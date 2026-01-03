इरा खान और नूपुर शिखरे की शादी को दो साल पूरे, एनिवर्सरी पर पोस्ट की मजेदार वीडियो

बॉलीवुड के 'मिस्टर परफेक्शनिस्ट' आमिर खान की बेटी इरा खान और उनके दामाद नूपुर शिखरे की शादी को 2 साल पूरे हो चुके हैं. इरा खान और नूपुर शिखरे की शादी बी-टाउन की सबसे सिंपल लेकिन चर्चित शादियों में से एक थी क्योंकि अपनी ही शादी में दूल्हा हॉफ पैंट पहनकर पहुंचा था. वहीं अब कपल ने अपनी शादी के 2 साल पूरे कर लिए हैं. इन सबके बीच जिस तरीके से नूपुर ने इरा को शादी की सालगिरह की बधाई दी है, उसे देखकर फैंस अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं और उनकी 90 के दशक की पुरानी यादें भी ताजा हो गई हैं.

पोस्ट की मजेदार वीडियो

नूपुर शिखरे ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने खुद एडिटिंग करके एक वीडियो बनाई है. वीडियो में शादी की फोटो का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें कभी नूपुर कबूतर पर बैठे दिख रहे हैं तो कभी दोनों प्लेन में दिख रहे हैं. वीडियो में दो सफेद कबूतरों का जोड़ा भी दिखाया गया है. वीडियो 90 के दशक के शादी के एल्बम को ध्यान में रखकर बनाई गई है. वीडियो फनी होने के साथ-साथ बहुत प्यारी भी है. वीडियो के बैकग्राउंड में 'एक सनम चाहिए आशिकी के लिए' गाना भी लगाया गया है.

फैंस ने लुटाया प्यार

यूजर्स वीडियो को देखकर अपनी वेडिंग वीडियो भी नूपुर से एडिट कराने की बात कर रहे हैं और कपल पर खूब सारा प्यार भी लुटा रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'वाह, क्या एडिटिंग की है, मजा आ गया. आप दोनों को शादी की सालगिरह की हार्दिक शुभकामनाएं!' वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, 'मुझे अपने सभी वीडियो एडिट करने के लिए नूपुर की आवश्यकता है. क्या एडिट किया है? 90 के दशक में पहुंचा दिया, बहुत प्यारा.'

इरा और नूपुर की शादी

बता दें कि 3 जनवरी, 2024 को मुंबई में इरा खान और नूपुर शिखरे ने रजिस्टर्ड मैरिज की थी. नूपुर ने शादी के बाद बताया था कि कोविड के समय वे जॉगिंग करते हुए ही इरा से मिलने जाते थे और यहीं से हमारे रिश्ते की शुरुआत हुई थी. शादी की थीम भी वैसी ही रखी गई, जिसके बाद उदयपुर में 10 जनवरी, 2024 को ताज अरावली पैलेस में क्रिश्चियन रीति-रिवाज के साथ शादी हुई थी.

शादी के बाद बॉलीवुड सेलेब्स के लिए 13 जनवरी को ग्रैंड रिसेप्शन भी रखा गया था. इरा और नूपुर की शादी के फंक्शन काफी लंबे चले थे. बता दें कि नूपुर पेशे से सेलिब्रिटी फिटनेस ट्रेनर हैं, जो आमिर खान को भी ट्रेनिंग दे चुके हैं. उन्होंने कई बड़े बॉलीवुड सिलेब्स के साथ काम किया है.