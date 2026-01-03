हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडइरा खान और नूपुर शिखरे की शादी को दो साल पूरे, एनिवर्सरी पर पोस्ट की मजेदार वीडियो

इरा खान और नूपुर शिखरे की शादी को दो साल पूरे, एनिवर्सरी पर पोस्ट की मजेदार वीडियो

Nupur Shikhare-Ira Khan: आमिर खान की बेटी इरा खान और उनके दामाद नूपुर शिखरे की शादी को आज 2 साल पूरे हो चुके हैं. इस खास मौके पर नूपुर ने सोशल मीडिया पर एक मजेदार वीडियो शेयर किया है.

By : आईएएनएस | Updated at : 03 Jan 2026 02:24 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड के 'मिस्टर परफेक्शनिस्ट' आमिर खान की बेटी इरा खान और उनके दामाद नूपुर शिखरे की शादी को 2 साल पूरे हो चुके हैं. इरा खान और नूपुर शिखरे की शादी बी-टाउन की सबसे सिंपल लेकिन चर्चित शादियों में से एक थी क्योंकि अपनी ही शादी में दूल्हा हॉफ पैंट पहनकर पहुंचा था. वहीं अब कपल ने अपनी शादी के 2 साल पूरे कर लिए हैं. इन सबके बीच जिस तरीके से नूपुर ने इरा को शादी की सालगिरह की बधाई दी है, उसे देखकर फैंस अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं और उनकी 90 के दशक की पुरानी यादें भी ताजा हो गई हैं.

पोस्ट की मजेदार वीडियो
नूपुर शिखरे ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने खुद एडिटिंग करके एक वीडियो बनाई है. वीडियो में शादी की फोटो का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें कभी नूपुर कबूतर पर बैठे दिख रहे हैं तो कभी दोनों प्लेन में दिख रहे हैं. वीडियो में दो सफेद कबूतरों का जोड़ा भी दिखाया गया है. वीडियो 90 के दशक के शादी के एल्बम को ध्यान में रखकर बनाई गई है. वीडियो फनी होने के साथ-साथ बहुत प्यारी भी है. वीडियो के बैकग्राउंड में 'एक सनम चाहिए आशिकी के लिए' गाना भी लगाया गया है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Nupur Shikhare (@nupur.shikhare)

फैंस ने लुटाया प्यार
यूजर्स वीडियो को देखकर अपनी वेडिंग वीडियो भी नूपुर से एडिट कराने की बात कर रहे हैं और कपल पर खूब सारा प्यार भी लुटा रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'वाह, क्या एडिटिंग की है, मजा आ गया. आप दोनों को शादी की सालगिरह की हार्दिक शुभकामनाएं!' वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, 'मुझे अपने सभी वीडियो एडिट करने के लिए नूपुर की आवश्यकता है. क्या एडिट किया है? 90 के दशक में पहुंचा दिया, बहुत प्यारा.'

इरा और नूपुर की शादी
बता दें कि 3 जनवरी, 2024 को मुंबई में इरा खान और नूपुर शिखरे ने रजिस्टर्ड मैरिज की थी. नूपुर ने शादी के बाद बताया था कि कोविड के समय वे जॉगिंग करते हुए ही इरा से मिलने जाते थे और यहीं से हमारे रिश्ते की शुरुआत हुई थी. शादी की थीम भी वैसी ही रखी गई, जिसके बाद उदयपुर में 10 जनवरी, 2024 को ताज अरावली पैलेस में क्रिश्चियन रीति-रिवाज के साथ शादी हुई थी.

शादी के बाद बॉलीवुड सेलेब्स के लिए 13 जनवरी को ग्रैंड रिसेप्शन भी रखा गया था. इरा और नूपुर की शादी के फंक्शन काफी लंबे चले थे. बता दें कि नूपुर पेशे से सेलिब्रिटी फिटनेस ट्रेनर हैं, जो आमिर खान को भी ट्रेनिंग दे चुके हैं. उन्होंने कई बड़े बॉलीवुड सिलेब्स के साथ काम किया है.

