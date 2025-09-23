शाहरुख खान-रानी मुखर्जी को मिला नेशनल अवार्ड, मोहनलाल दादा साहेब फाल्के से सम्मानित

71st National Film Awards Highlights: शाहरुख खान और रानी मुखर्जी को मिला पहला नेशनल अवार्ड, मोहनलाल दादा साहेब फाल्के से सम्मानित
71st National Film Awards Highlights: आज दिल्ली के विज्ञान भवन में नेशनल अवॉर्ड सेरेमनी शुरू हो चुकी है. इस दौरान शाहरुख खान से लेकर रानी चटर्जी और विक्रांत मैसी तक नेशनल अवॉर्ड से नवाजा गया है.
दिल्ली के विज्ञान भवन में आज शाम 4 बजे से नेशनल अवॉर्ड सेरेमनी शुरू हुई थी. राष्ट्रपति पुरस्कार पाने वाले कलाकारों को सम्मानित किया. ये अवॉर्ड साल 2023 में रिलीज हुईं फिल्मों के आधार पर दिए गए. शाहरुख खान से लेकर विक्रांत मैसी, रानी मुखर्जी तक कई कलाकारों को इस सर्वश्रेष्ठ सम्मान से नवाजा गया. वहीं मोहनलाल दादा साहेब फाल्के अवॉर्ड से नवाजे गए हैं.
इस साल के नेशनल अवॉर्ड विनर्स की अनाउंसमेंट 1 अगस्त को की गई थी. अब 23 सितंबर को ये अवॉर्ड दिए जा रहे हैं. बॉलीवुड से लेकर साउथ तक कई सितारों को अवॉर्ड मिलेगा. मलयालम एक्टर मोहनलाल को दादा साहब फाल्के से सम्मानित किया गया. आइए आपको विनर्स की पूरी लिस्ट बताते हैं.
नेशनल अवॉर्ड विनर्स की लिस्ट
- बेस्ट एक्टर- शाहरुख खान (जवान) और विक्रांत मैसी (12th Fail)
- बेस्ट एक्ट्रेस- रानी मुखर्जी (मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे)
- बेस्ट डायरेक्टर- सुदीप्तो सेन (द केरला स्टोरी)
- बेस्ट फीचर फिल्म- 12th Fail
- बेस्ट स्टंट कोरियोग्राफ - हनुमान (तेलुगु)
- बेस्ट फिल्म इन एनिमेशन- हनुमान (तेलुगु)
- बेस्ट होलसम एंटरटेनमेंट यानी एंटरटेन करने वाली सबसे पॉपुलर फिल्म- (रॉकी और रानी की प्रेम कहानी)
- बेस्ट कोरियोग्राफी- रॉकी और रानी की प्रेम कहानी (ढिंढोरा गाने के लिए)
- बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल- विजयराघवन (पूक्कालाम), मुथुपेट्टई सोमू भास्कर (पार्किंग)
- बेस्ट एक्ट्रेस इन सपोर्टिंग रोल- उर्वशी (उल्लोझुक्कू), जानकी बोदीवाला (वश)
- बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर- पीवीएम एस रोहित (बेबी)
- बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर- शिल्पा राव (जवान के गाने चलेया के लिए)
- बेस्ट सिनेमैटोग्राफी- द केरला स्टोरी
- बेस्ट डायलॉग राइटर- सिर्फ एक बंदा काफी है
- बेस्ट मेकअप - सैम बहादुर
- बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन ऑफ बैकग्राउंड स्कोर- एनिमल
- बेस्ट साउंड डिजाइन - एनिमल
- बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन - वाथी
- बेस्ट फिल्म फॉर प्रमोटिंग नेशनल, सोशल एंड एनवायरमेंटल इश्यूज- सैम बहादुर
- बेस्ट स्क्रीनप्ले- बेबी (तेलुगु), पार्किंग (तमिल)
- बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन- 2018- एवरीवन इज अ हीरो (मलयालम)
- बेस्ट लिरिक्स- बलगाम (तेलुगु)
अलग-अलग भाषाओं की बेस्ट फिल्मों का नेशनल अवॉर्ड किसे मिला
- बेस्ट तमिल फिल्म- पार्किंग
- बेस्ट तेलुगु फिल्म- भगवंत केसरी
- बेस्ट मराठी फिल्म- श्यामची आई
- बेस्ट मलयालम फिल्म- उल्लोझुक्कू
- बेस्ट हिंदी फिल्म- कटहल
- बेस्ट गुजराती फिल्म- वश
- बेस्ट बंगाली फिल्म- डीप फ्रिज
National Film Awards: गौरी खान ने रानी और करण को दी बधाई
गौरी खान ने शाहरुख खान के साथ-साथ अपने दोस्तों करण जौहर और रानी मुखर्जी को नेशनल अवॉर्ड जीतने पर विश किया है. गौरी ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर लिखा- 'मेरे तीनों पसंदीदा कलाकारों के लिए आज का दिन बहुत खास है. नेशनल अवॉर्ड पाना कितना सम्मान की बात है! आज आप सभी की कड़ी मेहनत का फल है! इंस्पायर करते रहिए.'
सुहाना खान ने शाहरुख खान के लिए लिखा इमोशनल पोस्ट
शाहरुख खान के नेशनल अवॉर्ड जीतने पर सुहाना खान खान काफी प्राउड फील कर रही हैं. उन्होंने पिता के लिए इंस्टाग्राम पर लिखा- 'आप हमेशा कहते थे कि आप कभी सिल्वर नहीं जीतते, सिर्फ गोल्ड हारते हैं, लेकिन ये सिल्वर तो गोल्ड है. आपको प्रतिष्ठित नेशनल अवॉर्ड लेते देखकर हमारा दिल बहुत खुश है. बधाई हो पापा, वी लव यू.'
