अक्षय कुमार की भांजी बॉलीवुड में कदम रख चुकी हैं. उनकी फिल्म इक्कीस आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. इस फिल्म में सिमर के साथ अगस्त्य नंदा लीड रोल में नजर आए हैं. फिल्म में सिमर और अगसत्य के साथ धर्मेंद्र और जयदीप अहलावत भी नजर आए हैं. इक्कीस धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म है जिसे लेकर लोग काफी इमोशनल हैं. ये फिल्म श्रीराम राघवन ने डायरेक्ट की है. फिल्म की रिलीज से पहले सिमर भाटिया ने सोशल मीडिया पर एक स्पेशल पोस्ट शेयर किया है.

सिमर ने फिल्म के सेट से ढेर सारी फोटोज शेयर की हैं. जिसमें वो पूरी टीम के साथ बात करते हुए या शॉट के लिए तैयार होती नजर आ रही हैं. उन्होंने फोटोज शेयर करते हुए लिखा- मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि कहां से शुरू करूं. मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए नए साल में कदम रखना चाहती हूं जिन्होंने मुझे मेरे पहले कदम उठाने में मदद की.

View this post on Instagram A post shared by Simar Bhatia (@simarbhatia18)

सिमर ने शेयर किया खास पोस्ट

सिमर ने आगे लिखा- मेरी मां से शुरू करते हुए. मां, मुझे सरेंडर करना सिखाने के लिए धन्यवाद. पल के सामने, भगवान के सामने, और इस विश्वास के सामने कि सब कुछ सबसे अच्छा ही होगा. मैं तुमसे प्यार करती हूं, तुम मेरा सब कुछ हो. मेरे परिवार को, आपकी ताकत, अटूट सपोर्ट, और इतने प्यार के लिए धन्यवाद कि मुझे नहीं पता कि मैं इसका क्या करूं. मेरे टीचर्स को, मैं हमेशा एक स्टूडेंट रहूंगी. जिज्ञासु और गलतियां करने से न डरने वाली. और फिर, यह फिल्म. एक अविश्वसनीय रूप से खास आशीर्वाद. एक ऐसी शुरुआत जिसके लिए मैंने प्रार्थना करना भी नहीं सोचा था. मेरे डायरेक्टर, श्रीराम राघवन आपकी सिनेमा की दुनिया में इंट्रोड्यूस होना मेरे लिए सम्मान की बात है. आपकी कोमलता, धैर्य और कहानी कहने के प्रति प्यार के लिए धन्यवाद. वो जुनून कुछ ऐसा है जिसे मैं आगे ले जाऊंगी.

अगस्त्य के लिए लिखा- एग्गी मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगी हूं. तुम इस फिल्म में सच में अविश्वसनीय हो. मैं दुनिया को तुम्हारे ज़रिए 2/Lt अरुण खेत्रपाल की महानता देखने का इंतजार नहीं कर सकती. इस यात्रा को साझा महसूस कराने के लिए धन्यवाद, कभी अकेलापन महसूस नहीं हुआ. सिमर ने आखिर में लिखा- मन नीवां, मत ऊंची.