और पढ़ें
Published at : 03 Jan 2026 02:24 PM (IST)
Tags :
Ira Khan Nupur Shikhare
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
'अगर हम बोलने लगेंगे तो...', अजित पवार के हफ्ताखोरी वाले आरोप पर BJP प्रदेश अध्यक्ष का पलटवार
'अगर हम बोलने लगेंगे तो...', अजित पवार के हफ्ताखोरी वाले आरोप पर BJP प्रदेश अध्यक्ष का पलटवार
विश्व
चीन में भूत भगाने के दौरान हो गई लड़की की मौत, कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा, जानें पूरा मामला
चीन में भूत भगाने के दौरान हो गई लड़की की मौत, कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा, जानें पूरा मामला
टेलीविजन
2026 New Upcoming Shows: 2026 में इन नए शोज का होगा टीवी पर आगाज, दर्शकों को मिलेगा एंटरटेनमेंट का डबल डोज
2026 में इन नए शोज का होगा Tv पर आगाज, दर्शकों को मिलेगा एंटरटेनमेंट का डबल डोज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'शाहरुख खान को समझ में आ गया है...', BCCI के फैसले पर संगीत सोम की पहली प्रतिक्रिया
'शाहरुख खान को समझ में आ गया है...', BCCI के फैसले पर संगीत सोम की पहली प्रतिक्रिया
Advertisement

वीडियोज

BCCI ने IPL Kolkata Knight Riders Team से Mustafizur Rahman को हटाने का दिया आदेश । Shahrukh Khan
Jabalpur में Jainसमाज पर अभद्र टिप्पणी के बाद मचा बवाल, लोगों ने दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की
Russia से हटकर India का बड़ा दांव | Colombia से Crude Oil खरीद, Energy Strategy बदली | Paisa Live
Workers के लिए ऐतिहासिक सुधार | New Labour Codes में क्या बदलेगा? | Paisa Live
Jabalpur में उग्र भीड़ पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज, घटना के बाद इलाके पर तनाव का आसर
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
महाराष्ट्र
'अगर हम बोलने लगेंगे तो...', अजित पवार के हफ्ताखोरी वाले आरोप पर BJP प्रदेश अध्यक्ष का पलटवार
'अगर हम बोलने लगेंगे तो...', अजित पवार के हफ्ताखोरी वाले आरोप पर BJP प्रदेश अध्यक्ष का पलटवार
विश्व
चीन में भूत भगाने के दौरान हो गई लड़की की मौत, कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा, जानें पूरा मामला
चीन में भूत भगाने के दौरान हो गई लड़की की मौत, कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा, जानें पूरा मामला
टेलीविजन
2026 New Upcoming Shows: 2026 में इन नए शोज का होगा टीवी पर आगाज, दर्शकों को मिलेगा एंटरटेनमेंट का डबल डोज
2026 में इन नए शोज का होगा Tv पर आगाज, दर्शकों को मिलेगा एंटरटेनमेंट का डबल डोज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'शाहरुख खान को समझ में आ गया है...', BCCI के फैसले पर संगीत सोम की पहली प्रतिक्रिया
'शाहरुख खान को समझ में आ गया है...', BCCI के फैसले पर संगीत सोम की पहली प्रतिक्रिया
विश्व
अमेरिका में होने वाला था बड़ा अटैक! FBI ने आतंकी साजिश की नाकाम, जाल बिछाकर ISIS से जुड़े शख्स को दबोचा
US में होने वाला था बड़ा अटैक! FBI ने आतंकी साजिश की नाकाम, ISIS से जुड़े आरोपी को दबोचा
बिजनेस
मार्केट कैप से एक झटके में साफ 50000 करोड़, सरकार के एक फैसले से भरभराकर गिरा ITC का शेयर
मार्केट कैप से एक झटके में साफ 50000 करोड़, सरकार के एक फैसले से भरभराकर गिरा ITC का शेयर
शिक्षा
100 रुपये कर्ज लेकर बेची रोटियां और अब 2 रेस्तरां की मालकिन, पढ़ें इस महिला की सक्सेस स्टोरी
100 रुपये कर्ज लेकर बेची रोटियां और अब 2 रेस्तरां की मालकिन, पढ़ें इस महिला की सक्सेस स्टोरी
हेल्थ
AIIMS ने बदल दिए इलाज के नियम, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट और रेफरल मरीजों को प्राथमिकता
AIIMS ने बदल दिए इलाज के नियम, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट और रेफरल मरीजों को प्राथमिकता
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
Embed widget