अल्फा' के बारे में और

यह फिल्म असल में पिछले साल अगस्त में सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली थी। हालांकि, मेकर्स ने इसे दिसंबर 2025 में रिलीज़ करने का प्लान बनाया था. लेकिन इसे और आगे बढ़ा दिया गया. वहीं फिल्म की रिलीज में हो रही डिले को लेकर प्रोडक्शन हाउस ने बताया कि टीम फिल्म के वीएफएक्स पर काम कर रही है, और इसलिए देरी हो रही है. मेकर्स के बयान में लिखा था, "अल्फा के वीएफएकर्स को दर्शकों के सामने फिल्म को सबसे अच्छे तरीके से दिखाने के लिए और समय चाहिए."

बता दें कि यह फिल्म आदित्य चोपड़ा के स्पाई यूनिवर्स की पहली फीमेल स्पाई फिल्म होगी. शिव रावेल द्वारा डायरेक्टेड 'अल्फा' में आलिया भट्ट, शरवरी और बॉबी देओल लीड रोल में हैं. इस फिल्म का फैंस को बेसब्री से इंतजार है.