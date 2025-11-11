दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को लेकर काफी खबरों में रहे हैं. धर्मेंद्र ने दो शादियां की. उनकी पहली पत्नी का नाम प्रकाश कौर है. वहीं दूसरी शादी धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से की. धर्मेंद्र को उनकी पहली पत्नी ने तलाक नहीं दिया था इसीलिए उन्होंने धर्म बदलकर हेमा से शादी की थी.

लेकिन हेमा से शादी के बाद भी वो उनके साथ नहीं रहते हैं. हेमा ने इसके बारे में बताया भी था.

धर्मेंद्र के साथ क्यों नहीं रहतीं हेमा मालिनी?

हेमा ने बायोग्राफी Hema Malini: Beyond the Dream Girl में उन्होंने धर्मेंद्र संग अपने रिश्ते को लेकर बात की थी. हेमा ने बताया था कि आखिर उनसे शादी के बाद भी वो साथ क्यों नहीं रहती हैं.

हेमा ने बताया, 'मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी. धरम जी ने मेरे लिए और मेरी बेटियों के लिए जो भी किया उससे मैं बहुत खुश हूं. मुझ पर उंगलियां उठाई गईं. हम पर इल्जाम लगाए गए. मुझे पता है कि मेरे पीछे मेरे बारे में लोग बातें करते हैं. मुझे बस इतना पता है कि वो मुझे खुश रखते थे. और मुझे सिर्फ खुशियां चाहिए थीं.'

हेमा ने कहा था, 'मैं कोई पुलिस ऑफिसर नहीं हूं जो उन पर नजर रखूं. मुझे लोगों को कॉल-रजिस्टर दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि धर्मेंद्र कितने दिन मुझसे मिलने आते हैं. वो एक पिता के रूप में अपना फर्ज जानते हैं. मुझे उन्हें कभी ये याद दिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी.'

लहरें से बातचीत में हेमा ने कहा था, 'ऐसे कोई भी जीना नहीं चाहता है, लेकिन जो हुआ है उसे आपको स्वीकार करना पड़ता है. मैं इसे लेकर नाराज नहीं हूं. मैं खुद से बहुत खुश हूं. मेरी दो बेटियां हैं और मैंने उन्हें अच्छे से बड़ा किया है.'

फार्महाउस में रहते हैं धर्मेंद्र

बता दें कि धर्मेंद्र फार्महाउस में रहते हैं. वहां वो अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर के साथ रहते हैं. बॉबी देओल ने खुद इसके बारे में बात की. उन्होंने कहा था कि धर्मेंद्र को फार्महाउस पर रहना पसंद है. इसीलिए वो वहां रहते हैं. इन दिनों धर्मेंद्र की तबियत ठीक नहीं चल रही है. धर्मेंद्र ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट हैं.