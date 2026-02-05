सिनेमाघरों में इस दिनों सनी देओल की 'बॉर्डर 2' का ही जलवा दिख रहा है. हालांकि रानी मुखर्जी की 'मर्दानी 3' भी खूब दम दिखा रही है. वहीं कुछ हफ्तों पुरानी द राजा साब से लेकर मना शंकरा वरा प्रसाद गारू अब ठंडी पड़ चुकी हैं. चलिए यहां जानते हैं कि बुधवार को इन फिल्मों में से कितने बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन किया है?

'बॉर्डर 2' ने दूसरे बुधवार कितनी कमाई की?

सनी देओल और वरुण धवन स्टारर बॉर्डर 2 को बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला है. इल फिल्म ने पहले हफ्ते में 224.25 करोड़ की कमाई की थी. इसके बाद दूसरे हफ़्ते में आने के बाद, 'बॉर्डर 2' को वीकडेज में होने वाली आम गिरावट का सामना करना पड़ा. फिल्म ने दूसरे शुक्रवार को 10.75 करोड़ रुपये कमाए, उसके बाद शनिवार को 17.75 करोड़ रुपये और रविवार को 22.5 करोड़ रुपये कमाए. हालांकि, दूसरे सोमवार को कलेक्शन में मंदी के साथ इसने 5.75 करोड़ रुपये कमाए, यह आंकड़ा मंगलवार को भी वैसा ही रहा. अब सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक रिलीज के 13वें दिन तक, 'बॉर्डर 2' ने 4 करोड़ रुपये और जोड़े, जिससे इसका कुल इंडिया नेट कलेक्शन 290.75 करोड़ रुपये हो गया है.

'मर्दानी 3' ने बुधवार को कितना किया कलेक्शन

रानी मुखर्जी की 'मर्दानी 3' की शुरुआत थोड़ी धीमी रही, लेकिन ओपनिंग वीकेंड में इसमें कुछ ग्रोथ देखने को मिली. फिल्म ने पहले शुक्रवार को 4 करोड़ रुपये कमाए थे. इसके बाद शनिवार को 56.25 प्रतिशत की ज़बरदस्त बढ़ोतरी के साथ 6.25 करोड़ रुपये और रविवार को 7.25 करोड़ रुपये कमाए. वीकडेज़ का ट्रेंड मुश्किल साबित हुआ, क्योंकि सोमवार को मर्दानी 3 की कमाई गिरकर 2.25 करोड़ रुपये हो गई, जिसके बाद मंगलवार को इसमें थोड़ा सुधार होकर 2.6 करोड़ रुपये हो गई. इंडस्ट्री ट्रैकर सैकनिल्क के अनुसार, पहले बुधवार को फिल्म ने अपने कलेक्शन में 2 करोड़ रुपये और जोड़े. इसी के साथ मर्दानी 3 का कुल कलेक्शन अब 24.25 करोड़ रुपये हो गया है.

'द राजा साब की चौथे बुधवार कितनी हुई कमाई

प्रभास की फिल्म 'द राजा साब' अब सिनेमाघरों में अपने आखिरी दौर में है और अब ये न के बराबर ही कमाई कर रही है. इस फिल्म ने अब अपनी रिलीज के 26वें दिन सिर्फ 1 लाख रुपये कमाए थे. वहीं चौथे बुधवार यानी 27वें दिन फिल्म ने 2 लाख रुपये कमाए. सैकनिल्क वेबसाइट के अनुसार, दुनिया भर में इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 208.38 करोड़ रुपये है. वहीं भारत में इसका नेट कलेक्शन 146.03 करोड़ रुपये और ग्रॉस कलेक्शन 174.13 करोड़ रुपये है. विदेशों में कमाई 34.25 करोड़ रुपये है.

'वलथु वशथे कल्लन' की बुधवार की कमाई

जीतू जोसेफ की लेटेस्ट थ्रिलर 'वलथु वशथे कल्लन' छठे दिन भी ठीक-ठाक कमाई कर रही है। फिल्म ने बुधवार को भारत में करीब 31 लाख रुपये का नेट कलेक्शन किया. इससे पहले, फिल्म ने अपने पहले 5 दिनों में 4.22 करोड़ रुपये कमाए थे. सैकनिल्क वेबसाइट के अनुसार, अब इसका कुल कलेक्शन 4.52 करोड़ रुपये हो गया है. फिल्म धीरे-धीरे लेकिन लगातार बॉक्स ऑफिस पर आगे बढ़ रही है.

'चथा पचा' का बुधवार का कलेक्शन कितना रहा?

'चथा पचा: द रिंग ऑफ़ रॉडीज़' ने सिनेमाघरों में 14 दिन पूरे कर लिए हैं और अब इस फ़िल्म ने दुनिया भर में 33 करोड़ रुपये से ज़्यादा की कमाई कर ली है. सैकनिल्क वेबसाइट के अनुसार, दुनिया भर में सही आंकड़ा 33.12 करोड़ रुपये है. भारत में इसकी नेट कमाई 15.69 करोड़ रुपये है, जबकि ग्रॉस कमाई 18.52 करोड़ रुपये है. विदेशों में कमाई 14.6 करोड़ रुपये है. ये आंकड़े दिखाते हैं कि फ़िल्म दर्शकों को खूब पसंद आई है. बता दें कि सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक इस फिल्म ने रिलीज के 14वें दिन यानी दूसरे बुधवार को 14 लाख रुपये कमाए. वहीं इसने 13वें दिन 15 लाख रुपये, 12वें दिन 10 लाख रुपये, 11वें दिन 55 लाख रुपये और 10वें दिन 45 लाख रुपये की कमाई की थी.

मना शंकरा वरा प्रसाद गारू की चौथे बुधवार की कितनी रही कमाई?

चिरंजीवी की मना शंकरा वरा प्रसाद गारू ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार परफॉर्म किया है. तीन हफ्ते तक इस फिल्म ने खूब नोट छापे. हालांकि चौथे हफ्ते में इसकी कमाई में काफी गिरावट दर्ज की जा रही है और ये लाखों में सिमट चुकी है. सैकनिल्क के अर्ली ट्रेंड आकंड़ों के मुताबिक मना शंकरा वरा प्रसाद गारू ने रिलीज के 24वें दिन यानी चौथे बुधवार को 58 लाख रुपये कमाए हैं. इसके बाद इस फिल्म की भारत में कुल कमाई अब 209.58 करोड़ रुपये हो गई है.